সেপ্টেম্বরে ইরাক থেকে সরছে মার্কিন সেনা, ঘোষণা ট্রাম্পের

সেপ্টেম্বরে ইরাক থেকে সরছে মার্কিন সেনা, ঘোষণা ট্রাম্পের
2003 সালে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন এবং পরবর্তীতে ইসলামিক স্টেট (আইএস) গোষ্ঠীকে নির্মূল করতে 23 বছরের সামরিক অভিযানের অবসান হতে চলেছে ৷
Published : July 15, 2026 at 11:42 AM IST
ওয়াশিংটন, 14 জুলাই: সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ইরাক থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নেবে আমেরিকা ৷ ফলে, 2003 সালে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন এবং পরবর্তীতে ইসলামিক স্টেট (আইএস) গোষ্ঠীকে নির্মূল করতে 23 বছরের সামরিক অভিযানের অবসান হতে চলেছে ৷
হোয়াইট হাউসে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আলী আল-জাইদির পাশে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, "আমরা মনে করি না ইরাকে আর সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন আছে। আমাদের সম্পর্ক এখন এমন রূপ নিয়েছে, যেখানে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন নেই। আমরা সাহায্য করতে এবং রক্ষা করতে গিয়েছিলাম, এখন আর সেসবের দরকার নেই ৷" আল-জাইদির মন্তব্য, " 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে মার্কিন বাহিনী ইরাক থেকে বের হয়ে যাবে ৷ তবে মার্কিন সংস্থাগুলি থাকছে ৷"
2003 সালের মার্চে ইরাকে ব্যাপক বোমা বর্ষণ করে আমেরিকা, যাকে তারা "শক অ্যান্ড অ" (Shock and Awe) নাম দিয়েছিল ৷ এই হামলা স্থল সেনাদের বাগদাদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করেছিল । ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন গোপনে গণবিধ্বংসী অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন-এমন দাবির ওপর ভিত্তি করেই মূলত এই আক্রমণ চালানো হয় ৷ তবে, পরবর্তীতে এমন কোনও অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি ।
2007 সালে বিদ্রোহ দমনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ইরাকে মার্কিন সেনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 1 লক্ষ 70 হাজারে পৌঁছেছিল ৷ পরে বারাক ওবামা প্রশাসন সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা করে এবং 2011 সালের ডিসেম্বরে বেশিরভাগ সেনাা ইরাক ত্যাগ করে। দূতাবাসের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা সহায়তা কার্যালয় পরিচালনার জন্য কিছু সামরিক কর্মকর্তা, একদল মেরিন সেনা সেখানে থেকে গিয়েছিলেন ।
2014 সালে ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠীর উত্থান এবং ইরাক ও সিরিয়ার এক বিশাল অংশ তাদের দখলে চলে যাওয়ার পর ইরাক সরকারের অনুরোধে মার্কিন ও সহযোগী দেশগুলির বাহিনী ফিরে আসে । আইএস এর দখল করা অঞ্চল পুনর্দখল করার পর 2021 সালে ইরাক ছাড়ে যৌথ সামরিক বাহিনী৷
এরপরও অবশ্য মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরাকি সেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং যৌথ আইএস-বিরোধী অভিযান চালাতে প্রায় 2500 জওয়ান মোতায়েন রেখেছিল। চুক্তি অনুযায়ী মিশন শেষ করার সিদ্ধান্তের পর তাঁদের অনেকেই চলে গিয়েছিলেন৷
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