45 দিনের যুদ্ধবিরতির জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা, মধ্যস্থতাকারীদের হস্তক্ষেপে মার্কিন-ইরান কথোপকথন

একদিকে ট্রাম্পের ক্রমাগত হুঁশিয়ারি ৷ অন্যদিকে, যুদ্ধ থামাতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন মধ্যস্থতাকারীরা ৷ সংঘাত থামার কতটা সম্ভাবনা রয়েছে ?

ট্রাম্পের দূত স্টিভ উইটকফ (ডান) এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি । (AP/ANI)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 6, 2026 at 12:07 PM IST

ওয়াশিংটন, 6 এপ্রিল: হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ না খুললে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালানো হবে ইরানে ৷ রবিবার এই মর্মে ইরানকে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তবে ট্রাম্পের সেই সময়সীমার মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরান এবং আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে সম্ভাব্য 45 দিনের যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা চলছে বলে জানা গিয়েছে ৷ যা যুদ্ধের স্থায়ী সমাপ্তিও ঘটাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।

পাকিস্তান, মিশর এবং তুর্কি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে এবং ট্রাম্পের দূত স্টিভ উইটকফ, ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির মধ্যে পাঠানো টেক্সট বার্তার মাধ্যমে আলোচনা চলছে । সূত্রের খবর, ইরানের জ্বালানি ঘাঁটিগুলির উপর মার্কিন-ইজরায়েলের ব্যাপক বোমা হামলার অপারেশনাল পরিকল্পনা প্রস্তুত ছিল ৷ তবে ট্রাম্পের সময়সীমা বাড়ানোর লক্ষ্য একটি চুক্তিতে পৌঁছনোর শেষ সুযোগ দেওয়া । আর এই চুক্তির জন্য ট্রাম্প ইরানকে আরও 24 ঘণ্টা বাড়িয়ে মঙ্গলবার পর্যন্ত সময় দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে ।

সোশাল মিডিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, "মঙ্গলবার রাত আটটা পর্যন্ত !" তবে, মার্কিন, ইজরায়েল এবং আঞ্চলিক সূত্রের বরাত দিয়ে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে একটি আংশিক চুক্তিতে পৌঁছনোর সম্ভাবনা ক্ষীণ ৷

মঙ্গলবার পর্যন্ত চরম সময়সীমা বেঁধে দিল ট্রাম্প (সোশাল মিডিয়া)

ইরানের জন্য ট্রাম্পের এই নতুন সময়সীমা কার্যত সে দেশের ক্ষেত্রে বুধবার ভোর পাঁচটা পর্যন্ত হচ্ছে ৷ ট্রাম্প সাফ জানিয়েছিলেন, হরমুজ না খুললে এবার ইরানের পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং সবকটি সেতু ধ্বংস করে দেওয়া হবে ৷ 28 ফেব্রুয়ারি মার্কিন-ইজরায়েল বোমা হামলার অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ইরান কার্যকরভাবে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে রেখেছে ৷ আর এই জলপথই বিশ্বের তেল ও গ্যাসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রুট ।

বুধবার ট্রাম্প জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার পর থেকে কোনও পাবলিক ইভেন্টে যাননি ৷ ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারেই ইরানের জন্য নতুন করে কিছুটা বাড়তি সময় দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে । ট্রাম্প ওই সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমরা এমন একটি অবস্থানে রয়েছি যা খুব শক্তিশালী ৷ দেশটিকে পুনর্গঠনের জন্য 20 বছর সময় লেগে যাবে ৷ যদি তারা ভাগ্যবান হয়, যদি তাদের দেশটা শেষ পর্যন্ত থাকে ৷" এক মার্কিন পাইলটকে ইরান থেকে নাটকীয়ভাবে উদ্ধার করার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট একাধিক মিডিয়াকে একের পর এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার দেন ৷ সেখানেই তিনি বলেন, "যদি তারা (ইরান) মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে কিছু না করে, তবে তাদের কোনও বিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকবে না ৷ তাদের কোনও সেতুও আর থাকবে না ।"

ট্রাম্প জানান, "সোমবার ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তি করার ভালো সুযোগ রয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন । তাঁর কথায়, "আমি মনে করি আগামিকাল একটি ভালো সুযোগ আছে, তারা এখন আলোচনা করছে ৷ যদি তারা চুক্তি না করে তবে দ্রুত, আমি সবকিছু উড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তেল দখল করার কথা বিবেচনা করছি ৷" ট্রাম্প আরও জানান, তিনি ইরানের আলোচকদের সঙ্গে কথা বলে মনে করছেন, তেহরান পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশে এগোবে না । তিনি বলেন, "সবচেয়ে বড় কথা হল তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে যাচ্ছে না । তারা সেই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করছে না, এটা খুবই সহজ ৷"

এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, "বেশিরভাগ পয়েন্টই মেনে নেওয়া হয়েছে । আমরা বিক্ষোভকারীদের কাছেও বন্দুক পাঠিয়েছি ৷ আমি মনে করি কুর্দিরা সেই বন্দুক নিয়েছিল ।" অন্যদিকে, প্রাক্তন রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান মার্জোরি টেলর গ্রিন বলেছিলেন যে, "প্রেসিডেন্ট পাগল হয়ে গিয়েছেন ।" গ্রিন এক্স-এ লিখেছেন, "ইস্টারের সকালে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে পোস্ট করেছেন, তারপর প্রশাসনের প্রত্যেককে যারা খ্রিস্টান বলে দাবি করেন তাঁদের হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত ৷ ট্রাম্পের পাগলামিতে হস্তক্ষেপ করা দরকার ৷"

