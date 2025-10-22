দীপাবলির শুভেচ্ছায় ট্রাম্পকে ধন্যবাদ মোদির ; দুই দেশের বাণিজ্য আলোচনা হয়েছে, জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

দীপাবলির শুভেচ্ছায় ট্রাম্পকে ধন্যবাদ মোদির ; দুই দেশের বাণিজ্য আলোচনা হয়েছে, জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট
দু'দিন আগেই রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে ভারতকে ফের সতর্ক করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ দীপাবলিতে উল্টো সুর ! প্রদীপ জ্বালিয়ে মোদি স্তুতি ট্রাম্পের ৷
Published : October 22, 2025 at 8:56 AM IST
ওয়াশিংটন, 22 অক্টোবর: হোয়াইট হাউসে দীপাবলি উদযাপন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৷ আলোর উৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করেছেন বলে মঙ্গলবার জানালেন ট্রাম্প ৷ এর প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, আপনার ফোন কল এবং উষ্ণ দীপাবলির শুভেচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ । আলোর এই উৎসবে, আমাদের দুটি মহান গণতন্ত্র আশার আলোয় বিশ্বকে আলোকিত করে এবং সকল ধরণের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াক ।"
Thank you, President Trump, for your phone call and warm Diwali greetings. On this festival of lights, may our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms.@realDonaldTrump @POTUS— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2025
মোদির সঙ্গে কথোপকথনে দুই দেশের বাণিজ্য নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি ৷ এদিনই হোয়াইট হাউসে দীপাবলি উদযাপনে অংশ নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ সেই উপলক্ষে ভারতবাসী ও আমেরিকায় থাকা ভারতীয়দের উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান ৷
তিনি বলেন, "ভারতের জনগণকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই । আজই আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে । দারুণ আলোচনা হয়েছে । আমরা বাণিজ্য নিয়ে কথা বলেছি... তিনি এতে খুবই আগ্রহী । যদিও আমরা কিছুক্ষণ আগে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ না করার বিষয়ে কথা বলেছিলাম । বাণিজ্য জড়িত থাকার বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলতে পেরেছি । পাকিস্তান এবং ভারতের সঙ্গে আমাদের কোনও যুদ্ধ নেই । এটা খুবই ভালো একটা ব্যাপার ছিল ।"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে তাঁকে 'একজন মহান ব্যক্তি' এবং 'একজন মহান বন্ধু' বলে অভিহিত করেন ট্রাম্প ৷ একই সঙ্গে বাণিজ্য ও আঞ্চলিক শান্তিতে মার্কিন-ভারত সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন । তাঁর কথায়, "মোদি একজন মহান ব্যক্তি এবং বছরের পর বছর ধরে তিনি আমার একজন মহান বন্ধু হয়ে উঠেছেন ৷"
আলোর উৎসবের প্রতীকী গুরুত্ব তুলে ধরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "কিছুক্ষণের মধ্যেই, আমরা অন্ধকারের উপর আলোর বিজয়ে বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে প্রদীপ জ্বালাব... এটি অজ্ঞতার উপর জ্ঞান এবং মন্দের উপর ভালোর জয় । দীপাবলির সময়, আনন্দিতরা শত্রুদের পরাজিত, বাধা অপসারণ এবং বন্দিদের মুক্ত করার প্রাচীন গল্পগাথাগুলি স্মরণ করে ।"
#WATCH | Washington DC | US President Donald Trump lights lamps at the White House on the occassion of Diwali— ANI (@ANI) October 21, 2025
(Source: The White House) pic.twitter.com/fFBTU5KyMl
তাঁর কথায়, "প্রদীপের শিখা সকলকে জ্ঞানের পথ অন্বেষণ করতে এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করার পাশাপাশি আমাদের অসংখ্য আশীর্বাদের জন্য সর্বদা ধন্যবাদ জানানোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।" তাঁর এই প্রাথমিক বক্তব্যের পর, ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে উৎসব উদযাপনের জন্য প্রদীপ জ্বালান ৷
গাজা নিয়ে ট্রাম্পের বক্তব্য
গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, "আমেরিকা হামাসকে একটি সুযোগ দিচ্ছে । তারা একমত হয়েছে যে তারা খুব ভালো এবং সরল হবে । মানুষ হত্যা করবে না । যদি তারা চুক্তি মেনে না চলে, তাহলে খুব দ্রুত তাদের সমাধান করা হবে । মধ্যপ্রাচ্যে এখন সম্পূর্ণ শান্তি; আমাদের সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েছে । যারা একে অপরকে ঘৃণা করত তারা এখন একে অপরকে ভালোবাসে । কেউ কখনও এমন কিছু দেখেনি..."
চিনের উপর শুল্ক আরোপ প্রসঙ্গে ট্রাম্প
রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য চিনের উপর শুল্ক আরোপ করা হবে কিনা জানতে চাইলে ANI-এর প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, "এখন, 1 নভেম্বর থেকে চিনের উপর প্রায় 155% শুল্ক আরোপ করা হবে । আমি মনে করি না এটি তাদের জন্য টেকসই হবে । আমি চিনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে চাই । কিন্তু চিন বছরের পর বছর ধরে আমাদের সঙ্গে খুব কঠোর আচরণ করেছে কারণ আমাদের এমন সব প্রেসিডেন্ট আগে ছিলেন যারা ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধিমান ছিলেন না ।"
হোয়াইট হাউসে দীপাবলি উদযাপনে হাজির ছিলেন যারা
এদিন দীপাবলি উদযাপনের অনুষ্ঠানে ট্রাম্প প্রশাসনের বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন ৷ যাদের মধ্যে ছিলেন এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল, ওডিএনআই পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড, হোয়াইট হাউসের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি কুশ দেশাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কোয়াত্রা এবং ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর । এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ভারতীয়-আমেরিকান ব্যবসায়ী নেতাদের একটি প্রতিনিধিদলও উপস্থিত ছিলেন ৷ যা ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রবাসীদের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততার প্রতিফলন ঘটায় ।