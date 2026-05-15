চিন-আমেরিকার বৈঠক 'ঐতিহাসিক', ট্রাম্পের সফর নিয়ে আশাবাদী শি জিনপিং

চিন-আমেরিকার বৈঠক 'ঐতিহাসিক', ট্রাম্পের সফর নিয়ে আশাবাদী শি জিনপিং
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তিন দিনের চিন সফর শেষ হয়েছে ৷ এই সফর নিয়ে আশাবাদী চিন ও আমেরিকা দুই দেশই ৷
By PTI
Published : May 15, 2026 at 7:50 PM IST
বেজিং, 15 মে: তাঁদের মধ্যে আলোচনা ঐতিহাসিক এবং তা মাইলফলক তৈরি করেছে বলে জানালেন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ভারতীয় সময় শুক্রবার তিনদিনের সফর শেষে আমেরিকায় ফিরছেন প্রেসিডেন্ট ৷ এই সফরে বিশ্বের দুই শক্তিশালী দেশের রাষ্ট্রনেতা ইরানের যুদ্ধ-সহ বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন ৷ আমেরিকা-চিনের বাণিজ্য নিয়েও আলোচনা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ৷
এদিন ঝংগনানহাইতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ব্যক্তিগত বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট জিনপিং ৷ সেখানে দুই দেশের শীর্ষ নেতারাও ছিলেন ৷ সফর শেষ হলেও চিন ও আমেরিকার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে চুক্তি হল তা নিয়ে কোনও পক্ষ কিছু ঘোষণা করেনি ৷
ঝংগনানহাইতে একটি সুন্দর বাগানে প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের পাশে হাঁটতে দেখা যায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ৷ সেইসব মুহূর্তের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে হোয়াইট হাউজ ৷ চিনের সোশাল মিডিয়া অনুযায়ী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই সফরকে 'অত্যন্ত সফল, বিশ্বখ্যাত এবং অবিস্মরণীয়' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ তিনি প্রেসিডেন্ট শি-কে তাঁর পুরনো বন্ধু হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ৷
আমেরিকা থেকে ফেরার পথে ট্রাম্প বলেন, "প্রেসিডেন্ট শি একজন দারুণ মানুষ ৷ আমরা দু'শোটিরও বেশি বোয়িং বিমান-সহ অনেকগুলি বাণিজ্য চুক্তি করেছি ৷" অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই সফরকে 'ঐতিহাসিক' এবং 'মাইফলক' বলে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট শি জানিয়েছেন, চিন-মার্কিন গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে নয়া দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করেছে দুই দেশ ৷
চিনের প্রেসিডেন্টের কথায়, "আমরা দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি স্থিতিশীল করতে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবিক সহযোগিতার প্রসারণ এবং একে অপরের উদ্বেগের জায়গাগুলি যথাযথ সমাধানের চেষ্টার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতায় পৌঁছেছি ৷ আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক ইস্যুগুলি নিষ্পত্তির জন্য নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ শক্তিশালী করা এবং সহযোগিতার সম্পর্ক শক্তিশালী করতে সম্মত হয়েছি ৷" তিনি আরও বলেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমেরিকাকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ করে তুলতে চান ৷ আমিও চিনের জনগণকে জাতীয় পুনরুজ্জীবনের পথে চালিত করতে উৎসর্গ করেছি ৷" গত ন'বছরে এই প্রথম আমেরিকার কোনও প্রেসিডেন্ট চিন সফর করলেন ৷ এমনকী 2017 সালে শেষবার চিন সফর করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই ৷