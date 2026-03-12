ETV Bharat / international

তেলের দামের চেয়ে ইরানকে থামানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ: ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে, তেলের দাম বৃদ্ধির চেয়ে ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখা তাঁর কাছে 'অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ'।

US President Donald Trump
তেলের দাম বৃদ্ধির চেয়ে ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ জানিয়েছেন ট্রাম্প (ছবি: এপি)
By PTI

Published : March 12, 2026 at 10:46 PM IST

2 Min Read
ওয়াশিংটন, 12 মার্চ: তেলের দাম বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী আতঙ্কের মধ্যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার অগ্রাধিকারগুলি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তেলের দাম বৃদ্ধির চেয়ে ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখা তাঁর কাছে 'অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ'।

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে মার্কিন-ইজরায়েলের যুদ্ধের মধ্যে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিশ্ব যখন তেল সঙ্কটের মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, বিশ্বের বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে আমেরিকা তেলের দাম বাড়লে বেশি অর্থ উপার্জন করে।

ট্রুথ সোশ্যাল-এ একটি পোস্টে তিনি বলেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ৷ তাই যখন তেলের দাম বাড়ে, তখন আমরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করি। কিন্তু, প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার কাছে অনেক বেশি আগ্রহ এবং গুরুত্বের বিষয় হল, ইরান নামের একটি দুষ্ট সাম্রাজ্যকে পারমাণবিক অস্ত্র রাখা এবং মধ্যপ্রাচ্য এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বকে ধ্বংস করা থেকে বিরত রাখা। আমি কখনওই তা হতে দেব না! এই বিষয়ে মনোযোগের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।”

তবে ইরান যুদ্ধ সম্পর্কে ট্রাম্পের মন্তব্য পরস্পরবিরোধী। একদিকে তিনি যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হওয়ার কথা বলেছেন, অন্যদিকে তিনি বলেছেন যে মার্কিন সামরিক বাহিনীর কাজ এখনও শেষ হয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান যে, মার্কিন মাটিতে ইরানের কোনও আক্রমণ নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। বুধবার হোয়াইট হাউসের বাইরে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "ইতিহাসে কার্যত অন্য কোনও দেশের তুলনায় আমরা ওদের (ইরানের উপর) উপর এত বেশি আঘাত করেছি এবং আমরা এখনও তা শেষ করিনি।"

আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (IEA) জানিয়েছে যে, এই যুদ্ধ বিশ্ব বাজারে তেল সরবরাহে রেকর্ড করা সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি করছে। মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় তেল উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপাদন প্রতিদিন 1 কোটি ব্যারেল কমিয়েছে বলে জানা গিয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী তেলের চাহিদার প্রায় 10 শতাংশের সমান। বৃহস্পতিবার লেনদেনের সময় বিশ্বব্যাপী ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 100 ডলারেরও বেশি বেড়ে যায়, যা 10 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রমাণ।

ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের দাম কিছুটা কমার আগে প্রতি ব্যারেল 96 ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। বিশ্ব বাজারের উপর চাপ কমাতে সাহায্য করার জন্য, আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (IEA) এর আগে তার সদস্য দেশগুলির জরুরি মজুদ থেকে 400 মিলিয়ন ব্যারেল তেল সমন্বিতভাবে ছাড়ার ঘোষণা করেছিল। আমেরিকাও জানিয়েছে যে, তারা তাদের কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ থেকে 172 মিলিয়ন ব্যারেল তেল ছাড়বে।

