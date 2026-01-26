ETV Bharat / international

'আমেরিকা-ভারতের সম্পর্ক ঐতিহাসিক', বাণিজ্যিক উত্তেজনার মধ্যেই প্রজাতন্ত্র দিবসে অভিনন্দন ট্রাম্পের

অভিনন্দন বার্তায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন৷

PM Modi with President Donald Trump
বাণিজ্যিক উত্তেজনার মধ্যেই প্রজাতন্ত্র দিবসে অভিনন্দন ট্রাম্পের (ছবি: এএনআই)
By ANI

Published : January 26, 2026 at 7:48 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 26 জানুয়ারি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁর অভিনন্দন বার্তায় ট্রাম্প ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন৷ অভিনন্দন বার্তায় ট্রাম্প নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন। দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ শেষ হওয়ার পর দুপুর 2টো 14 মিনিটে মার্কিন দূতাবাস ট্রাম্পের এই বার্তাটি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে।

ভারতে মার্কিন দূতাবাস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রজাতন্ত্র দিবসের বার্তা শেয়ার করেছে । ট্রাম্প তার বার্তায় বলেছেন, "আমেরিকান জনগণের পক্ষ থেকে, আমি ভারতের সরকার এবং জনগণকে তাদের 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি । বিশ্বের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর বার্তাকে আমেরিকার সমস্ত নাগরিকদের বার্তা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্পের এই শুভেচ্ছা বার্তাটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন বাণিজ্য এবং শুল্কের মতো বিষয় নিয়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে। রাশিয়ার তেল ক্রয়, শুল্ক এবং অপারেশন সিঁদুর সম্পর্কিত দাবির কারণে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমানে বেশ উদ্বেগজনক ৷ এর মধ্যেই ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ডকে অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে ৷ অনেকেই প্রকাশ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন ৷

এই পরিস্থিতিতে ভারতের 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে বেশ কয়েকজন শীর্ষ ইউরোপীয় নেতা প্রধান অতিথি হিসেবে দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন ৷ আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেন ৷ পাশাপাশি, 27 জানুয়ারি ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করতে চলেছে। ভারত এবং 27-দেশের ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি উভয় পক্ষকেই তাদের ব্যবসায়িক পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক 90 শতাংশ কমিয়ে বাজারে পণ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে ৷ এই পরিস্থিতিতে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে৷

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) জন বোল্টন সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনায় 'অনেক কিছুই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে'৷ ফলে কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, সামগ্রিক পরিস্থিতির নিরিখে বর্তমানে কিছুটা চাপে পড়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ শুক্রবার সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে 'পলিটিকো'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্কিন রাজস্ব সচিব স্কট বেসেন্ট জানান, ভারতের উপর থেকে অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক (যা রাশিয়া থেকে তেল কেনার জেরে আরোপ করা হয়) তুলে নিতে পারে আমেরিকা ৷ বেসেন্ট বলেন, "ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনছিল, তাই তাদের উপর 25 শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়েছিল ৷ এখন রাশিয়া থেকে ভারতের এই তেল কেনা তলানিতে পৌঁছেছে ৷ কিন্তু, শুল্ক এখনও কার্যকর রয়েছে ৷ আমার মনে হয়, এবার এই শুল্ক প্রত্যাহারের রাস্তা তৈরি হয়েছে ৷"

