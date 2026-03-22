পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু নরসংহার, গণহত্যা ঘোষণার দাবি মার্কিন সংসদে
ওহাইয়ো থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট দলের এই সদস্য শুক্রবার এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পেশ করেন মার্কিন সংসদের নিম্নকক্ষে ৷
Published : March 22, 2026 at 3:10 PM IST
ওয়াশিংটন, 22 মার্চ: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে থাকা বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে হওয়া অত্যাচারের প্রসঙ্গ উঠল মার্কিন সংসদে ৷ পাকিস্তানের সেনা বাহিনী এবং জামাত-ই-ইসলামি-সহ তাদের সঙ্গীরা যেভাবে বাঙালি হিন্দুদের হত্যা করেছিল তাকে যুদ্ধ অপরাধ এবং গণহত্যা ঘোষণার দাবি জানালেন মার্কিন সংসদের সদস্য গ্রেগ ল্য়ান্ডসম্যান ৷ ওহাইয়ো থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট দলের এই সদস্য স্থানীয় সময় শুক্রবার এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পেশ করেন মার্কিন সংসদের নিম্নকক্ষে ৷ বিষয়টি আপাতত বিদেশ বিষয়ক কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
প্রস্তাবে তিনটি দিনের আলাদা উল্লেখ রয়েছে ৷ একটি হল 1971 সালের 25 মার্চ ৷ সেদিন জামাতের মতো সঙ্গীদের নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করে পাক সেনা ৷ বন্দি করা হয় আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ৷ এরপর বেছে বেছে বাঙালি হিন্দুদের হত্যা করা হয় ৷
এই ঘটনার তিনদিন পর 28 তারিখ ঢাকায় কর্মরত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্কার ব্লাড ওয়াশিংটনে একটি টেলিগ্রাম পাঠান ৷ সেখানে ওই নরসংহারকে 'নির্বাচিত গণহত্যা' হিসেবে ব্যাখ্যা করে তিনি লেখেন, "অবাঙালি মুসলমানদের একাংশ বাঙালিদের বাড়ি আক্রমণ করছে ৷ পরিকল্পনা করে বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করছে ৷ "
এর কদিন পর 6 এপ্রিল আরও একটি টেলিগ্রাম পাঠান ব্লাড ৷ সেটি 'ব্লাড টেলিগ্রাম' নামে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে ৷ সেখানে গণহত্যা প্রসঙ্গে আমেরিকা নীরব থাকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার আংশিক বিরোধিতা করেন তিনি ৷ এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে গ্রেগ মার্কিন সংসদকে ওই টেলিগ্রামের বিষয়বস্তু সবিস্তারে জানান ৷
গ্রেগের দাবি, ব্লাড লিখেছিলেন, "বাঙালি হিন্দুদের উপর হওয়া আক্রমণ নির্বাচিত গণহত্য়া হলেও আমরা নীরব থাকাকেই শ্রেয় মনে করেছি ! এখানে যা হয়েছে তা গণহত্যার থেকে কোনও অংশে কম নয় ৷" তবে অধুনা বাংলাদেশের বুকে ঘটে যাওয়া ওই ঘটনা যে একটি সার্বভৌম দেশের নিজস্ব বিষয় সেটিরও উল্লেখ ছিল রাষ্ট্রদূতের পাঠানেো টেলিগ্রামে ৷
এই প্রস্তাব পেশ করে ওহাইয়োর সাংসদ বলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উচিত এই ধরনের হিংসাকে যুদ্ধ অপরাধ এবং গণহত্যা হিসেবে চিহ্নিত করা ৷ প্রস্তাবের একটি অংশে বলা আছে, পাক সেনা নির্বিচারে রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী, চাকরিজীবী এবং ছাত্রদের হত্যা করেছে ৷ বহু নারীকে যৌনদাসী হতে বাধ্য করেছে ৷ তবে কোনও একটি সম্প্রদায়ের একাংশ এই ধরনের কাজ করলে সমগ্র সম্প্রদায়কে দোষ দেওয়া উচিত নয় বলেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রস্তাবে ৷
বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে গ্রেগের আনা এই প্রস্তাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ৷ সেদিনের জামাত-ই-ইসলামি আজও বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় ৷ সদ্য সমাপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও লড়াই করেছে তারা ৷ স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর 2025 সালে প্রথমবার একার ক্ষমতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের দখলও নিয়েছে জামাতের ছাত্র সংগঠন ৷ প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন করা জামাত ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও 'ফ্যাক্টর' হিসেবে বিবেচিত হয় ৷ এবার পাক বাহিনীর সঙ্গে তাদের অতীত নৈকট্য তুলে ধরা হল মার্কিন সংসদে ৷ এই প্রস্তাব শেষমেশ পাশ হয় কি না এবং পাশ হলে বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার বর্তমান সম্পর্কের উপর তার কোনও প্রভাব পড়ে কি না সেটাই কূটনৈতিক মহলের কাছে আগ্রহের বিষয় হতে চলেছে ৷