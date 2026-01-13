ETV Bharat / international

গণবিক্ষোভে ইরানে মৃত বেড়ে 648, নাগরিকদের দ্রুত দেশ ছাড়ার নির্দেশ ট্রাম্প সরকারের

গণবিক্ষোভের জেরে ইরানের পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ৷ বাড়ছে মৃতের সংখ্যা ৷ এই পরিস্থিতিতে নাগরিকদের দ্রুত দেশটি ছাড়ার সতর্কবার্তা দিল আমেরিকা ৷

An anti-Iranian regime protester holds up a placard during a gathering outside the Iranian Embassy, central London.
সেন্ট্রাল লন্ডনে ইরানের দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ (ছবি: এএফপি)
By ANI

Published : January 13, 2026 at 4:03 PM IST

ওয়াশিংটন, 13 জানুয়ারি: ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ইরানের শাসক বিরোধী বিক্ষোভ ৷ প্রায় দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা এই গণবিক্ষোভে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে কমপক্ষে 648 জন ৷ এই পরিস্থিতি নাগরিকদের দ্রুত ইরান ছাড়ার সতর্কবার্তা দিল আমেরিকা ৷ তেহরানে মার্কিন ভার্চুয়াল দূতাবাসের তরফে মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ দেশ ছাড়তে না-পারলে শীঘ্রই নিরাপদ কোনও এলাকায় যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ৷ স্থলপথে কীভাবে যাবেন, তাও বলে দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকায় ৷

ভার্চুয়াল দূতাবাসের মাধ্যেমে জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হওয়া ইরানের শাসকবিরোধী বিক্ষোভ ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠেছে ৷ গ্রেফতারি, মৃত্যু, আহতর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে ৷ কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে ৷ তবে ব্যহত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷ সরকারের তরফে মোবাইল, ল্যান্ডলাইন এবং দেশজুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবা এখনও বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ এককথায়, তেহরানের পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ৷

গণবিক্ষোভে ইরানের পরিবহণ ব্যবস্থা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ৷ জানানো হয়েছে, অশান্ত পরিস্থিতির কারণ আগামী 16 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একাধিক বিমান বাতিল করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, বিমান চলাচলের সংখ্যাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় যোগাযোগের জন্য বিকল্প মাধ্যম ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মার্কিনী দূতাবাসের তরফে ৷ সেই সঙ্গে, ইরান থেকে বেরনোর জন্য আর্মেনিয়া এবং তুর্কী হয়ে ইরান থেকে বেরনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

মার্কিন দূতাবাসের সতর্কবার্তা

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে চোখ রাখুন ৷ সকলের আড়ালে থাকার চেষ্টা করুন ৷ পরিবার ও পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখুন ৷ ইরানের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য স্মার্ট ট্র্য়াভেলার এনরোলমেন্ট প্রোগ্রামে (এসটিইপি) অর্থাৎ স্টেপ নাম নথিভুক্ত করুন ৷"

উল্লেখ্য, গণবিক্ষোভে প্রথম থেকেই সমর্থন জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বিক্ষোভকারীদের উপর অত্যাচার করা হলে কড়া পদক্ষেপ করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প ৷ এই পরিস্থিতিতে কেউ ইরান ছাড়ার পরিকল্পনা করলে মার্কিন পাসপোর্ট না-দেখানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে দূতাবাসের তরফে ৷ বলা হয়েছে, "মার্কিন ও ইরানের দ্বৈত নাগরিকদের অবশ্যই ইরানের পাসপোর্ট ব্যবহার করতে হবে ৷ দ্বৈত নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দেয় না ইরান সরকার ৷ সেক্ষেত্রে মার্কিন নাগরিকদের গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদ এবং আটক হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে ৷" তবে দূতাবাস স্পষ্ট জানিয়েছে, উল্লিখিত বিকল্পগুলি ব্যবহার করে কোনও ব্যক্তি ইরান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলে মার্কিন সরকার তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারবে না ৷ সুতরাং, নিরাপদ মনে হলে তবেই দেশ ছাড়া উচিত ৷

আমেরিকা-ইরান সংঘাত

অশান্ত আবহে ইরানের বন্ধুদেশগুলির উপর 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করলে সেই সমস্ত দেশকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য বর্ধিত এই শুল্ক দিতে হবে ৷ ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ঠিক যেমনটা রাশিয়ার সঙ্গে করেছিলেন ট্রাম্প ৷ এবার সেই একই পন্থা অবলম্বন করলেন তেহরানের ক্ষেত্রেও ৷

সোমবার এই প্রসঙ্গে হোয়াইট হাউসের প্রেসসচিব ক্যারোলিন লেবিট জানান, সামরিক বিকল্পগুলি হাতে রেখেই ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প ৷ তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্য হল হিংসার ঘটনাগুলি প্রতিরোধ করা এবং ইরানের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়গুলির মূল্যায়ন করা ৷ তেহরানে প্রতিবাদিদের মৃত্যু হোক, প্রেসিডেন্ট তা চান না ৷ কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সেটাই দেখতে হচ্ছে ৷"

