ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কামাতে পারে আমেরিকা, ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ট্রাম্পের রাজস্ব সচিবের

ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কামাতে পারে আমেরিকা, ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ট্রাম্পের রাজস্ব সচিবের
রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল আমেরিকা ৷ এবার শুল্ক তুলে নেওয়া হতে পারে, জানালেন মার্কিন সচিব ৷
By ANI
Published : January 24, 2026 at 4:06 PM IST
দাভোস (সুইৎজারল্যান্ড), 24 জানুয়ারি: রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ বাড়তি শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন ৷ এবার এই শুল্ক প্রত্যাহার করতে পারেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ স্থানীয় সময় শুক্রবার সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে এমন ইঙ্গিত দিলেন মার্কিন রাজস্ব সচিব স্কট বেসেন্ট ৷ তাঁর দাবি, এই শুল্ক আরোপের পর ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে এবং সেই হার উল্লেখযোগ্য ৷ আর একে 'বিরাট সাফল্য' বলে দাবি করেছেন মার্কিন অর্থসচিব ৷
সংবাদমাধ্যমে 'পলিটিকো'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতের তেল আমদানি, আমেরিকার শুল্ক আরোপ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার সময় বেসেন্ট জানান, ভারতের উপর থেকে অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক তুলে নিতে পারে আমেরিকা ৷
তিনি বলেন, "ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনছিল, তাই তাদের উপর 25 শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়েছিল ৷ এখন রাশিয়া থেকে ভারতের এই তেল কেনা মুখ থুবড়ে পড়েছে ৷ অতএব, এটা একটা সাফল্য ৷ কিন্তু শুল্ক এখনও কার্যকর রয়েছে ৷ আমার মনে হয়, এবার এই শুল্ক প্রত্যাহারের রাস্তা তৈরি হয়েছে ৷ তাই এটা জয় এবং একটা বিরাট সাফল্য ৷"