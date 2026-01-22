ETV Bharat / international

ন্যাটোর সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত বদল, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে শুল্ক হুমকি বাতিল ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই বলপূর্বক গ্রিনল্যান্ড দখল এবং ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ বন্ধ করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ডেনমার্কের বিদেশমন্ত্রী লার্স লোকে রাসমুসেন ।

US President donald trump
21 জানুয়ারি, 2026 সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF) এর 56তম বার্ষিক সভায় বক্তব্য রাখার মুহূর্তে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (এপি)
By PTI

Published : January 22, 2026 at 7:23 AM IST

2 Min Read
দাভোস (সুইজারল্যান্ড), 22 জানুয়ারি: তিনদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত বদল ৷ গ্রিনল্যান্ডের ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য শুল্ক আরোপের হুমকি থেকে সরলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আটটি ইউরোপীয় দেশের ওপর আরোপ করা শুল্ক বুধবার বাতিল বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

দ্বীপটি অধিকার, স্বত্ব এবং মালিকানা-সহ পেতে চাওয়ার কথা জোর দিয়ে বলার কিছুক্ষণ পরেই তিনি নাটকীয়ভাবে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন ৷ নিজের সোশাল মিডিয়া সাইটের এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, "ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটের সঙ্গে আমার অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে ৷ আমরা গ্রিনল্যান্ড এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র আর্কটিক অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত ভবিষ্যতের চুক্তির কাঠামো তৈরি করেছি । এটি সম্পন্ন হলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমস্ত ন্যাটো জাতির জন্য একটি দুর্দান্ত সমাধান হবে । এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে, আমি 1 ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়ার জন্য নির্ধারিত শুল্ক আরোপ করব না । গ্রিনল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত গোল্ডেন ডোম সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । আলোচনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও তথ্য উপলব্ধ করা হবে । ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও, বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং প্রয়োজনে আরও অনেকে আলোচনা করবেন - তাঁরা সরাসরি আমার কাছে রিপোর্ট করবেন । এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ !"।

US President donald trump
দাভোসে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার মুহূর্তে ট্রাম্প (এএফপি)

ট্রাম্প বিস্তারিত কিছু জানাননি, শুধু বলেছেন যে বিষয়গুলো নিয়ে এখনও কাজ চলছে । তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আপোস করার অংশ হিসেবে ন্যাটো সদস্যরা যে ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা হল ডেনমার্ক এবং এই জোট গ্রিনল্যান্ডে আরও মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করবে । তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ইউরোপীয় আধিকারিক বলেছেন, ট্রাম্প ঘোষিত পরিকাঠামোতে এই ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।

গ্রিনল্যান্ড দখল করতে মরিয়া ট্রাম্প 18 জানুয়ারি ইউরোপের আটটি দেশের উপর 10 শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেন ৷ স্থানীয় সময় শনিবার ফ্লোরিডায় ওয়েস্ট পাম বিচে তাঁর গল্ফ ক্লাব থেকে এই ঘোষণা করেন ট্রাম্প ৷ পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছিলেন, 1 জুনের মধ্যে গ্রিনল্যান্ড সম্পূর্ণরূপে কিনে নেওয়ার কোনও চুক্তি না হলে সেদিন থেকে এই শুল্ক বেড়ে 25 শতাংশে পৌঁছবে ৷ তাঁর এই দখলদারির তীব্র বিরোধিতা করে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস এবং ফিনল্যান্ড ৷ এই ঘটনার তিনদিনের মধ্যেই নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷

