7 দিনে মৃত 4 ! বাংলাদেশে ভোটের আগে মার্কিন নাগরিকদের জন্য জারি সতর্কবার্তা

দূতাবাসের তরফে সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, নির্বাচনী জমায়েত থেকে শুরু করে ভিড় আছে এমন যে কোনও এলাকা এড়িয়ে চলতে হবে ৷ গির্জা-মন্দির-মসজিদেও সতর্ক থাকতে হবে ৷

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মুহাম্মদ ইউনূস (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : January 30, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
ঢাকা, 30 জানুয়ারি: প্রচার শুরুর পর এক সপ্তাহে প্রাণ গিয়েছে 4 জনের ৷ এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে মার্কিন নাগরিকদের জন্য় সতর্কবার্তা জারি করল ঢাকার মার্কিন দূতাবাস ৷ তাতে বলা হয়েছে, নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে নাশকতার ঘটনা ঘটতে পারে ৷ তাই সতর্ক থাকতে হবে ৷ এড়িয়ে চলতে হবে নির্বাচনী জমায়েত থেকে শুরু করে ভিড় আছে এমন যে কোনও এলাকা ৷

দূতাবাসের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে জারি করা ওই সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, গির্জা-মন্দির-মসজিদ এবং গুরুদ্বারে বিস্ফোরণ বা হামলার মতো ঘটনা ঘটতে পারে ৷ আর তাই তেমন কোনও জায়গায় গেলে বাড়তি সতর্কতা বজায় রাখতে হবে ৷ এর পাশাপাশি নির্বাচনী মিছিল বা পোলিং বুধ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকা প্রয়োজন ৷ বাংলাদেশের একটি জায়গা থেকে অন্যত্র যাওয়ার আগে সবিস্তারে খোঁজ-খবর নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ যাত্রা সংক্রান্ত তথ্য যতটা সম্ভব গোপন রাখতে হবে ৷ সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের যে কোনও মূল্যে সরিয়ে রাখতে হবে ৷

12 তারিখ বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি গণভোট ৷ তার আগে 22 তারিখ থেকে প্রচার শুরু হয়েছে ৷ গত কয়েক মাস ধরে চলতে থাকা হত্যালীলা এখনও চলছে ৷ 22 তারিখ থেকে 29 জানুয়ারি রাত পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জায়গায় চারটি খুনের ঘটনা ঘটেছে ৷ নির্বাচনের আগে সন্ত্রাস আরও বাড়তে পারে আশঙ্কা করেই সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে আমেরিকার তরফে ৷

2024 সালের অগস্ট মাসে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর এই প্রথম ভোট হচ্ছে ৷ 300 আসনের জাতীয় সংসদের এই ভোটে 50টিরও বেশি দলের প্রায় 2 হাজার প্রার্থী অংশ নিয়েছেন ৷ ভোটের দিন ঘোষণার পর ঢাকা 8 কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যু হয় আততায়ীদের গুলিতে ৷ 12 ডিসেম্বর রাজধানীর রাস্তায় গুলিবিদ্ধ হন হাদি ৷ সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে 18 তারিখ তাঁর মৃত্যু হয় ৷ এরপর থেকে শুরু হয়েছে অশান্তি ৷ হিন্দু থেকে শুরু করে অন্য় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের খুনের একাধিক ঘটনা ঘটছে ৷

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি হওয়ায় নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে বলেও আশঙ্কা করছিলেন অনেকে ৷ তবে 22 ডিসেম্বর ভারতের রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়ে দেন নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক কায়দায় নির্বাচিত সরকারের অপেক্ষায় আছে ৷ এই অপেক্ষা আর দীর্ঘায়িত করা যায় না ৷ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট হওয়া এক বার্তায় এ কথাই জানানো হয়েছিল। ওই পোস্টে আরও লেখা হয়,আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ইউনূসের ফোনে কথা হয়। প্রায় আধ ঘন্টার আলাপচারিতায় আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য থেকে শুরু করে আরও কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে। সেখানে নির্বাচনের দিন পিছবে না বলে জানান প্রধান উপদেষ্টা ৷ এবার সেই নির্বাচনের আগে আমেরিকা মার্কিন নাগরিকদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করল ৷

