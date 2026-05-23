'গ্রিন কার্ড পাওয়ার আবেদন বাড়ি ফিরে করুন', নয়া নিয়মের ঘোষণা ট্রাম্প প্রশাসনের

'গ্রিন কার্ড পাওয়ার আবেদন বাড়ি ফিরে করুন', নয়া নিয়মের ঘোষণা ট্রাম্প প্রশাসনের
আমেরিকার নাগরিক হতে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন জানাতে হয় ৷ এই নিয়মে কড়াকড়ি করল ট্রাম্প প্রশাসন ৷
Published : May 23, 2026 at 4:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 মে: মার্কিন নাগরিকত্ব পেতে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে হয় ৷ এই আবেদনে নয়া নিয়ম কার্যকর করল ট্রাম্প প্রশাসন ৷ আমেরিকার গ্রিন কার্ড-এর জন্য আবেদন করতে হলে আবেদনকারীদের নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে করতে হবে ৷ আমেরিকায় বাস করে মার্কিন নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা যাবে না ৷
আমেরিকার সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস)-এর মুখপাত্র জাক কালের একটি বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছেন ৷ ওই বিবৃতি অনুযায়ী, "অন্য কোনও দেশের নাগরিক, যাঁরা আমেরিকায় সাময়িক বসবাস করছেন এবং তাঁরা গ্রিন কার্ড চান, তাঁদের নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে আবেদন জানাতে হবে ৷ কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে অবশ্য নিয়মের ব্যতিক্রম হবে ৷"
বিবৃতি অনুযায়ী, অভিবাসী-নন অন্য দেশ থেকে আসা এমন ছাত্রছাত্রী, অস্থায়ী কর্মী অথবা ট্যুরিস্ট ভিসায় ঘুরতে আসা পর্যটক- তাঁরা সকলেই অল্প সময়ের জন্য কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশে আমেরিকায় এসে রয়েছেন ৷ আমাদের সিস্টেম এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে তাঁদের সময় ফুরলে দেশে ফিরে যেতে হয় ৷ গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে তাঁরা যেন আমেরিকায় না-থাকেন ৷
আমেরিকার সংবাদপত্র 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, প্রতি বছর আমেরিকা 10 লক্ষেরও বেশি গ্রিন কার্ড মঞ্জুর করে ৷ এখনও পর্যন্ত এই আবেদনকারীদের অর্ধেক আমেরিকায় বাস করছেন ৷
কালের জানিয়েছেন, গ্রিন কার্ড যাঁরা চাইছেন, তাঁরা নিজের দেশ থেকে আবেদন করার নিয়ম চালু হলে, যাঁরা আমেরিকায় থাকার অনুমতি পাননি অথচ অবৈধভাবে লুকিয়ে রয়েছেন, তাঁদের খুঁজে বের করা এবং দেশ থেকে বের করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমে যায় ৷"
মুখপাত্র জানিয়েছেন, গ্রিন কার্ড সংক্রান্ত আবেদনগুলির বিষয় বিদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলার কার্যালয়গুলিতে স্টেট ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হবে ৷ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লক্ষ লক্ষ নথিপত্রহীন অভিবাসীকে দেশ থেকে বের করার অঙ্গীকার নিয়ে হোয়াইট হাউসের নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিলেন ৷ আর ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাঁর প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের বেশ কিছু বৈধ পথও বন্ধ করে দিয়েছে ৷