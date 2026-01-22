দাভোসে বোর্ড অফ পিসের সূচনা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের, স্বাক্ষর পাকিস্তানের
ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা ৷ নতুন করে গাজাকে গড়ে তুলতে চান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ বোর্ড অফ পিসে কি যোগ দেবে ভারত ?
Published : January 22, 2026 at 8:37 PM IST
দাভোস, 22 জানুয়ারি: বিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন দেশকে নিয়ে একটি বোর্ড গঠনের কথা বলেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বৃহস্পতিবার সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে 'বোর্ড অফ পিস' গঠন করলেন তিনি ৷ এই বোর্ডে ভারতকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বোর্ডে যোগ দেবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত করে জানাননি ৷
এদিন এই শান্তি স্থাপনের বোর্ডে যোগ দিয়েছে পাকিস্তান ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পাশেই দেখা গিয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফকে ৷ এই বোর্ড গঠন নিয়ে ভাষণে ফের আটটি যুদ্ধ থামানোর কথা উল্লেখ করেন ট্রাম্প ৷ যদিও আলাদা করে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের নাম উল্লেখ করেননি ৷
বোর্ড গঠন প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, "একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে 'বোর্ড অফ পিস' গঠন করা হল ৷ মধ্যপ্রাচ্যে এখন শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে ৷ কেউ ভাবেনি এটা সম্ভব হবে ৷ আমরা আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি ৷ আমার বিশ্বাস আরেকটি যুদ্ধের খুব তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করতে পারব ৷ সেটা ইউক্রেন-রাশিয়া ৷ গত মাসে 29 হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ সেনা ৷ ভয়াবহ পরিস্থিতি ৷"
President Donald J. Trump signs and ratifies the Board of Peace charter, officially making the Board of Peace an international organization.— The White House (@WhiteHouse) January 22, 2026
THE PEACE PRESIDENT 🕊️🇺🇸 pic.twitter.com/J7v8d0S8m7
বোর্ড অফ পিস-এ কমবেশি 60টি দেশকে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কিন্তু ইউরোপিয়ন নেশনস (ইউ)-এর অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটি দেশগুলি তাঁর এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে ৷ কয়েকটি দেশ কোনও কিছু জানায়নি ৷ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে গঠিত এই বোর্ড গাজার যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার বিষয়টির তদারকি করবে ৷ হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, 30টি দেশ এই বোর্ডে যোগ দিতে সম্মত ৷
" honoured to convey president donald j. trump's invitation to prime minister narendra modi to participate in the board of peace, which will bring lasting peace to gaza. the board will support effective governance to achieve stability and prosperity, "tweets ambassador of the us… pic.twitter.com/Bxmgxn66eW— ANI (@ANI) January 18, 2026
বোর্ড অফ পিস-এ যোগ দিতে সম্মত দেশের তালিকা
আর্জেন্তিনা, আলবানিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরিন, বেলারুশ, বুলগেরিয়া, ইজিপ্ট, হাঙ্গেরি, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডন, কাজাকস্তান, কসোভো, মঙ্গোলিয়া, পাকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, তুর্কি, আরব আমির শাহি, উজবেকিস্তান, ভিয়েতনাম ৷
এখনই যোগ দেবে না যে দেশগুলি
ফ্রান্স, নরওয়ে, স্লোভেনিয়া, সুইডেন, ব্রিটেন
বোর্ড অফ পিস-এ আমন্ত্রিত কিন্ত কিছু জানায়নি যে দেশগুলি
ভারত, কাম্বোডিয়া, চিন, ক্রোয়েশিয়া, সাইপ্রাস, জার্মানি, গ্রিস, ইতালি, ইউরোপিয় ইউনিয়নের এগজিকিউটিভ টিম, প্যারাগুয়ে, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইউক্রেন ৷