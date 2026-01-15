ETV Bharat / international

75 দেশের মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত ! তালিকায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান, স্বস্তিতে ভারত

এই 75টি 'উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ' দেশের তালিকায় রয়েছে আমেরিকার 'বন্ধু দেশ' পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাম ৷ তবে এই তালিকায় নেই ভারতের নাম ৷

US Immigrant Visa
75 দেশের মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত (প্রতীকী ছবি: আইএএনএস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 15, 2026 at 2:06 PM IST

নিউইয়র্ক/ওয়াশিংটন, 15 জানুয়ারি: ট্রাম্প প্রশাসন পাকিস্তান-সহ 75টি তথাকথিত 'উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ' দেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের জন্য অভিবাসী ভিসা সাময়িকভাবে স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে, এই সিদ্ধান্ত পর্যটক, শিক্ষার্থী বা অস্থায়ী কাজের ভিসার উপর প্রভাব ফেলবে না।

বুধবার মার্কিন বিদেশ দফতর 75টি দেশের একটি তালিকা প্রকাশ করে বলেছে যে, এই দেশগুলি থেকে আসা অভিবাসীরা মার্কিন কল্যাণ কর্মসূচির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল এমন অভিবাসীদের প্রবেশ রোধ করা যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের সময় সরকারি সহায়তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন।

অভিবাসন বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের দমনমূলক পদক্ষেপগুলির মধ্যে এটি সর্বশেষ। এর লক্ষ্য হল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার সময় সরকারি সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হতে পারেন এমন বিদেশিদের প্রবেশ সীমিত করা।

মার্কিন বিদেশ দফতর এক বিবৃতিতে বলেছে, “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্টভাবে বলেছেন যে অভিবাসীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে এবং আমেরিকানদের জন্য আর্থিক বোঝা হওয়া চলবে না। বিদেশ দফতর সমস্ত নীতি, প্রবিধান এবং নির্দেশিকা সম্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করছে, যাতে এই উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রে কল্যাণমূলক সুবিধা ব্যবহার না করে বা মার্কিন জনসাধারণের বোঝা না হয়ে ওঠেন।”

অভিবাসী ভিসার বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে মার্কিন নাগরিকের স্বামী বা স্ত্রী, মার্কিন নাগরিককে বিয়ে করে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে ইচ্ছুক বাগদত্তা, মার্কিন নাগরিক এবং বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাদের নির্দিষ্ট কিছু পরিবারের সদস্য এবং কর্মসংস্থান-ভিত্তিক কিছু অভিবাসী যাঁরা গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করেন এবং পরবর্তীতে মার্কিন নাগরিকত্ব অর্জন করে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন।

আগামী 21 জানুয়ারি থেকে কার্যকর হচ্ছে এই নিয়ম৷ মার্কিন বিদেশ দফতর আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহামা, বাংলাদেশ, বার্বাডোস, বেলারুশ, ভুটান, ব্রাজিল, বার্মা, কম্বোডিয়া, কিউবা, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো, মিশর, ইরান, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, লিবিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, রাশিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস, সোমালিয়া, সিরিয়া, থাইল্যান্ড, উরুগুয়ে, উজবেকিস্তান এবং ইয়েমেন-সহ অন্যান্য দেশের নাগরিকদের জন্য সমস্ত অভিবাসী ভিসা প্রদান সাময়িকভাবে স্থগিত করছে।

অভিবাসী ভিসার ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসনের সাময়িক স্থগিতাদেশ যে 75 দেশকে 21 জানুয়ারি থেকে প্রভাবিত করতে চলেছে তাতে নেই বিশ্বের সর্বোচ্চ মার্কিন শুল্কের (50 শতাংশ) বোঝা বহনকারী ভারতের নাম ৷ অথচ, এই 75টি 'উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ' দেশের তালিকায় নাম রয়েছে আমেরিকার 'বন্ধু দেশ' পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ৷ ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে তাই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ৷

মার্কিন বিদেশ দফতর তার বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, এই স্থগিতাদেশ পর্যটন ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং এটি বিশেষভাবে অভিবাসী ভিসার আবেদনকারীদের জন্য কার্যকর হচ্ছে। এই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, পর্যটন ভিসা হল অ-অভিবাসী ভিসা। অভিবাসী ভিসা (আইভি) এমন একজন ব্যক্তিকে দেওয়া হয় যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে ইচ্ছুক।

