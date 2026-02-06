ETV Bharat / international

যুদ্ধের আশঙ্কা ! মার্কিন নাগরিকদের দ্রুত ইরান ছাড়তে বলল ট্রাম্প প্রশাসন

ওমানে ইরান-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সম্ভাবনার মধ্যে ইরান থেকে মার্কিন নাগরিকদের অবিলম্বে দেশ ছাড়তে বলল ট্রাম্প প্রশাসন।

নাগরিকদের দ্রুত ইরান ত্যাগ করতে বলেছে ট্রাম্প প্রশাসন
By ANI

Published : February 6, 2026 at 4:07 PM IST

তেহরান, 6 ফেব্রুয়ারি: ইরান-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠচ্ছে ৷ এরই মধ্যে শুক্রবার ইরানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস তাদের নাগরিকদের অবিলম্বে ইরান ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছে ৷ একই সঙ্গে সতর্ক করা হয়েছে দেশের নাগরিকদেরও ।

মার্কিন দূতাবাসের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবনতি হয়েছে ৷ রাস্তা বন্ধ, পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যাহত এবং ইন্টারনেটও বন্ধ রয়েছে। ইরান প্রশাসন মোবাইল, ল্যান্ডলাইন ব্যবহার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার সীমিত করেই চলেছে । বিমান সংস্থাগুলি ইরান থেকে আসা-যাওয়ার ফ্লাইট সীমিত করেছে ৷ বাতিলও করা হয়েছে বহু বিমান ।"

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ইন্টারনেট বন্ধ থাকার বিষয়ে মার্কিন নাগরিকদের প্রস্তুত থাকতে হবে ৷ একই সঙ্গে, যোগাযোগের বিকল্প উপায়ের পরিকল্পনা করতে হবে বলেও জানানো হয়েছে ৷ নির্দেশিকায় মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, যদি নিরাপদ হয়, তবে সড়কপথে আর্মেনিয়া বা তুরস্কে চলে যেতে পারেন মার্কিন নাগরিকরা ৷

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "এখনই ইরান ত্যাগ করুন। ইরান থেকে চলে যাওয়ার জন্য এমন পরিকল্পনা করুন যা মার্কিন সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়। কিছু সময়ের নোটিশে ফ্লাইট বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে । আপডেটের জন্য সরাসরি আপনার এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।" কেউ যদি বেরোতে না-পারেন, তবে নিরাপদ স্থানে তাঁদের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

পাশাপাশি মার্কিন প্রশাসন আরও জানিয়েছে, "বিক্ষোভ-আন্দোলন এড়িয়ে চলুন ৷ নিজেকে আড়ালে রাখুন ৷ আপনার চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকুন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরের উপর নজর রাখুন ৷" ফোন চার্জ দিয়ে রাখার পাশাপাশি নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে পরিবার ও বন্ধুদের জানিয়ে রাখতে বা তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেও বলা হয়েছে ৷

ইরানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত শেষ আপডেট পেতে স্মার্ট ট্রাভেলার এনরোলমেন্ট প্রোগ্রামে (STEP) নথিভুক্ত করার কথাও বলা হয়েছে বিবৃতিতে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, "মার্কিন-ইরানি দ্বৈত নাগরিকদের অবশ্যই ইরানি পাসপোর্ট ব্যবহার করে ইরান ত্যাগ করতে হবে। কারণ ইরান সরকার দ্বৈত নাগরিকত্বকে স্বীকৃতি দেয় না ৷ মার্কিন-ইরানি দ্বৈত নাগরিকদের শুধুমাত্র ইরানি নাগরিক হিসেবেই গণ্য করা হবে। ইরানে মার্কিন নাগরিকদের জিজ্ঞাসাবাদ, গ্রেফতার এবং আটকের ঝুঁকি রয়েছে। যে সকল মার্কিন নাগরিকের কাছে বৈধ মার্কিন পাসপোর্ট নেই, তাঁদের ইরান ত্যাগের পর নিকটতম মার্কিন দূতাবাস বা কনস্যুলেটে একটি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে হবে।"

বিজ্ঞপ্তিতে সতর্কবার্তা জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আর্মেনিয়ার সীমান্ত খোলা ছিল ৷ ইরান থেকে আর্মেনিয়ায় প্রবেশকারী মার্কিন নাগরিকদের বৈধ মার্কিন পাসপোর্টের প্রয়োজন রয়েছে ৷ তবে তাঁরা ভিসা ছাড়াই 180 দিন পর্যন্ত সেখানে থাকতে পারবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত নাগরিকরা যারা আমেরিকান, ইরানি বা আর্মেনীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করে আর্মেনিয়ায় প্রবেশের পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য অগ্রিম কোনও অনুমোদনেরও প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । ইরানের সঙ্গে তুরস্কের সীমান্তগুলিও খোলা আছে । ইরান থেকে তুরস্কে প্রবেশকারী মার্কিন নাগরিকদের বৈধ মার্কিন পাসপোর্ট প্রয়োজন ৷ তারা ভিসা ছাড়াই 90 দিন পর্যন্ত সেখানে থাকতে পারবেন । এক্ষেত্রেও কোনও আগাম অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

তুর্কমেনিস্তানের সীমান্ত খোলা আছে ৷ কিন্তু মার্কিন নাগরিকদের সীমান্তে যাওয়ার আগে তুর্কমেনিস্তান সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমোদন প্রয়োজন। মার্কিন দূতাবাসকে এই অনুমোদন প্রক্রিয়াটি সহজতর করতে হবে। যে সকল মার্কিন নাগরিক তুর্কমেনিস্তানে প্রবেশের অনুরোধ জানাতে চান, তাঁদের বিস্তারিত তথ্য তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশগাবাতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের আমেরিকান সিটিজেনস সার্ভিসেস ইউনিটে AshgabatUScitizen@state.gov ঠিকানায় পাঠাতে হবে ৷ এদের নাম, জন্মতারিখ, পাসপোর্টের তথ্য (নম্বর এবং ইস্যু/মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ), সীমান্ত ক্রসিং এবং পাসপোর্টের বায়োডাটা পৃষ্ঠার একটি ছবি দিতে হবে।

আজারবাইজানের সীমান্ত অবশ্য সাধারণের জন্য বন্ধ রয়েছে ৷ মার্কিন নাগরিকদের ইরান ছাড়ার ক্ষেত্রে ইরাক, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানকে এড়িয়ে যাওয়ার পরমার্শ দিয়েছে দূতাবাস ৷ তবে মার্কিন নাগরিকরা আজারবাইজানে প্রবেশের অনুরোধ করতে পারেন ৷ যদিও এর জন্য আজারবাইজান সরকারের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

