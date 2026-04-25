পাকিস্তানে উইটকফ-কুশনারকে পাঠাচ্ছেন ট্রাম্প, আলোচনায় 'অনিশ্চিত' ইরান

পাকিস্তানে উইটকফ-কুশনারকে পাঠাচ্ছেন ট্রাম্প, আলোচনায় 'অনিশ্চিত' ইরান
ইরানের সঙ্গে আলোচনার জন্য ট্রাম্প স্টিভ উইটকফ, জ্যারেড কুশনারকে পাকিস্তানে পাঠাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ যদিও তেহরান জানিয়েছে, কোনও সরাসরি আলোচনার পরিকল্পনা তাদের নেই ৷
Published : April 25, 2026 at 2:59 PM IST
ইসলামাবাদ, 25 এপ্রিল: পাকিস্তানে আসন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনা প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য সামনে এসেছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ট্রাম্প পরবর্তী দফার আলোচনার জন্য দুজন কর্তাকে পাকিস্তানে পাঠাচ্ছেন। এই দুই কর্তার মধ্যে রয়েছেন স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনার। তবে, পরবর্তী দফার আলোচনার জন্য ইরান কাকে পাকিস্তানে পাঠাচ্ছে, সে বিষয়ে তারা এখনও স্পষ্ট করেনি।
যদিও শুক্রবার খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি পাকিস্তান সফর করবেন৷ তবে পরে স্পষ্ট করা হয় যে এই সফর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার জন্য নয়। এদিকে, সূত্র জানিয়েছে যে একটি পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারী দলের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য আলোচনা ও আলাপ-আলোচনার পর ইসলামাবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আলোচনা প্রক্রিয়াকে সমর্থন করার জন্য মার্কিন রসদ ও নিরাপত্তা দল ইতিমধ্যে ইসলামাবাদে উপস্থিত রয়েছে।
We arrive in Islamabad, Pakistan, for an official visit. FM Araghchi will be meeting with Pakistani high-level officials in concert with their ongoing mediation & good offices for ending American imposed war of aggression and the restitution of peace in our region.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 24, 2026
পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক টুইট করে জানিয়েছে যে, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী সেনেটর মোহাম্মদ ইসহাক দার আজ ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। উভয় পক্ষ আঞ্চলিক ঘটনাবলী, যুদ্ধবিরতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে ইসলামাবাদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করেছে।
Embarking on timely tour of Islamabad, Muscat, and Moscow.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 24, 2026
Purpose of my visits is to closely coordinate with our partners on bilateral matters and consult on regional developments.
Our neighbors are our priority.
এদিকে, ইরানের সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা ও বিদেশ নীতি কমিটির সদস্য মাহমুদ নাভাবিয়ান বলেছেন যে, পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা একটি ভুল ছিল। নাভাবিয়ান তার সাক্ষাৎকারের একটি অংশ পোস্ট করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা একটি "কৌশলগত ভুল" ছিল। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, "পাকিস্তানে আলোচনার সময় পারমাণবিক বিষয়টি উত্থাপন করা একটি কৌশলগত ভুল ছিল।"
মাহমুদ নাভাবিয়ান বলেছেন, "পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত আলোচনায় আমরা একটি কৌশলগত ভুল করেছি। আলোচনার জন্য আমাদের পারমাণবিক বিষয়টি উত্থাপন করা উচিত হয়নি। এমনটা করায় শত্রুরা আরও উৎসাহিত হয়েছে।" নাভাবিয়ান ব্যাখ্যা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের কাছে তাদের 60 শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম অপসারণ এবং 20 বছরের অবরোধ আরোপের দাবি জানিয়েছিল। তিনি বলেন, তেহরান এই দাবিগুলি মেনে নেয়নি।