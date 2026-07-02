কাতারে আমেরিকা-ইরানের পৃথক বৈঠক, আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত দুই পক্ষ

কাতারে আমেরিকা-ইরানের পৃথক বৈঠক, আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত দুই পক্ষ
ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইর শেষকৃত্যের পর 'যত দ্রুত সম্ভব' পরবর্তী বৈঠকের সময় নির্ধারিত হবে। তেহরানে শনিবার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
Published : July 2, 2026 at 12:23 PM IST
দুবাই, 2 জুলাই: কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিরা বুধবার পৃথকভাবে বৈঠক করেছেন। আয়োজক দেশ কাতার জানিয়েছে, বৈঠকে 'ইতিবাচক অগ্রগতি' হয়েছে এবং উভয় পক্ষ আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে।
কাতারের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি ‘এক্স’-এ জানিয়েছেন, ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইর শেষকৃত্যের পর ‘যত দ্রুত সম্ভব’ পরবর্তী বৈঠকের সময় নির্ধারণ করা হবে। তেহরানে শনিবার এই শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাই জ্যারেড কুশনার যুদ্ধের স্থায়ী অবসানের লক্ষ্যে আলোচনার জন্য কাতারে উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ইরানের প্রধান আলোচক কাজেম ঘারিবাবাদিও। আলোচনাকারীরা সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি চূড়ান্ত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন যাতে শীর্ষ নেতারা একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেন ৷ তবে হরমুজ প্রণালী ও লেবানন নিয়ে মত পার্থক্য এক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তেহরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের বুধবারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের অনুমোদিত নয় এমন একটি পথ ব্যবহারের সময় হরমুজ প্রণালীর মধ্যে একটি জাহাজ আটকা পড়েছে। জাহাজটিকে একটি বিদেশি কন্টেইনারবাহী জাহাজ হিসেবে শনাক্ত করা হলেও এই বিষয়ে আর কোনও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদনটি হরমুজ প্রণালীর ওপর তেহরানের নিয়ন্ত্রণ-দাবিকে জোরালো করার লক্ষ্যেই তৈরি বলে মনে হয়েছে— যে প্রণালীকে বিশ্ব দীর্ঘদিন ধরে একটি আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। শান্তিকালীন সময়ে বিশ্বের মোট তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের এক-পঞ্চমাংশই এর মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হতো।
গত 28 ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে ইরান কৌশলগত সুবিধা আদায়ের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছে, যার ফলে জ্বালানি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বিশ্ব বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছে।
এই আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল সম্মত বিধানগুলি বাস্তবায়ন করা, যার মধ্যে হরমুজ প্রণালী দিয়ে সামুদ্রিক যান চলাচল নিশ্চিত করা এবং যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়নি এবং এ বিষয়টি পরে বিবেচনা করা হবে। কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় হওয়া এই চুক্তিতে 60 দিনের যুদ্ধবিরতি, হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া এবং সংঘাতের অবসান ও ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির সমাধানের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ চুক্তির রূপরেখা তৈরির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
ওয়াশিংটন ও তেহরান বারবার কিছু শর্তের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিচ্ছে, যার ফলে গত সপ্তাহে দুই পক্ষই সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে ৷ যদিও হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল আংশিকভাবে পুনরায় শুরু হয়েছে। ওয়াশিংটনে নিজের ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই আলোচনাকে 'খুব ভালো' বলে বর্ণনা করেছেন এবং জানিয়েছেন, ইরানের পারমাণবিক সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াটি ইতিবাচক লক্ষণ দেখাচ্ছে।
এদিকে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, আগামী মাসে অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সামরিক অভিযান পুনরায় শুরু করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে ওয়াশিংটন এখনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারছে না। তিনি জানান, এটি ইরানের পরবর্তী পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করবে ৷ কিন্তু, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একান্ত প্রয়োজন হলেই এবং একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকলে তবেই শক্তি প্রয়োগের কথা বিবেচনা করবেন।