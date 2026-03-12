বাণিজ্যে নিয়ম লঙ্ঘন ! ভারত, চিন-সহ 16 দেশের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু আমেরিকার

বাণিজ্যে নিয়ম লঙ্ঘন ! ভারত, চিন-সহ 16 দেশের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু আমেরিকার
তদন্ত হবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, মেক্সিকো, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ৷
Published : March 12, 2026 at 1:11 PM IST
ওয়াশিংটন, 12 মার্চ: ভারত, চিন-সহ 16টি দেশের উৎপাদন ও শিল্প-বাণিজ্যের উপর তদন্ত শুরু করল আমেরিকা ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য অফিস (USTR) পরিকাঠামোগত অতিরিক্ত ক্ষমতা বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৷ মার্কিন বাণিজ্য অফিস বুধবার জানিয়েছে, এটি বিশ্ব বাণিজ্যকে বিকৃত করতে পারে।
হোয়াইট হাউসের তরফে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়ে জেমিসন গ্রিয়ার জানান, এই তদন্ত 1974 সালের বাণিজ্য আইনের ধারা 301-এর অধীনে হবে ৷ যা ওয়াশিংটনের সবচেয়ে শক্তিশালী বাণিজ্য প্রয়োগকারী হাতিয়ারগুলির মধ্যে একটি। গ্রিয়ারের মতে, তদন্ত উৎপাদন খাতে কাজ, নীতি এবং অনুশীলনের পরীক্ষা করবে ৷ যা বাজারের চাহিদা থেকে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা বিচ্ছিন্ন করার দিকে পরিচালিত করতে পারে ৷ তদন্তে অন্যায় বা অন্যায্য কিছু ধরা পড়লে এই দেশগুলির বিরুদ্ধে নতুন করে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হবে বলেও জানিয়েছেন গ্রিয়ার।
আমেরিকার অভিযোগ, এই 16 দেশ তাদের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতা এমনভাবে বৃদ্ধি করেছে, যা ঘরোয়ো এবং আন্তর্জাতিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় ৷ হোয়াইট হাউসের অভিযোগ, কয়েকটি দেশ তাদের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে অল্প দামে বিপুল পরিমাণ পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে ছড়িয়ে দিচ্ছে।
এই 16টি দেশের মধ্যে ভারত ছাড়াও রয়েছে চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এই দেশগুলি আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সঙ্গী হিসাবেই পরিচিত ৷ এছাড়াও ট্রাম্প প্রশাসন সুইৎজারল্যান্ড, নরওয়ে, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু করার কথা জানিয়েছে ৷
গ্রিয়ার বলেন, "আমরা আশা করি এই তদন্ত উৎপাদন খাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা এবং উৎপাদন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের অন্যায্য বাণিজ্যের বিষয়গুলি সামনে আনবে ৷" মার্কিন প্রশাসনের যুক্তি, কিছু বাণিজ্য অংশীদার দেশীয় এবং বিশ্বব্যাপী বাজারের চাহিদার থেকেও বেশি উৎপাদন ক্ষমতাকে বাড়িয়েছে ৷ যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে স্থায়ী বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত উৎপাদনের ক্ষমতা তৈরি হয়েছে ৷
এই তদন্ত প্রক্রিয়াটি শেষ হওয়ার পর, USTR তার ফলাফল প্রকাশ করবে ৷ এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশও করবে তারা ৷ সে ক্ষেত্রে ফের ওই দেশগুলির পণ্যের উপর শুল্ক, পরিষেবার উপর বিধিনিষেধের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে ৷ গ্রিয়ার জোর দিয়ে জানান, তদন্ত এই মুহূর্তে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেও জানান তিনি। এর আগে অবশ্য চিনের বিরুদ্ধে এমন তদন্ত চালিয়েছিল আমেরিকা ৷ এরপরই চিনের উপর চড়া শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল ৷ এমনকী রফতানিও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।