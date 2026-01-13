গণবিক্ষোভে ইরানে মৃত বেড়ে 648, নাগরিকদের দ্রুত দেশ ছাড়ার নির্দেশ ট্রাম্প সরকারের
গণবিক্ষোভের জেরে ইরানের পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ৷ বাড়ছে মৃতের সংখ্যা ৷ এই পরিস্থিতিতে নাগরিকদের দ্রুত দেশটি ছাড়ার সতর্কবার্তা দিল আমেরিকা ৷
By ANI
Published : January 13, 2026 at 4:03 PM IST
ওয়াশিংটন, 13 জানুয়ারি: ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ইরানের শাসক বিরোধী বিক্ষোভ ৷ প্রায় দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা এই গণবিক্ষোভে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে কমপক্ষে 648 জন ৷ এই পরিস্থিতি নাগরিকদের দ্রুত ইরান ছাড়ার সতর্কবার্তা দিল আমেরিকা ৷ তেহরানে মার্কিন ভার্চুয়াল দূতাবাসের তরফে মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ দেশ ছাড়তে না-পারলে শীঘ্রই নিরাপদ কোনও এলাকায় যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ৷ স্থলপথে কীভাবে যাবেন, তাও বলে দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকায় ৷
ভার্চুয়াল দূতাবাসের মাধ্যেমে জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হওয়া ইরানের শাসকবিরোধী বিক্ষোভ ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠেছে ৷ গ্রেফতারি, মৃত্যু, আহতর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে ৷ কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে ৷ তবে ব্যহত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷ সরকারের তরফে মোবাইল, ল্যান্ডলাইন এবং দেশজুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবা এখনও বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ এককথায়, তেহরানের পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ৷
গণবিক্ষোভে ইরানের পরিবহণ ব্যবস্থা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ৷ জানানো হয়েছে, অশান্ত পরিস্থিতির কারণ আগামী 16 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একাধিক বিমান বাতিল করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, বিমান চলাচলের সংখ্যাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় যোগাযোগের জন্য বিকল্প মাধ্যম ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মার্কিনী দূতাবাসের তরফে ৷ সেই সঙ্গে, ইরান থেকে বেরনোর জন্য আর্মেনিয়া এবং তুর্কী হয়ে ইরান থেকে বেরনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
BREAKING: @StateDept Virtual Embassy For Iran Is Advising Any U.S. Citizens There To Get Out Now!— John Basham (@JohnBasham) January 12, 2026
The United States Often Makes Announcements Like This Prior To Us Or Our Allies Taking Military Action. https://t.co/b4LKqKnklS pic.twitter.com/LJf8pSfyXc
মার্কিন দূতাবাসের সতর্কবার্তা
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে চোখ রাখুন ৷ সকলের আড়ালে থাকার চেষ্টা করুন ৷ পরিবার ও পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখুন ৷ ইরানের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য স্মার্ট ট্র্য়াভেলার এনরোলমেন্ট প্রোগ্রামে (এসটিইপি) অর্থাৎ স্টেপ নাম নথিভুক্ত করুন ৷"
উল্লেখ্য, গণবিক্ষোভে প্রথম থেকেই সমর্থন জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বিক্ষোভকারীদের উপর অত্যাচার করা হলে কড়া পদক্ষেপ করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প ৷ এই পরিস্থিতিতে কেউ ইরান ছাড়ার পরিকল্পনা করলে মার্কিন পাসপোর্ট না-দেখানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে দূতাবাসের তরফে ৷ বলা হয়েছে, "মার্কিন ও ইরানের দ্বৈত নাগরিকদের অবশ্যই ইরানের পাসপোর্ট ব্যবহার করতে হবে ৷ দ্বৈত নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দেয় না ইরান সরকার ৷ সেক্ষেত্রে মার্কিন নাগরিকদের গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদ এবং আটক হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে ৷" তবে দূতাবাস স্পষ্ট জানিয়েছে, উল্লিখিত বিকল্পগুলি ব্যবহার করে কোনও ব্যক্তি ইরান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলে মার্কিন সরকার তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারবে না ৷ সুতরাং, নিরাপদ মনে হলে তবেই দেশ ছাড়া উচিত ৷
#WATCH | White House Press Secretary Karoline Leavitt says, " i think one thing president trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many, many options that are on the table for the commander in chief, diplomacy is… pic.twitter.com/2rKKThR71v— ANI (@ANI) January 12, 2026
আমেরিকা-ইরান সংঘাত
অশান্ত আবহে ইরানের বন্ধুদেশগুলির উপর 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করলে সেই সমস্ত দেশকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য বর্ধিত এই শুল্ক দিতে হবে ৷ ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ঠিক যেমনটা রাশিয়ার সঙ্গে করেছিলেন ট্রাম্প ৷ এবার সেই একই পন্থা অবলম্বন করলেন তেহরানের ক্ষেত্রেও ৷
সোমবার এই প্রসঙ্গে হোয়াইট হাউসের প্রেসসচিব ক্যারোলিন লেবিট জানান, সামরিক বিকল্পগুলি হাতে রেখেই ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প ৷ তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্য হল হিংসার ঘটনাগুলি প্রতিরোধ করা এবং ইরানের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়গুলির মূল্যায়ন করা ৷ তেহরানে প্রতিবাদিদের মৃত্যু হোক, প্রেসিডেন্ট তা চান না ৷ কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সেটাই দেখতে হচ্ছে ৷"