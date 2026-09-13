19 কোটিতে বিক্রি হল ডোনাল্ড ট্রাম্পের শৈশবের বাড়ি

19 কোটিতে বিক্রি হল ডোনাল্ড ট্রাম্পের শৈশবের বাড়ি
Donald Trump Childhood Home: চার বছর বয়স পর্যন্ত টিউডর-শৈলীর কুইন্স এস্টেটে বসবাস করেছিলেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ।
Published : September 13, 2026 at 1:20 PM IST
নিউইয়র্ক, 13 সেপ্টেম্বর: প্রায় 20 লাখ ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 19 কোটি টাকা) বিক্রি হল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শৈশবের বাড়ি । ওই বাড়িটি নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত ৷ দীর্ঘদিন অবহেলার কারণে সেখানে ছত্রাক-আগাছায় ভরেছিল ৷ বিড়ালের আস্তানায়ও পরিণত হয়েছিল বাড়িটি ৷ অবশেষে সংস্কারের পর ভবনটিকে আধুনিক বাসস্থানে রূপান্তর করে সেটিকে বিক্রি করা হয়েছে ।
জানা গিয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প চার বছর বয়স পর্যন্ত কুইন্সের টিউডর-শৈলীর এই বাড়িতে বসবাস করেছিলেন । তাঁর বাবা, আবাসন নির্মাতা ফ্রেড ট্রাম্প 1940 সালে অভিজাত এলাকা 'জ্যামাইকা এস্টেটস'-এ বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন । যদিও দীর্ঘ সময় ধরেই বাড়িটির মালিকানা আর ট্রাম্প পরিবারের হাতে নেই ।
জুলাই মাসে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ক্রেতার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পর, শুক্রবার রিয়েল এস্টেট বিষয়ক ওয়েবসাইটগুলোতে বাড়িটির বিক্রয়মূল্য 19.3 লক্ষ ডলার হিসেবে প্রকাশিত হয় । বাড়িটির বিক্রেতা টমি লিন গত বছর 8.35 লক্ষ ডলারে এই পাঁচ বেডরুম ও তিন বাথরুমের বাড়িটি কিনেছিলেন ৷ এর আগে বাড়িটি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত ও অবহেলিত অবস্থায় পড়ে ছিল ।
'নিউ ইয়র্ক পোস্ট'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, একজন ডেভেলপার হিসেবে লিন বাড়িটির অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও কাঠামো আমূল পরিবর্তনের জন্য আট মাস ধরে আরও 5 লক্ষ ডলার ব্যয় করেন । এই সংস্কারের ফলে বাড়িটিতে পেশাদার মানের রান্নাঘর, হেরিংবোন নকশার কাঠের মেঝে এবং স্পা-এর মতো বিলাসবহুল বাথরুমের সুযোগ-সুবিধা যুক্ত করা হয় ।
'জিলো'-র তথ্যমতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাড়িটির মালিকানা বেশ কয়েকবার হাতবদল হয়েছে ৷ এর মধ্যে 2017 সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই 21.4 লক্ষ ডলারে বিক্রি হয়েছিল বাড়িটি । ক্রেতা ছিল 'ট্রাম্প বার্থ হোম এলএলসি' নামের একটি প্রতিষ্ঠান । বাড়িটি কিছু সময়ের জন্য 'এয়ারবিএনবি'-তে ভাড়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল ৷ সেখানে ট্রাম্পের পূর্ণ আকৃতির কার্ডবোর্ড কাটআউট, তাঁর লেখা বই 'দ্য আর্ট অফ দ্য ডিল'-এর কপি এবং ট্রাম্পের ছবি-সহ 'পিপল' ম্যাগাজিনের একটি বাঁধাই করা প্রচ্ছদ রাখা ছিল ।
2019 সালে বাড়িটি আবারও 29 লাখ ডলার দামে বিক্রির জন্য তোলা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিন এটি কিনে নেওয়ার আগে পর্যন্ত তা বিক্রি হয়নি । এরই মধ্যে বাড়িটির অবস্থা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল বলে 'দ্য পোস্ট' জানিয়েছে । পাইপ ফেটে জল জমে ও ছত্রাকে ভরে গিয়ে বাড়িটির ক্ষতি হয়েছিল এবং ট্রাম্পের শৈশবের শুরুর দিনগুলো যেখানে কেটেছিল, সেখানে বুনো বিড়ালের দল আস্তানা গেড়েছিল ।
বর্তমানে 80 বছর বয়সি ডোনাল্ড ট্রাম্প রিয়েল এস্টেট বা আবাসন ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন ৷ ম্যানহাটনে নিজের নামানুসারে 'ট্রাম্প টাওয়ার' নির্মাণ করেছেন এবং সেখানে দশকের পর দশক বসবাস করেছেন ৷ এরপর তিনি তাঁর খ্যাতি ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন । প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি এখন নিজের বাসভবনেও বড় ধরনের সংস্কারকাজ করাচ্ছেন ৷ হোয়াইট হাউসে একটি বিশাল বলরুম যুক্ত করা হচ্ছে এবং ওভাল অফিসকে এমন সব সোনালি প্রলেপযুক্ত সাজসজ্জা দিয়ে সুসজ্জিত করা হচ্ছে, যা তাঁর অন্যান্য স্থাপনা ও নান্দনিক রুচির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ।