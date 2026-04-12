কূটনীতি আবহমান, এক বৈঠকে চুক্তির আশা কেউ করেনি; অমীমাংসিত আলোচনায় মন্তব্য ইরানের

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের অবসানের লক্ষ্যে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত আমেরিকা-ইরান শান্তি আলোচনা কোনও চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করেছেন ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র৷

US Iran Peace Talks
শান্তি আলোচনার আগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের (ডানদিকে) সঙ্গে ইরানের সংসদীয় স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবফ (ছবি: এএফপি)
Published : April 12, 2026 at 7:28 PM IST

তেহরান, 12 এপ্রিল: ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেছেন, পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। তবে তিনি এও বলেছেন যে, কূটনীতি কখনও শেষ হয় না।

ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, "40 দিনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের পর এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং তা অবিশ্বাস ও সন্দেহের আবহে পরিচালিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, আমরা শুরু থেকেই একটি বৈঠকেই চুক্তিতে পৌঁছানোর কোনও আশা করিনি৷"

মার্কিন পক্ষের অতিরিক্ত দাবি ও শর্তের কারণে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা কোনও চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশ কয়েকটি বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে এবং দুই-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

এই বৈঠক বা শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এমনটা এখনই মনে করার কোনও কারণ নেই মলেই মত ইসমাইল বাঘাই-এর ৷ তিনি বলেন, "এটি জাতীয় স্বার্থ রক্ষার একটি হাতিয়ার। কূটনীতিকদের যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়েই তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে৷" ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্রের মতে, চুক্তিটি তেহরানের স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল।

ইসমাইল বাঘাই বিষয়গুলির জটিলতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "হরমুজ প্রণালীর মতো কিছু নতুন বিষয় এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার প্রত্যেকটির নিজস্ব জটিলতা রয়েছে।" তাঁর মতে, আলোচনার সাফল্য নির্ভর করছে বিরোধীদের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার পাশাপাশি ইরানের বৈধ অধিকার ও স্বার্থের স্বীকৃতির ওপর।

এই দুই পক্ষের এই বৈঠকের আগেই ইরানের সরকারি তরফের সংবাদমাধ্যম তাসমিন নিউজ এজেন্সি ইরানের ডেপুটি বিদেশ মন্ত্রী কাজেম ঘরিবাবাদির উদ্ধৃতি তুলে জানায়, আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা চায় না তেহরান, তারা দাবি জানাচ্ছে ৷ এটা কোনও সাধারণ সমঝোতার আলোচনা নয় ৷ এর আগে ওয়াশিংটনের প্রতিশ্রুতি ভাঙার বিষয়ে মনে করিয়ে দেন কাজেম ঘরিবাবাদি ৷

এই আলোচনায় বসার আগে ইরান দু'টি শর্ত রেখেছিল৷ প্রথমত, লেবাননে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং দ্বিতীয় ইরানের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া ৷ এদিন ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্য়ম আইআরআইবি সোশাল মিডিয়ায় জানায়, ইরানে বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি ছাড়তে রাজি হয়েছে আমেরিকা ৷ যদিও হোয়াইট হাউজ এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে ৷ আমেরিকার পাল্টা দাবি ,কাতার এবং একাধিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইরানের যে পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে, তা ফিরিয়ে দিতে কোনও ছাড়পত্রই দেয়নি ট্রাম্প প্রশাসন ৷

মার্কিন ভাইসপ্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের নেতৃত্বে মার্কিন প্রতিনিধিদল এবং ইরানের সংসদ স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবফের নেতৃত্বে ইরানি প্রতিনিধিদল, গভীর মতবিরোধ এবং লেবাননে ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে ইজরায়েলের চালানো হামলার কারণে ইতোমধ্যে হুমকির মুখে পড়া যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টাকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, তা নিয়ে পাকিস্তানের মধ্যস্ততায় আলোচনা করছে।

