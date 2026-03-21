এক মাসের জন্য ইরানের তেলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল আমেরিকা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 21, 2026 at 5:06 PM IST

ওয়াশিংটন, 21 মার্চ: সমুদ্রে আটকে পড়ে থাকা ইরানের তেল বিক্রির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে তুলে নেওয়ার ঘোষণা করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বজুড়ে অপরিশোধিত তেলের আকাশচুম্বী দাম নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে ৷ মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, এই সাময়িক পদক্ষেপের ফলে বিশ্ববাজারে 14 কোটি ব্যারেল ইরানি তেল সহজলভ্য হবে।

এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে বেসেন্ট লিখেছেন, "এই সাময়িক ও স্বল্পমেয়াদী অনুমোদনটি কঠোরভাবে কেবল সেই তেলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যা ইতিমধ্যেই পরিবহণের পথে রয়েছে ৷ নতুন করে তেল কেনা বা উৎপাদনের কোনও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।" যুদ্ধের প্রাক্কালে ক্রুড তেলের ব্যারেল প্রতি দাম যেখানে ছিল প্রায় 70 ডলার, সেখানে এই সপ্তাহে তা প্রবলভাবে ওঠানামার মধ্য দিয়ে বেড়ে 119.50 ডলারে গিয়ে ঠেকেছে ৷

বেসেন্ট আরও বলেন, "আজ ট্রেজারি বিভাগ একটি সুনির্দিষ্ট ও স্বল্পমেয়াদী অনুমোদন জারি করছে ৷ যার মাধ্যমে বর্তমানে সমুদ্রে আটকা পড়ে থাকা ইরানি তেল বিক্রির অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।" এই মার্কিন আধিকারিকের দাবি করেন, বর্তমানে নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত ইরানের তেল চিন অত্যন্ত কম দামে কিনে মজুদ করছে। তিনি বলেন, "বিশ্বের জন্য এই বর্তমান তেলের মজুদ সাময়িকভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়ার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত সময়ে প্রায় 14 কোটি ব্যারেল তেল বিশ্ববাজারে সরবরাহ করবে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের সরবরাহ যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনই ইরানের কারণে সরবরাহের ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া সাময়িক চাপও লাঘব হবে।

বেসেন্ট বলেন, "মূলত, 'অপারেশন এপিক ফিউরি' (Operation Epic Fury) অব্যাহত রাখার পাশাপাশি তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমরা ইরানের তেলকেই তেহরানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করব।" জাহাজে বোঝাই করা ইরানের তেলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের এই সাময়িক বিরতি শুক্রবার থেকে কার্যকর হয়েছে বলে দাবি ৷ আগামী 19 এপ্রিল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। যুদ্ধের আগে আমেরিকায় প্রতি গ্যালন পেট্রলের দাম ছিল 3 ডলার, শনিবার তা বেড়ে 3.99 ডলারে দাঁড়িয়েছে।

বেসেন্ট জোর দিয়ে বলেছেন, "এই সাময়িক ও স্বল্পমেয়াদী অনুমোদন কঠোরভাবে কেবল সেই তেলের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, যা ইতিমধ্যেই পরিবহণের পথে রয়েছে ৷" তিনি আরও জানান, এই তেল বিক্রির মাধ্যমে আসা টাকা ব্যবহার করা ইরানের জন্য কঠিন হবে ৷ মার্কিন আধিকারিকের দাবি, এখন পর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্ববাজারে অতিরিক্ত প্রায় 44 কোটি ব্যারেল তেল সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করছে ৷ এর উদ্দেশ্য হল, হরমুজ প্রণালীতে তৈরি হওয়া অস্থিরতাকে কাজে লাগিয়ে সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে ইরানের ক্ষমতাকে খর্ব করা।

এর আগে শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানগুলি ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে ৷ তিনি লিখেছেন, "আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি ৷ আমরা এখন মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সন্ত্রাসী শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের বিশাল সামরিক অভিযান গুটিয়ে আনার বিষয়টিও বিবেচনা করছি ৷"

