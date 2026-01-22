ETV Bharat / international

দাভোসে বোর্ড অফ পিসের সূচনা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের, স্বাক্ষর পাকিস্তানের

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা ৷ নতুন করে গাজাকে গড়ে তুলতে চান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ বোর্ড অফ পিসে কি যোগ দেবে ভারত ?

President Donald Trump
বোর্ড অফ পিস গঠন করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প (ছবি: এপি)
By AP (Associated Press)

Published : January 22, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
দাভোস, 22 জানুয়ারি: বিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন দেশকে নিয়ে একটি বোর্ড গঠনের কথা বলেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বৃহস্পতিবার সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে 'বোর্ড অফ পিস' গঠন করলেন তিনি ৷ এই বোর্ডে ভারতকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বোর্ডে যোগ দেবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত করে জানাননি ৷

এদিন এই শান্তি স্থাপনের বোর্ডে যোগ দিয়েছে পাকিস্তান ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পাশেই দেখা গিয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফকে ৷ এই বোর্ড গঠন নিয়ে ভাষণে ফের আটটি যুদ্ধ থামানোর কথা উল্লেখ করেন ট্রাম্প ৷ যদিও আলাদা করে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের নাম উল্লেখ করেননি ৷

বোর্ড গঠন প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, "একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে 'বোর্ড অফ পিস' গঠন করা হল ৷ মধ্যপ্রাচ্যে এখন শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে ৷ কেউ ভাবেনি এটা সম্ভব হবে ৷ আমরা আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি ৷ আমার বিশ্বাস আরেকটি যুদ্ধের খুব তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করতে পারব ৷ সেটা ইউক্রেন-রাশিয়া ৷ গত মাসে 29 হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ সেনা ৷ ভয়াবহ পরিস্থিতি ৷"

বোর্ড অফ পিস-এ কমবেশি 60টি দেশকে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কিন্তু ইউরোপিয়ন নেশনস (ইউ)-এর অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটি দেশগুলি তাঁর এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে ৷ কয়েকটি দেশ কোনও কিছু জানায়নি ৷ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে গঠিত এই বোর্ড গাজার যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার বিষয়টির তদারকি করবে ৷ হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, 30টি দেশ এই বোর্ডে যোগ দিতে সম্মত ৷

বোর্ড অফ পিস-এ যোগ দিতে সম্মত দেশের তালিকা

আর্জেন্তিনা, আলবানিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরিন, বেলারুশ, বুলগেরিয়া, ইজিপ্ট, হাঙ্গেরি, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডন, কাজাকস্তান, কসোভো, মঙ্গোলিয়া, পাকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, তুর্কি, আরব আমির শাহি, উজবেকিস্তান, ভিয়েতনাম ৷

এখনই যোগ দেবে না যে দেশগুলি

ফ্রান্স, নরওয়ে, স্লোভেনিয়া, সুইডেন, ব্রিটেন

বোর্ড অফ পিস-এ আমন্ত্রিত কিন্ত কিছু জানায়নি যে দেশগুলি

ভারত, কাম্বোডিয়া, চিন, ক্রোয়েশিয়া, সাইপ্রাস, জার্মানি, গ্রিস, ইতালি, ইউরোপিয় ইউনিয়নের এগজিকিউটিভ টিম, প্যারাগুয়ে, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইউক্রেন ৷

