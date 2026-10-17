সিজেপি-র বিক্ষোভে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, ভারতকে প্রশ্ন করুন ! রুবিওকে চিঠি মার্কিন আইনপ্রণেতাদের

সিজেপি-র বিক্ষোভে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, ভারতকে প্রশ্ন করুন ! রুবিওকে চিঠি মার্কিন আইনপ্রণেতাদের
US lawmakers urge Rubio: সামনের সপ্তাহে মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেটের ভারত সফরে আসার কথা৷ তিনি যেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টির উত্থাপন করেন ৷
By PTI
Published : October 17, 2026 at 11:09 AM IST
ওয়াশিংটন, 17 অক্টোবর: ভারতে জেন জি-র বিক্ষোভ নিয়ে চর্চা আমেরিকায় ৷ দিল্লিতে ও ভারতের অন্যান্য প্রান্তে ছাত্র বিক্ষোভের সময় অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগে উদ্বিগ্ন মার্কিন আইনপ্রণেতাদের একাংশ ৷ সামনের সপ্তাহে মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও-র ভারত সফরে আসার কথা ৷ তখন তিনি যেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠকের সময় এই বিষয়টির উত্থাপন করেন ৷ এমনই আর্জি জানালেন প্রমীলা জয়পাল ও ইলহান ওমর-সহ ছয় মার্কিন ডেমোক্র্যাটিক আইনপ্রণেতা ৷
মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য জয়পাল, ওমর, জিম ম্যাকগভার্ন, রাশিদা তালিব, এলিনর হোমস নর্টন এবং জেসুস গার্সিয়া অভিযোগ করেছেন যে, ওয়াশিংটনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এবং আমেরিকার অন্যান্য শহরে থাকা ভারতীয় কনস্যুলেটগুলো 'ককরোচ জনতা পার্টি' (Cockroach Janata Party)-র সমর্থনে আয়োজিত বিক্ষোভের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য আলোকচিত্রীদের মোতায়েন করেছে ।
মার্কো রুবিও আগামী সপ্তাহে ভারত সফর করবেন এবং মুম্বইতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করবেন । শুক্রবার রুবিও-র কাছে লেখা এক চিঠিতে এই কংগ্রেস সদস্যরা বলেন, "দিল্লি ও ভারতের অন্যান্য এলাকায় ছাত্র বিক্ষোভের সময় নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা দমন-পীড়ন, অন্যায়ভাবে আটক রাখা এবং অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ঘটনাগুলো নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ।"
আইনপ্রণেতারা তাঁদের চিঠিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বিরুদ্ধে ‘সিজেপি’-র বিক্ষোভ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে চলমান আন্দোলনের উদাহরণ টেনেছেন, যেখানে বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে ।
‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রমীলা জয়পাল ভারতের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে 13 কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া বা ‘মুছে ফেলা’ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ‘ককরোচ জনতা পার্টি’-র প্রতি সমর্থন জানান । আইনপ্রণেতারা বলেন, “মৌলিক স্বাধীনতা ও ভোটাধিকারের অবাধ প্রয়োগ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত - উভয় দেশেরই গণতান্ত্রিক পরিচয়ের মূল ভিত্তি ।” তাঁরা আরও বলেন, “আমরা অনুরোধ করছি, আপনার ভারত সফরের সময় আপনি যেন উভয় দেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন ।”
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কোয়াত্রা জয়পালের এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং একে 'ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অগ্রহণযোগ্য হস্তক্ষেপ' হিসেবে অভিহিত করেছেন । ডেমোক্র্যাটিক নেতা ও হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন উপদেষ্টা অজয় জৈন ভুটোরিয়া, রুবিও-র কাছে চিঠি পাঠানোর জন্য প্রমীলা জয়পালের কঠোর সমালোচনা করেছেন ।
প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টা ভূটোরিয়া ‘এক্স’-এ লিখেছেন, “ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, যার নিজস্ব আদালত ব্যবস্থা, মুক্ত গণমাধ্যম এবং 90 কোটিরও বেশি ভোটার রয়েছে । ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নয়াদিল্লিকে উপদেশ দেওয়ার কোনও অধিকার কংগ্রেসের নেই ৷ বরং এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্বকে দুর্বল করে । যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব সমস্যাগুলোর দিকে মনোযোগ দিন ৷”
যদিও মার্কিন আইনপ্রণেতারা রুবিওর কাছে অনুরোধ করেছেন, যেন তিনি ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন ৷ যাতে বিক্ষোভ দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পদক্ষেপের সঙ্গে সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলোর বিষয়ে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করা হয় । তারা আরও চেয়েছেন, রুবিও যেন এমন ব্যক্তিদের মুক্তির বিষয়ে উৎসাহিত করেন, যাঁদের ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে আটক রাখা হয়েছে - অথচ তাঁরা কেবল শান্তিপূর্ণভাবে মতপ্রকাশ ও সমাবেশের অধিকার নিয়ে চর্চা করছিলেন ।
এছাড়াও, মার্কিন আইনপ্রণেতারা রুবিওকে অনুরোধ করেছেন যেন তিনি এমন রিপোর্টগুলি গভীরভাবে তদন্ত করেন, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনগুলো বিক্ষোভকারীদের ওপর নজরদারি ও তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের কাজে জড়িত ছিল ।
তারা মার্কিন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন এটি খতিয়ে দেখা হয় যে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে কি না । যদি এমনটা হয়ে থাকে, তবে ‘আর্মস এক্সপোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট’-এর আওতায় ভারত অস্ত্র ক্রয়ের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে ।