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শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর আমেরিকা-ইরানের, সামরিক অভিযান বন্ধের পরই খুলছে হরমুজ

14 দফা এই চুক্তির মধ্যে রয়েছে লেবানন-সহ সব স্থানে সামরিক অভিযান অবিলম্বে স্থায়ীভাবে বন্ধ করা ৷ 60 দিনে চূড়ান্ত চুক্তির বিষয়ে আলোচনা সম্পন্নের প্রতিশ্রুতি ৷

US Iran MoU sign
আমেরিকা-ইরানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর (ANI)
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By ANI

Published : June 18, 2026 at 8:10 AM IST

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ওয়াশিংটন, 18 জুন: অবশেষে আমেরিকা, ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল শান্তি চুক্তি ৷ 14 দফা দাবির সেই চুক্তি স্বাক্ষরে ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ৷

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ভার্চুয়ালি 14 দফা দাবি বিশিষ্ট এই সমঝোতায় স্বাক্ষর করেন । এই চুক্তির লক্ষ্য হল দুই দেশের মধ্যে শত্রুতার অবসান ঘটানোর পাশাপাশি হরমুজ প্রণালী ফের খুলে দেওয়া ৷

নিষেধাজ্ঞা ও ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে চূড়ান্ত চুক্তির লক্ষ্যে 60 দিনের আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করাও হবে এই চুক্তি অনুযায়ী । হোয়াইট হাউসের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্যারিসে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে বৈঠকের সময় ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন । এর আগে ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ৷

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে এই সমঝোতা চুক্তির আনুষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে । যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, এই চুক্তিতে হরমুজ প্রণালী অবিলম্বে খুলে দেওয়া, ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত সংক্রান্ত বিষয় মোকাবিলা এবং ইরানের শর্ত পালনের সাপেক্ষে ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের বিষয়গুলি রয়েছে ।

ওই আধিকারিকের কথায়, "এটি মূলত এমন একটি চুক্তি যা আমাদের অবিলম্বে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার সুযোগ করে দেবে ৷ ইরানকে তাদের পারমাণবিক উপাদান ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতিও পালন করতে হবে ৷ পাশাপাশি আমাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কায়েম করতে দেবে, যার মাধ্যমে ইরান যদি তাদের ইতিবাচক আচরণ বাড়ায়, তবে আমরাও সেই অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত সুবিধা বাড়িয়ে সাড়া দিতে পারি ৷ যা তাদের আরও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে সহায়তা করবে ।"

তথ্য অনুযায়ী, ইরান বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই নিশ্চিত করেছেন যে, সমঝোতা চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে ৷ উভয় পক্ষই এতে স্বাক্ষর করেছে । তিনি জানান যে, ওমান ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনা চলছিল এবং হরমুজ প্রণালী পরিচালনার বিষয়ে অধিকাংশ শর্তেই সমঝোতা হয়েছে । হরমুজ প্রণালীর উপর ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই নিরাপদে নৌ-চলাচল নিশ্চিত করা হবে ।

14 দফা এই চুক্তির মধ্যে রয়েছে লেবানন-সহ সব স্থানে সামরিক অভিযান অবিলম্বে ও স্থায়ীভাবে বন্ধ করা এবং 60 দিনের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তির বিষয়ে আলোচনা সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি ৷ যা পারস্পরিক সম্মতিতে বাড়ানো যেতে পারে । এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় যুক্তরাষ্ট্র তার নৌ-অবরোধ ও সংশ্লিষ্ট বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া শুরু করবে ৷

অন্যদিকে ইরান প্রাথমিক 60 দিনের জন্য হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর নিরাপদ ও বিনা মাশুলে চলাচলের সুবিধা দেবে । এছাড়া এই নথিতে ধাপে ধাপে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ইরানি তেল রফতানির ক্ষেত্রে মার্কিন অর্থ বিভাগের ছাড় এবং অন্তত 300 বিলিয়ন ডলার মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্য রয়েছে । জানা গিয়েছে, ইরান এই সমঝোতায় নিশ্চিত করেছে যে, তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি বা অর্জন করবে না । চুক্তিতে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) তত্ত্বাবধানে ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে ।

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