ETV Bharat / international

ইরানের সঙ্গে ব্যবসায় 25% শুল্ক, ট্রাম্পের ঘোষণায় কতটা বিপদে ভারত ?

ফের ট্রাম্পের শুল্ক কোপ ৷ এবার বাণিজ্যে শুল্ক খাঁড়া নেমে আসতে চলেছে ইরানের বন্ধুদেশগুলির উপর ৷ প্রভাব পড়তে পারে ভারত-চিন-সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপর ৷

US PRESIDENT DONALD TRUMP
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ফাইল চিত্র : এপি)
author img

By PTI

Published : January 13, 2026 at 10:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউইয়র্ক/ওয়াশিংটন, 13 জানুয়ারি: ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যে শুল্ক কোপ ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণায় এমনটাই হতে চলেছে ৷ ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা যে কোনও দেশকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্যের উপর 25 শতাংশ শুল্ক দিতে হবে ৷ যা তেহরানের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার যেমন ভারত, চিন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।

সোমবার ট্রুথ সোশালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, "অবিলম্বে কার্যকর হবে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা যে কোনও দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্ত ব্যবসার উপর 25 শতাংশ শুল্ক প্রদান করবে । এই আদেশ চূড়ান্ত ৷"

ইরানের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে চিন, তুরস্ক, ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, পাকিস্তান এবং আর্মেনিয়া ।ট্রাম্পের এই ঘোষণা ভারতকে প্রভাবিত করতে পারে ৷ কারণ ভারত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইরানের পাঁচটি বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে ।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ৷ যা বিশ্বের সর্বোচ্চ ৷ যার মধ্যে রাশিয়ান জ্বালানি ক্রয়ের জন্য দিল্লির উপর 25 শতাংশ শুল্কও রয়েছে ।

তেহরানের ভারতীয় দূতাবাসের মতে, ইরানে ভারতের প্রধান রফতানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে চাল, চা, চিনি, ওষুধ, কৃত্রিম তন্তু, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং কৃত্রিম গহনা ৷ অন্যদিকে, ইরান থেকে ভারতীয় আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে শুকনো ফল, অজৈব/জৈব রাসায়নিক এবং কাচের জিনিসপত্র ।

অনলাইন ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যাটফর্ম অবজারভেটরি অফ ইকোনমিক কমপ্লেক্সিটি (OEC) অনুসারে, 2023 সালে ভারত থেকে ইরানে মোট 1.19 বিলিয়ন ডলারের রফতানি হয়েছে ৷ যেখানে ভারতে আমদানিকৃত পণ্যের দাম মোট 1.02 বিলিয়ন ডলার ।

2023 সালে, ভারত থেকে ইরানে সর্বাধিক রফতানি পণ্য ছিল চাল (734 মিলিয়ন মার্কিন ডলার), সয়াবিন খাবার (96.8 মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং কলা (52 মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ইরান থেকে ভারতে সর্বাধিক রফতানি পণ্য ছিল অ্যাসাইক্লিক অ্যালকোহল ডেরিভেটিভস (হ্যালোজেনেটেড, সালফোনেটেড, নাইট্রেটেড) (309 মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস বলেছে, "ভারত ও ইরানের মধ্যে হাজার বছরের দীর্ঘ আদান-প্রদানের ইতিহাস রয়েছে । সমসাময়িক ও সম্পর্ক এই ঐতিহাসিক ও সভ্যতার বন্ধনের শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং উচ্চ-স্তরের বিনিময়, বাণিজ্যিক ও সংযোগ সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক এবং শক্তিশালী মানুষ-মানুষের সম্পর্ক দ্বারা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷"

ভারত-ইরান সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল চাবাহার বন্দরের যৌথ উন্নয়ন । জ্বালানি সমৃদ্ধ ইরানের দক্ষিণ উপকূলে সিস্তান-বালুচিস্তান প্রদেশে অবস্থিত ৷ ভারত ও ইরান সংযোগ এবং বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য চাবাহার বন্দরটি তৈরি করছে । 2015 সালের মে মাসে, ভারত ও ইরান 'চাবাহার বন্দরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারতের অংশীদারিত্ব' শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে ।

এর পরে 2016 সালের মে মাসে ভারত, ইরান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিবহন ও ট্রানজিট করিডোর (চাবাহার চুক্তি) প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ইরানের সহযোগিতায় চাবাহার বন্দরের শহিদ বেহেস্তি টার্মিনালের প্রথম পর্যায়ের উন্নয়নে ভারত অংশগ্রহণ করছে ।

2018 সালের ডিসেম্বরে, ইন্ডিয়া পোর্টস গ্লোবাল লিমিটেড (IPGL) নামে একটি ভারতীয় কোম্পানি তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা, ইন্ডিয়া পোর্টস গ্লোবাল চাবাহার ফ্রি জোন (IPGCFZ) এর মাধ্যমে চাবাহার বন্দরের কার্যক্রম গ্রহণ করে ।

2024 সালের মে মাসে, আইপিজিএল চাবাহার বন্দরের শহিদ বেহেস্তি টার্মিনালকে সজ্জিত ও পরিচালনার জন্য ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বন্দর ও সমুদ্র সংস্থার (পিএমও) সঙ্গে দশ বছরের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে ।

TAGGED:

TRUMP WITH IRAN TRADE
ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যে শুল্ক
US TARIFF FOR TRADE WITH IRAN
US PRESIDENT TRUMP
US TARIFF ON IRAN TRADE FRIEND

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.