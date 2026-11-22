আমেরিকার অর্থনৈতিক অবরোধ শত্রুতামূলক পদক্ষেপ, স্পষ্ট বার্তা ইরানের উপ-বিদেশমন্ত্রীর
US imposed blockade Iran: ইরানের উপ-বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত শর্ত মেনে নেয়, তবে হরমুজ প্রণালী ফের খোলা হবে।
By ANI
Published : November 22, 2026 at 2:35 PM IST
তেহরান, 22 নভেম্বর: ইরানের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত অবরোধকে ‘শত্রুতামূলক পদক্ষেপ’ বলে তীব্র কটাক্ষ করেছেন ইরানের উপ-বিদেশমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি ৷ তিনি সতর্ক করে জানিয়েছেন, এই অর্থনৈতিক অবরোধ ভাঙতে তেহরান প্রয়োজনীয় সবরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
ইরানের উপ-বিদেশমন্ত্রী বলেন, “আমরা এই অর্থনৈতিক অবরোধকে শত্রুতাপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করি ৷ এটি ভাঙার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় যে কোনও পদক্ষেপ নেব।” রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি আরও জানান, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে এখনও আলোচনা শুরু হয়নি। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, "কোনও অবস্থাতেই ইরানের পারমাণবিক উপাদান বিদেশে পাঠানো হবে না।"
রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থাকে বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত শর্ত মেনে নেয়, তবে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া কঠিন কিছু হবে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "এই সংকটের সমাধানের জন্য ওয়াশিংটনকে নিজেদের ভুল স্বীকার করতে হবে ৷ পূর্বের প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করতে হবে।"
রিপোর্ট অনুযায়ী, আরাঘচি গাজার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ‘অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন’ (ওআইসি)-এর একটি জরুরি বৈঠক ডাকার আহ্বান জানিয়েছেন ৷ তিনি গাজার বর্তমান অবস্থাকে 'নীরব গণহত্যা' হিসেবেও অভিহিত করেছেন।
ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে চলা উত্তেজনার মধ্যেই বিদেশমন্ত্রীর এই মন্তব্যগুলি সামনে এসেছে। ট্রাম্প বারবারই ইরানের পক্ষ থেকে আলোচনার টেবিলে দেওয়া প্রস্তাবগুলির শর্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছেন। অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, "ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য যে কোনও চুক্তি হবে স্থায়ী ৷ এর লক্ষ্য হবে তেহরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখা।"
তিনি দেশটির সঙ্গে একটি প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি করার উপর আবারও জোর দিয়েছেন। ট্রাম্প বলেন, “আমি এমন একটি চুক্তি করব যা স্থায়ী হবে। আমি তাদের পারমাণবিক অস্ত্র পাওয়ার সুযোগ দেব না।” ইরান যেন কোনওভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে না পারে, সে বিষয়ে ট্রাম্প তাঁর দৃঢ় সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেন।
এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প আরও জানান, ইরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের বিষয়ে তাঁর কখনওই বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবে, তিনি দেশটির শীর্ষ নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা করেছেন, যা ইরানি প্রশাসনের জন্য একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। ট্রাম্প ইরানের নতুন নেতৃত্বকে 'আরও যুক্তিবাদী' বলে অভিহিত করলেও আলোচনার ক্ষেত্রে তাদের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, অতীতেও ইরান বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করার পর তা ভঙ্গ করেছে।