'বন্ধু' জিনপিঙের সঙ্গে হরমুজ প্রণালী নিয়ে একমত ট্রাম্প

'বন্ধু' জিনপিঙের সঙ্গে হরমুজ প্রণালী নিয়ে একমত ট্রাম্প
গতকাল বেজিংয়ে অবতরণ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর সঙ্গে থাকা মার্কিন প্রতিনিধি দল ৷ এদিন প্রথম দফার বৈঠক করেন দুই দেশের রাষ্ট্রনেতারা ৷
By PTI
Published : May 14, 2026 at 6:42 PM IST
বেজিং, 14 মে: বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী ঘিরে টালমাটাল পরিস্থিতি চলছে ৷ ইরানের সঙ্গে সমঝোতা নিয়েও টানাপোড়েন অব্যাহত ৷ এই আবহে ইরানের বন্ধু দেশ চিনে গেলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বেজিংয়ে দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট চিনের শি জিনপিঙকে 'বন্ধু' বলে উল্লেখ করেন ৷
বৃহস্পতিবার 'গ্রেট হল অফ দ্য পিপল'-এ সরকারি নৈশভোজের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "একটা দারুণ দিন কাটালাম ৷ বিশেষত, আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙের অপূর্ব অভ্যর্থনার জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এবং এই ঐতিহাসিক সফরে তাঁরা যে আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের আপ্যায়ন জানিয়েছেন ৷"
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নৈশভোজের মেনু
হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, বেজিংয়ে নৈশভোজে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প-সহ আমেরিকার প্রতিনিধিদের জন্য বেশ কিছু চিনে পদ ছিল- গলদা চিংড়ি দিয়ে টমাটো স্যুপ, মুচমুচে বিফ রিবস, বেজিংয়ের বিশেষ ডাক রোস্ট, মরশুমের কিছু সব্জি এবং মাস্টার্ড সসে রান্না করা স্য়ালমন যার গালভরা নাম 'স্লো-কুকড স্যালমন ইন মাস্টার্ড সস' ৷ এছাড়া প্যান ফ্রায়েড পর্ক বান, ট্রাম্পেট সেল-শেপড প্যাসট্রি এবং তিরামিসু পরিবেশন করা হয়েছে মার্কিন প্রতিনিধিদের পাতে ৷ মহাভোজের মেনুতে আরও ছিল ফল ও আইসক্রিম ৷
দুই রাষ্ট্রনেতা এদিন চিন-আমেরিকার মধ্যে পারম্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে টোস্ট করেন ৷ ট্রাম্পও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও তাঁর স্ত্রী মাদামে পেং-কে আমন্ত্রণ জানান ৷ তিনি বলেন, "আমরা এর জন্য মুখিয়ে থাকব ৷" বেজিংয়ের আতিথেয়তার জন্য প্রেসিডেন্ট জিনপিং-কে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, "একটা দারুণ সময় কাটালাম ৷"
আমেরিকার ও চিনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, চলতি বছরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও চিনের প্রেসিডেন্ট জিনপিঙের মধ্যে চারবার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ মিয়ামিতে জি-20 গোষ্ঠীর এবং বছরের শেষে গুয়ানঝৌতে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন-এর বৈঠকে তাঁদের দেখা হতে পারে ৷
হরমুজ প্রণালী
আমেরিকার সঙ্গে ইরান-ইজরায়েলের সংঘাতের মধ্যে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিয়েছে ৷ এই সংঘাতের ফলে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করেছে ইরান ৷ অন্যদিকে আমেরিকার নৌবাহিনী হরমুজ প্রণালী অবরোধ করেছে ৷ বারংবার চেষ্টার পরেও ইরান ও আমেরিকা কোনও সমাধানের পথ খুঁজে পায়নি ৷ এই টানাপড়েনের মধ্যে ইরানকে সমর্থন জানিয়েছেন জিনপিং ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে, দুই দেশের আলোচনার কেন্দ্রে ছিল হরমুজ প্রণালী ৷ হোয়াইট হাউজ-এর আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ট্রাম্প ও জিনপিং- দু'জনেই একমত যে বিশ্বের শক্তিসম্পদের প্রয়োজন মেটাতে হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন ৷ এই জলপথ দিয়ে যাতায়াতের জন্য ইরান কর্তৃপক্ষকে কোনও অর্থ দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন শি জিনপিং ৷ এই বৈঠকে উপস্থিত এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তিনি জ্বালানি আমদানিতে উপসাগরীয় অঞ্চলের উপর নির্ভরতা কমাতে আমেরিকার কাছ থেকে জ্বালানি ক্রয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ৷
এই বৈঠক শেষে ট্রাম্প চিন ও আমেরিকার মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা নিয়ে প্রবল আশাবাদী, যা আগে কখনও হয়নি ৷ বিশ্বের দুই শক্তিশালী দেশের প্রধানদের মধ্যে এই সাক্ষাৎকে 'এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ শীর্ষ সম্মেলন' বলে অভিহিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷