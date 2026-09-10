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'ভোটে জিতলে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান 5000 ডলার পাবেন', বড় প্রতিশ্রুতি ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যবর্তী ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাঁর দল জিততে পারলে আমেরিকার প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক 5,000 ডলার করে পাবেন।

Donald Trump
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ছবি: এএনআই)
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By AFP

Published : September 10, 2026 at 12:10 PM IST

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ডালাস, 10 সেপ্টেম্বর: এই বছরের নভেম্বরে হতে চলা মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি বড় অর্থিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ট্রাম্প বলেছেন যে, যদি রিপাবলিকান পার্টি প্রতিনিধি পরিষদ এবং সেনেট উভয়েরই নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে, তাহলে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক 5,000 ডলার (ভারতীয় মূল্যে প্রায় 4.4 লক্ষ টাকা) লভ্যাংশ পাবেন।

ট্রাম্প বুধবার (9 সেপ্টেম্বর) ডালাসে রিপাবলিকান কনভেনশনে দেওয়া এক ভাষণে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি করেন। তিনি ঘোষণা করেন, আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তি এবং তাঁর সরকারের অর্থনৈতিক সাফল্যের কারণে তিনি দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে 5,000 ডলার করে দেবেন।

ট্রাম্প বলেছেন, "যদি রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদ এবং মার্কিন সেনেট উভয়টিতেই জয়লাভ করে... আমাদের বিপুল শক্তি এবং অর্থনৈতিক সাফল্যের কারণে, আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে 5,000 ডলার লভ্যাংশ দেব।" তবে, ট্রাম্প এই প্রস্তাবে একটি শর্ত যোগ করেছেন: তিনি বলেছেন, এই অর্থ অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যয় করতে হবে।

ট্রাম্পের ঘোষণার পর প্রস্তাবটির বিস্তারিত বিবরণ তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। কোন তহবিল থেকে 5,000 ডলারদেওয়া হবে, তাও স্পষ্ট ছিল না। যোগ্য সুবিধাভোগীদের জন্য শর্তাবলী এখনও প্রকাশ করা হয়নি। মার্কিন সরকার কীভাবে এটি বাস্তবায়ন করবে, তার বিস্তারিত বিবরণও এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

ট্রাম্পের এই ঘোষণা এমন এক সময়ে করা হয়েছে যখন রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক দলের মধ্যে প্রতিনিধি পরিষদ ও সেনেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নভেম্বরের নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আমেরিকার প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে সরাসরি অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়ার এই প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী রাজনীতিতে একটি বড় বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের তাৎপর্য কী ?

2026 সালের 3 নভেম্বর, মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নয়। বরং, এটি প্রেসিডেন্টর চার বছরের মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের নির্বাচন। মার্কিন সংসদকে কংগ্রেস বলা হয়। ভারতের মতো এরও দুটি কক্ষ রয়েছে:

প্রতিনিধি পরিষদ: 435টি আসনের সবকটিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সেনেট: 100টি আসনের মধ্যে 35টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও, অনেক রাজ্যে গভর্নর ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে।

ট্রাম্পের কাছে এটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট। কিন্তু, তাঁর আইন ও নীতি বাস্তবায়নের জন্য কংগ্রেসের সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে, রিপাবলিকান পার্টি উভয় কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছে। 2026 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদে 219-214 এবং সেনেটে 53-47 আসনে এগিয়ে আছে। যদি রিপাবলিকানরা উভয় কক্ষে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে পারে, তবে ট্রাম্পের পক্ষে কর, বাজেট, অভিবাসন এবং অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত তাঁর কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ হবে।

ডেমোক্র্যাটরা যদি সেনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তবে ট্রাম্পের জন্য আইন পাস করা আরও কঠিন হয়ে যেতে পারে। কংগ্রেসও তার সরকারের নীতিগুলি আরও কঠোরভাবে তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এই কারণেই ট্রাম্প তার 5,000 ডলারের 'লভ্যাংশ' দেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

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TAGGED:

US MIDTERM ELECTION
DONALD TRUMP
REPUBLICAN PARTY
TRUMP VOWS 5000 DOLLAR DIVIDEND

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