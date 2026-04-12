চুক্তি ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা শেষ: তেহরানকে বিবেচনার সময় দিয়ে পাকিস্তান ছাড়ছেন ভান্স

চুক্তি ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা শেষ: তেহরানকে বিবেচনার সময় দিয়ে পাকিস্তান ছাড়ছেন ভান্স
যুদ্ধের 41তম দিনের শান্তি আলোচনা নিষ্ফল ৷ হরমুজ খোলা নিয়ে মিলল না রফাসূত্র ৷ পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত দুই দেশের বৈঠকে কী আলোচনা হল ?
Published : April 12, 2026 at 8:23 AM IST
নয়াদিল্লি, 12 এপ্রিল: ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি আলোচনা কার্যত বিফল । হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, সে বিষয়ে কোনও সমাধান হয়নি ।
ইরান জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালী আঞ্চলিক জলপথ; আন্তর্জাতিক নয় । এর নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তাদের হাতেই থাকবে । কিন্তু আমেরিকাও যৌথ নিয়ন্ত্রণের দাবিতে অনড় ৷ তাই পাকিস্তানে দুই দেশের শান্তি আলোচনায় কোনও সমাধান মিলল না ৷ মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স জানিয়েছেন, তিনি ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবটি বিবেচনা করার জন্য এখনও সময় দিচ্ছেন ।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার উচ্চ-পর্যায়ের শান্তি আলোচনা রবিবার ভোরের দিকে দ্বিতীয় দিনে গড়ায় ৷ ঠিক তখনই ওয়াশিংটন নতুন করে চাপ সৃষ্টি করে জানায় যে, তারা কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' দিয়ে মাইন অপসারণকারী যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে ।
Vice President JD Vance gives an update in Pakistan:
" the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon." pic.twitter.com/il4THN5DwV
1979 সালের ইসলামী বিপ্লবের পর এই প্রথম সরাসরি ইরানি কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ৷ এই বৈঠকটি এমন এক সময়ে হল, যার মাত্র কয়েক দিন আগেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল তাদের সেই যুদ্ধের ইতি টেনেছিল ৷
হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, এই আলোচনা 15 ঘণ্টা অতিক্রম করার পর তা মধ্যরাত পেরিয়েও দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত ছিল । আলোচকরা জনচক্ষুর আড়ালে একটি বিলাসবহুল হোটেলের স্যুটে বসে বৈঠক করেন ৷ এদিকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাংবাদিকরা নিকটস্থ একটি কনভেনশন সেন্টারে বসে কোনও খবরের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন ।
ইরানি সংবাদমাধ্যমগুলো জানায় যে, দুই পক্ষ ভোরের আগে কয়েক ঘণ্টার জন্য আলোচনায় বিরতি নেবে । একই সঙ্গে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, তারা হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে 'অতিরিক্ত ও অযৌক্তিক দাবি' জানাচ্ছে ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান যে, দুই পক্ষের মধ্যে গভীর আলোচনা চলছে । তবে শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক উত্তপ্ত আলাপচারিতায় তিনি দাবি করেন যে, আলোচনার ফলাফল নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন । জোর দিয়ে বলেন, ইরানি নেতাদের হত্যা এবং দেশটির গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে ফেলেছে । তাঁর কথায়, "আমরা কোনও চুক্তিতে পৌঁছাই বা না পৌঁছাই—তাতে আমার কিছু যায় আসে না । এর কারণ হল, আমরা ইতিমধ্যেই জয়লাভ করেছি ।"
পাকিস্তানের একজন সরকারি কর্তা সংবাদসংস্থা এএফপি-কে জানান যে, আলোচনা সঠিক পথেই এগোচ্ছে । নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, "আমি এটুকু বলতে পারি যে, আলোচনা ইতিবাচক দিকেই অগ্রসর হচ্ছে এবং সামগ্রিক পরিবেশ বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ ।"
.@VP in Islamabad, Pakistan: " we've had a number of substantive discussions with the iranians. that's the good news. the bad news is that we have not reached an agreement — and i think that's bad news for iran much more than it's bad news for the united states of america."
প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এবার ইরানি ও মার্কিন কর্তারা পাকিস্তানের উপস্থিতিতে সরাসরি আলোচনায় বসেছিলেন; তারা আর বার্তা আদানপ্রদানকারী মধ্যস্থতাকারীদের ওপর নির্ভর করেননি ৷ জেডি ভান্সের উচ্চ-পদমর্যাদা এবং যুদ্ধের বিষয়ে তার প্রাথমিক বিরোধিতার কারণেই ইরান চেয়েছিল যে, তিনি যেন এই আলোচনায় উপস্থিত থাকেন ।
আলোচনায় জেডি ভান্সের সঙ্গে জ্যারেড কুশনার এবং স্টিভ উইটকফ—উভয়েই যোগ দিয়েছিলেন । 70 সদস্যবিশিষ্ট ইরানি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সংসদের প্রভাবশালী স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ ও বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ।
গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইরান তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ট্রাম্পের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী বন্ধু স্টিভ উইটকফ এবং জামাতা জ্যারেড কুশনারের সঙ্গে আলোচনারত ছিল । কিন্তু ঠিক সেই সময়েই যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল তাদের আক্রমণ শুরু করে ৷ যে আক্রমণের সূচনা হয়েছিল ইরানের দীর্ঘদিনের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ।