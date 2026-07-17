ইরানে মার্কিন হামলায় মৃত 7, পাল্টা কাতারে মিসাইল হানা তেহরানের

ইরানে মার্কিন হামলায় মৃত 7, পাল্টা কাতারে মিসাইল হানা তেহরানের
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউজ থেকে দেওয়া জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণ ট্রাম্প জানান, সামরিক সংঘাতে জয়লাভের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে আমেরিকা ৷
Published : July 17, 2026 at 9:32 AM IST
দুবাই, 17 জুলাই: ইরানের সামরিক হানা আরও তীব্র করল আমেরিকা ৷ দক্ষিণ ইরানের একটি সেতুতে মার্কিন হামলায় সাতজনের প্রাণ গিয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা এপি ৷ ইরান সরকার পরিচালিত সংবাদমাধ্য়মের দাবি স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতের পর শুক্রবার সকালেও হামলা চালাচ্ছে মার্কিন সামরিক বাহিনী ৷ পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে এবার তারা সেতু থেকে শুরু করে অন্য পরিকাঠামোকেই হামলার নিশানা করেছে ৷ পাল্টা কাতারে হামলা চালিয়েছে ইরান ৷
আমরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেই জানিয়েছিলেন হরমুজ প্রসঙ্গে সমঝোতা না করলে ইরানে হামলা আরও তীব্র হবে ৷ সেতু থেকে শুরু করে অন্য পরিকাঠামোয় হামলা চালিয়ে তেহরানের উপর চাপ আরও বাড়াতে চায় ওয়াশিংটন ৷ সেই দিক নির্দেশ মেনেই হামলা চালাচ্ছে সামরিক বাহিনী ৷
এরইমধ্য়ে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউজ থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ট্রাম্প ৷ অতীতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হওয়া একাধিক গরমিল নিয়ে বেশ কয়েকটি দাবি করেন তিনি ৷ একটি প্রসঙ্গে ইরানে মার্কিন বাহিনীর হামলার কথা টেনে তিনি দাবি করেন, সামরিক সংঘাতে জয়লাভের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে আমেরিকা ৷ শুধু তাই নয়, সেই ফেব্রুয়ারির শেষ দিন থেকে শুরু হওয়া সংঘাত নিয়ে বারবার সমালোচনায় বিদ্ধ ট্রাম্প ঠারেঠোরে এটাও বুঝিয়ে দেন যুদ্ধের সুফল পেতে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না ৷
এসবের মাঝে পাল্টা মধ্য়প্রাচ্যে আমেরিকার মিত্র দেশে আঘাত হানছে ইরান ৷ কাতারে তারা মিসাইল হামলা চালিয়েছে ৷ কাতার প্রশাসনের তরফ থেকে সে দেশের নাগরিকদের আপাতত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে ৷ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ কাতারে ইরানের হামলা চালানোর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে ৷ পাকিস্তানের পাশাপাশি ইরান ও আমেরিকার মধ্যে চলতে থাকা সামারিক সংঘাত শেষ করতে বড় ভূমিকা নিয়েছে কাতার ৷
এদিকে, নতুন করে শুরু হওয়া সামরি সংঘাতের আবহে উপসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নাবিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নয়া নির্দেশিকা দিয়েছে ভারত ৷ ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আপাতত হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী জাহাজে ভারতীয় নাবিকদের নিয়োগ করা যাবে না ৷ জাহাজ মালিক, জাহাজ ব্যবস্থাপক এবং নিয়োগ ও প্লেসমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে এই নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি।