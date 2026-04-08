দশ দফা দাবি মেনে 14 দিনের যুদ্ধবিরতিতে রাজি ট্রাম্প, হরমুজ খোলার বার্তা ইরানের বিদেশমন্ত্রীর
ট্রাম্পের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক 90 মিনিট আগে, 'ট্রুথ সোশ্যাল' (Truth Social) প্ল্যাটফর্মে তিনি এই কথা জানান ৷ তবে কি এবার স্থায়ীভাবে মিটতে চলেছে সংঘাত ?
Published : April 8, 2026 at 9:02 AM IST
ওয়াশিংটন, 8 এপ্রিল: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে আমেরিকা ৷ বুধবার সকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, পাকিস্তান-প্রস্তাবিত ইরানের সঙ্গে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে তাঁর দেশ সম্মত হয়েছে ।
পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটিকে কার্যত নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য ট্রাম্পের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক 90 মিনিট আগে, 'ট্রুথ সোশ্যাল' (Truth Social) প্ল্যাটফর্মে তিনি এই কথা জানান ৷ এর আগে ইরানকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার বিষয়ে লাগামহীন হুমকির জেরে ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পকে ক্ষমতাচ্যুত করার জোড়াল দাবি জানাচ্ছিল ৷ ঠিক সেই সময়েই ট্রাম্প এই ঘোষণা করেন ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্ট সোশাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, "পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে আলোচনা হয় ৷ তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, যেন আজ রাতে ইরানের উদ্দেশে পাঠানো ধ্বংসাত্মক সামরিক শক্তি প্রয়োগ থেকে আমি বিরত থাকি ৷ তারই ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ তবে শর্ত হল, ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানকে অবশ্যই 'হরমুজ প্রণালী' (Strait of Hormuz) সম্পূর্ণ, অবিলম্বে এবং নিরাপদে চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে ৷"
ট্রাম্প আরও লিখেছেন, "আমি দুই সপ্তাহের জন্য ইরানের উপর বোমা হামলা ও আক্রমণ স্থগিত করতে সম্মত হলাম ৷" তিনি আরও যোগ করেছেন যে, এটি হবে একটি দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধবিরতি ৷ তেহরানে ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ জানিয়েছে যে, তারা এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি মেনে নিয়েছে ৷ শুক্রবার থেকে ইসলামাবাদে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় বসবে তারা । পাক প্রধানমন্ত্রী শরিফ আমেরিকা ও ইরানের প্রতিনিধিদলকে আগামী শুক্রবার, 10 এপ্রিল ইসলামাবাদে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । এর উদ্দেশ্য হল, সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা ।
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট জানিয়েছেন, মুখোমুখি আলোচনার বিষয়ে কথাবার্তা চলছে ৷ তবে প্রেসিডেন্ট বা হোয়াইট হাউস আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না করা পর্যন্ত কোনও কিছুই এখনও চূড়ান্ত নয় । ওই সোশাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প উল্লেখ করেন, আমেরিকা ইরানের কাছ থেকে একটি 10-দফা প্রস্তাব পেয়েছে । তাঁর মতে, আলোচনার জন্য এটি একটি কার্যকর ভিত্তি হতে পারে । তিনি বলেন, "এই দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির সময়টিকে কাজে লাগিয়ে একটি বৃহত্তর চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হবে, যার মাধ্যমে সম্ভবত এই যুদ্ধের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে ।"
ট্রাম্প আরও বলেন, "আমরা আমাদের সমস্ত সামরিক লক্ষ্য ইতিমধ্যেই অর্জন করেছি ৷ প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সাফল্য পেয়েছি । তাছাড়া, ইরানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তির বিষয়ে আমরা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছি ৷ আমরা ইরানের কাছ থেকে একটি 10-দফা প্রস্তাব পেয়েছি এবং আমাদের বিশ্বাস, আলোচনার জন্য এটি একটি কার্যকর ভিত্তি হবে ৷ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে—এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারাটা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয় ।"
অন্যদিকে, ইরান দুই সপ্তাহের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী সাময়িকভাবে খুলে দেওয়ার ঘোষণা করেছে । এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ইরানের বিদেশমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন যে, দুই সপ্তাহের জন্য একটি সুযোগ দেওয়া হবে, যে সময়ে ইরানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয় এবং পরিচালন শর্তাবলী মেনে চলার শর্তে জাহাজগুলোকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হবে ।
এই পদক্ষেপের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন যে, "যুক্তরাষ্ট্রের 15-দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনার অনুরোধ এবং আলোচনার ভিত্তি হিসেবে ইরানের 10-দফা প্রস্তাবের সাধারণ কাঠামো মেনে নেওয়ার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।"
আরাঘচি আরও জানান, ইরানের অবস্থান শর্তসাপেক্ষ এবং পারস্পরিক পদক্ষেপের ওপর নির্ভরশীল । ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের অবস্থানের কথা উল্লেখ করে আরাঘচি বলেন, "যদি ইরানের ওপর হামলা বন্ধ করা হয়, তবে আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী তাদের প্রতিরক্ষামূলক অভিযান বন্ধ করে দেবে । দুই সপ্তাহের জন্য, ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা যথাযথভাবে বিবেচনা করে হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদ যাতায়াত সম্ভব হবে ।"
You started the war, but Iran will set the conditions for its end.
Iran's 10-point conditions that the US has accepted as " workable":
the us is fundamentally committed to:
🔹 non-aggression
🔹 continuation of iran's control over the strait of hormuz
🔹 acceptance of enrichment…— iran in india (@iran_in_india) April 8, 2026
ইরানের 10-দফা শর্ত, যা যুক্তরাষ্ট্র কার্যকর হিসেবে মেনে নিয়েছে ৷ যুক্তরাষ্ট্র মৌলিকভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ:🔹আগ্রাসন পরিহার🔹হরমুজ প্রণালীর ওপর ইরানের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখা🔹 ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ মেনে নেওয়া🔹 সকল প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার🔹 সকল সেকেন্ডারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার🔹 জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সকল প্রস্তাব বাতিল🔹 আইএইএ বোর্ড অফ গভর্নরস-এর সকল প্রস্তাব বাতিল🔹 ইরানকে ক্ষতিপূরণ প্রদান🔹 এই অঞ্চল থেকে মার্কিন যুদ্ধবাহিনী প্রত্যাহার🔹 লেবাননের বীরত্বপূর্ণ ইসলামী প্রতিরোধ-সহ সকল রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতি।