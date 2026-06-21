সুইৎজারল্যান্ডে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় জেডি ভ্যান্স, নজরে তেহরানের পরমাণু কর্মসূচি

সুইৎজারল্যান্ডে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় জেডি ভ্যান্স, নজরে তেহরানের পরমাণু কর্মসূচি
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইরানের সঙ্গে আলোচনায় একটি বড় চুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার জন্য ইরানকে অভিযুক্ত করলেও আলোচনা থেকে ইতিবাচক ফলাফলের আশা প্রকাশ করেছেন।
Published : June 21, 2026 at 9:59 PM IST
ওবুর্গেন (সুইৎজারল্যান্ড), 20 জুন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গে ইরানের সম্পর্কে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার সম্ভাবনার আশা করা হচ্ছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জানিয়েছেন, সুইৎজারল্যান্ডে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, আলোচনার মাধ্যমে একটি শান্তি চুক্তি হতে পারে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার পথ খুলে যেতে পারে। রবিবার সুইৎজারল্যান্ডের ওবুর্গেনে মার্কিন ও ইরানি প্রতিনিধিদল আলোচনা করেছে। ভ্যান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান আলোচক।
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স রবিবার দাবি করেছেন, ইরানের সঙ্গে “নতুন অধ্যায় শুরু করার” একটি সুযোগ রয়েছে। গত সপ্তাহে দুই পক্ষের মধ্যে ইরানে চলা যুদ্ধ শেষ করার জন্য স্বাক্ষরিত অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। ভ্যান্স লুসার্ন হ্রদের কাছে সুইৎজারল্যান্ডের একটি পাহাড়ি রিসোর্টে ইরানের সংসদীয় স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের কালিবাফ এবং বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে আলোচনা করছেন। এই সরাসরি আলোচনায় পাকিস্তান ও কাতারের মধ্যস্থতাকারীরাও উপস্থিত ছিলেন।
জেডি ভ্যান্স বলেন, "প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রতিনিধিদলকে অনেক সমস্যার কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের সামনে প্রশ্ন হল, আমরা কি পশ্চিম এশিয়ার সম্পর্ক চিরতরে বদলে দিতে পারব? আমরা বিশ্বাস করি, চেষ্টা করলে এটা সম্ভব।"
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে তার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনায় আনতে চাইছে ৷ কারণ, আশঙ্কা করা হচ্ছে যে এটি সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে পারে ৷ যদিও ইরান তা বারবার অস্বীকার করেছে। সূত্রের দাবি, ভ্যান্স তেহরানকে হরমুজ প্রণালী খোলা রাখার প্রতিশ্রুতি দিতেও চাপ দিতে চান ৷ এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে বিশ্বের বাণিজ্য হওয়া তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ চলাচল করে।
কিন্তু, লেবাননে ইজরায়েল এবং ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহ জঙ্গিদের মধ্যে বারবার হওয়া সংঘাত, তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে তাদের কাছ থেকে সম্মতি আদায় এবং হরমুজ প্রণালী খোলা রাখার মার্কিন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছে। ‘লেক লুসার্ন সামিট’ নামে পরিচিত আলোচনা শুরু হওয়ার সময় সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে ভ্যান্স বলেন, “এখন আমাদের সামনে প্রশ্ন হল, আমরা একসঙ্গে আর কতটা এগোতে পারি? আমরা কি নতুন করে শুরু করতে পারি ? আমরা কি মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করতে পারি, নাকি পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে যাব— যা আমাদের পছন্দ নয় ৷ কিন্তু, এমনটা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল।”
ভ্যান্সের সঙ্গে বৈঠকের আগে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থাকে ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই জানিয়েছেন, রবিবারের আলোচনায় ইরানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে লেবাননে ইজরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে চলা যুদ্ধ। গত সপ্তাহে অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এখন শীর্ষ মার্কিন ও ইরানি আলোচকরা এর কৌশলগত খুঁটিনাটি বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য 60 দিনের এক তীব্র তৎপরতায় নেমেছেন, যার বিশ্ব অর্থনীতি ও নিরাপত্তার উপর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।
ভ্যান্স জোর দিয়ে বলেন যে, লেবানন বিষয়ে আলোচনায় “ব্যাপক অগ্রগতি” হয়েছে। কিন্তু, তাঁর বক্তব্যের কয়েক মিনিট পরেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় হিজবুল্লাহকে নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে ইরানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের হুমকি দেন। ট্রাম্প লেখেন, “যদি তারা তা না করে, তাহলে আমরা ইরানের ওপর ফের আরও কঠোর আঘাত হানব, ঠিক যেমনটা গত সপ্তাহে করেছিলাম, তার চেয়েও কঠোরভাবে !”
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক ইস্যুতে আলোচনার আগের অভিজ্ঞতার কারণে ইরান সতর্কতার সঙ্গে এই আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৷ গত এক বছরে দু'বার ইরানের ওপর ব্যাপক সামরিক হামলার কারণে এই আলোচনা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। রবিবার বাঘাই বলেন, “যে কোনও দলিলে স্বাক্ষর করার চেয়ে তার বাস্তবায়ন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।”