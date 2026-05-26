ETV Bharat / international

ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে আমেরিকার হামলা, কারণ স্পষ্ট করল ট্রাম্পের সেনা

যদিও মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের মুখপাত্র ক্যাপ্টেন টিম হকিন্স বলেছেন, যুদ্ধবিরতি চলাকালীন সংযম প্রদর্শনের পাশাপাশি ইরানি হুমকি থেকে সৈন্যদের রক্ষা করাই ছিল এই হামলার লক্ষ্য ।

Donald Trump
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : May 26, 2026 at 10:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ওয়াশিংটন, 26 মে: শান্তি প্রস্তাব আলোচনার মাঝেই ফের দক্ষিণ ইরানে আমেরিকার হামলা ৷ যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সোমবার জানিয়েছে যে, তারা দক্ষিণ ইরানে আত্মরক্ষামূলক হামলা চালিয়েছে ৷ যার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং মাইন স্থাপনকারী নৌকাগুলো ।

তবে এই হামলার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় মন্তব্য করেছেন যে, আলোচনা বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলছে । মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের মুখপাত্র ক্যাপ্টেন টিম হকিন্স এক বিবৃতিতে জানান, এই হামলাগুলো চালানো হয়েছে ইরানি বাহিনীর সৃষ্ট হুমকি থেকে আমাদের সৈন্যদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ৷ তবে চলমান যুদ্ধবিরতি চলাকালীন সেনাবাহিনী সংযম প্রদর্শন করছে ।

এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত আর কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরান যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে যে কোনও চুক্তিতে একটি শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত ৷ আর তা হল সৌদি আরব ও পাকিস্তান-সহ আরও বেশ কয়েকটি দেশের আব্রাহাম অ্যাকর্ডস-এ (Abraham Accords) যোগদান করা । যা হল ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত একগুচ্ছ চুক্তি ৷ যার মূল লক্ষ্য ছিল ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা ।

এই প্রস্তাবটি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য নতুন চুক্তিটি ট্রাম্পের নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির সদস্যদের সমালোচনার মুখে পড়েছে ৷ উল্লেখ্য, ওই রিপাবলিকানরা ইরানের ব্যাপারে আরও কঠোর অবস্থান গ্রহণের পক্ষপাতী । ট্রাম্পের এই প্রস্তাব আলোচনার টেবিলে নতুন কূটনৈতিক জটিলতাও সৃষ্টি করতে পারে ।

ট্রাম্প সুনির্দিষ্টভাবে সৌদি আরব ও কাতারের নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে, পাকিস্তান, তুরস্ক, মিশর ও জর্ডনের পাশাপাশি এই দেশগুলোরও অবিলম্বে আব্রাহাম অ্যাকর্ডস-এ স্বাক্ষর করা উচিত । 2020 সালে বাহরিন এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী প্রথম দেশ হিসেবে এই চুক্তিতে যোগদান করেছিল ।

তিনি লিখেছেন, "এই অত্যন্ত জটিল ধাঁধার সমাধান করতে এবং একটি চুক্তিতে পৌঁছতে যুক্তরাষ্ট্র যখন এত কঠোর পরিশ্রম করেছে, তখন এটি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত যে অন্ততপক্ষে এই সবকটি দেশই যেন একই সময়ে আব্রাহাম অ্যাকর্ডস-এ স্বাক্ষর করে ।"

ট্রাম্প দীর্ঘ দিন ধরেই আশা করে আসছিলেন যে সৌদি আরব এই চুক্তিতে যোগ দেবে ৷ কিন্তু সৌদি রাজতন্ত্র বরাবরই এই অবস্থান বজায় রেখেছে যে, ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার যে কোনও চুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট পথ আগে নিশ্চিত করতে হবে । পাকিস্তানের জন্যও এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ উল্লেখ্য, ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই—এমন দেশগুলোর তালিকায় পাকিস্তানও অন্তর্ভুক্ত । ইসলামাবাদ-ভিত্তিক বিশ্লেষক সৈয়দ মহম্মদ আলি মন্তব্য করেছেন যে, ট্রাম্পের সর্বশেষ প্রস্তাবটি সত্ত্বেও ইজরায়েলের ব্যাপারে পাকিস্তানের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন আসেনি ।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, গত শনিবার আলোচনার সময় তিনি বিভিন্ন দেশের নেতাদের সামনে আব্রাহাম অ্যাকর্ডস-এর এই পরিকল্পনার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন । তিনি বলেন, "এক বা দুটি দেশ যদি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তিনি তা মেনে নেবেন; তবে তাঁর মতে, অধিকাংশ দেশেরই এতে সম্মত হওয়া উচিত ।" উল্লেখ্য, মিশর ও জর্ডন ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দেশ দু'টির সঙ্গে ইজরায়েলের দীর্ঘস্থায়ী শান্তিচুক্তিও বিদ্যমান রয়েছে । তুরস্ক 1949 সালে সর্বপ্রথম ইজরায়েলকে স্বীকৃতি প্রদান করে ।

যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাসুদ খান বলেছেন, ট্রাম্পের তালিকায় থাকা দেশগুলোর জন্য এই প্রস্তাবটি কতটা বাস্তবসম্মত বা কার্যকর হবে তা দেখার বিষয় । এই পর্যায়ে 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস'-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন কূটনৈতিক ও মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে ৷ কারণ এই বিষয়টি আগে আলোচনার অ্যাজেন্ডায় ছিল না ৷

এ সময় তিনি ট্রাম্পের ওপর থাকা সেই অভ্যন্তরীণ চাপের কথা উল্লেখ করেন, যার কারণে তিনি একটি সুবিধাজনক চুক্তি সম্পাদনে সচেষ্ট রয়েছেন । তবুও মাসুদ খান বলেন, "কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বা ট্র্যাকটি এখনও সক্রিয় রয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি, আঞ্চলিক দেশগুলোর সমর্থনপুষ্ট হয়ে পাকিস্তানই এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে ।"

ইরানের সঙ্গে কোনও চুক্তি কবে বা কীভাবে সম্পন্ন হতে পারে তা এখনও অস্পষ্ট । ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যদি কোনও সমঝোতায় পৌঁছনো সম্ভব হয়, তবে শেষ পর্যন্ত ইরানও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে ।

'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস' হল কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তির একটি ধারাবাহিক সমষ্টি ৷ যা ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে সম্পাদিত হয়েছিল । প্রাথমিকভাবে ইজরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমির শাহী ও বাহরিনের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৷ পরবর্তীতে সুদান, মরক্কো এবং অতি সম্প্রতি কাজাখস্তানও এতে যুক্ত হয়েছে ।

মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি প্রচেষ্টা হিসেবেই এই চুক্তিগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছিল ৷ আর ট্রাম্প প্রশাসন এটিকে ইজরায়েলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম করার একটি মাধ্যম হিসেবেই বিবেচনা করেছিল ।

TAGGED:

US MILITARY
US IRAN WAR
IRAN US PUSHBACK
ইরানে মার্কিন হামলা
US ATTACK OVER IRAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.