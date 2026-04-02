ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ সমাপ্তির পথে, জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আমেরিকাকে জয়ী ঘোষণা ট্রাম্পের

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ সমাপ্তির পথে, জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আমেরিকাকে জয়ী ঘোষণা ট্রাম্পের
এই সংঘাতে জয়ের জন্য মার্কিন বাহিনীরও ভূয়সী প্রশংসা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প । তবে এদিনও ইরানকে ফের হুমকি দিয়েছেন তিনি ৷
Published : April 2, 2026 at 10:06 AM IST
ওয়াশিংটন, 2 এপ্রিল: ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হওয়ার মুখে ৷ বুধের পর বৃহস্পতিবারও এমনই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এই সংঘাতে জয়ের জন্য তিনি মার্কিন বাহিনীরও ভূয়সী প্রশংসা করেন । একই সঙ্গে তিনি এও হুমকি দিয়েছেন, যদি কোনও চুক্তি না হয়, তবে তিনি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে এবার আঘাত হানবেন ।
ইরান যুদ্ধ শুরুর পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে ট্রাম্প বলেন, "এই সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্য সে দেশের তেল-সহ বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করা নয়, বরং আমেরিকার মিত্রদের সহায়তা করা ।" হোয়াইট হাউসের 'ক্রস হল'-এ দাঁড়িয়ে ট্রাম্প বলেন, "গত এক মাস ধরে চলা 'অপারেশন এপিক ফিউরি'-র কার্যক্রমের ফলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎক্ষেপণের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়েছে ৷ তাদের অস্ত্র কারখানা ও রকেট লঞ্চারগুলিও কার্যত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ।" ট্রাম্প আরও বলেন, "সে দেশের নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ৷ সে দেশের নেতাদেরও সকলের মৃত্যু হয়েছে । আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই মূল কৌশলগত লক্ষ্যগুলি অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে ।"
ট্রাম্প আরও যোগ করেন, "গত চার সপ্তাহে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত, চূড়ান্ত ও জয় এনে দিয়েছে ৷ এমন জয় যা খুব কম মানুষই আগে কখনও দেখেনি ।" ট্রাম্পের দাবি, আগামী 2-3 সপ্তাহ আমেরিকা ইরানের উপর অত্যন্ত কঠোর আঘাত হানবে । তিনি বলেন, "আমাদের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অভিযান চালিয়ে যাব । আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহ আমরা ওদের উপর কঠোর আঘাত করব ৷ আমরা ওদের কার্যত প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। ওদের পুরনো সব নেতা বিদায় নিয়েছে ৷ নতুন যে দল এসেছে, তারা অপেক্ষাকৃত কম উগ্রপন্থী।"
ট্রাম্প বলেন, "আমাদের নজর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর এখনও নিবদ্ধ রয়েছে।" তিনি যোগ করেন, "যদি কোনও চুক্তি না হয়, তবে আমরা তাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে আঘাত হানব। এখন পর্যন্ত আমরা তাদের তেলক্ষেত্রে আঘাত হানিনি, তবে আমরা চাইলে তা করতে পারি ৷ তখন তাদের কিছুই করার থাকবে না; আমাদের থামানোর সাধ্য কারও নেই।" তিনি ইজরায়েল, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং বাহরাইন-সহ আঞ্চলিক মিত্রদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, "এই মিত্র দেশগুলি অত্যন্ত চমৎকার ভূমিকা পালন করেছে ৷" হরমুজ প্রণালী উদ্ধার করতেও এই দেশগুলিকে বলেন ট্রাম্প ৷
তেল আমদানিকারক দেশগুলোর প্রতিও ট্রাম্প আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা হরমুজ প্রণালী উদ্ধারের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয় । তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, "প্রণালীতে যাও এবং সরাসরি সেটির দখল নাও, সেটিকে রক্ষা করো ।" ইরানে বর্তমান অভিযান 32 দিন ধরে চলছে বলে ট্রাম্প জানান । তিনি দাবি করেন যে, এই অভিযান এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী একটি দেশ যা এখন আর কোনও হুমকি হিসেবে নেই ।