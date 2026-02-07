সৎকারের নামে বিপুল অর্থ নিয়ে শবদেহ 'কেলেঙ্কারি', 40 বছরের কারাবাস দোষীর

সৎকারের নামে বিপুল অর্থ নিয়ে শবদেহ 'কেলেঙ্কারি', 40 বছরের কারাবাস দোষীর
বাড়িতে মৃতদেহের পাহাড় ! দেহগুলিতে পচন ধরেছে ৷ পোকায় ভর্তি ৷ দেহগুলি থেকে তরল বেরিয়ে ঘরের মেঝে ভেসে গিয়েছে ৷ দেহ সৎকারের নামে কেলেঙ্কারি !
Published : February 7, 2026 at 5:51 PM IST
কলোরাডো স্প্রিংস (আমেরিকা), 7 ফেব্রুয়ারি: শবদেহ সৎকারের নামে বাড়িতে একের পর এক দেহ জমিয়ে রাখত আমেরিকার কলোরাডো স্প্রিংস-এর এক বাসিন্দা ৷ আর শোকাহত স্বজনদের হাতে মৃতের চিতাভস্মের নামে 'ভুয়ো' চিতাভস্ম তুলে দিত সে ৷ চার বছর ধরে এভাবে বাড়িতে 189টি দেহ জমিয়ে রেখেছিল সে ৷ দিনের পর দিন পড়ে থাকা এই দেহগুলিতে প্রাকৃতিক নিয়মে পোকা ধরে গিয়েছিল ৷ দেহগুলি পচতে শুরু করে ৷
গত ডিসেম্বরে এই শবদেহ কেলেঙ্কারিতে দোষী সাব্যস্ত হয় ওই অভিশপ্ত বাড়ি তথা 'রিটার্ন টু নেচার ফিউনেরাল হোম'-এর মালিক জন হলফোর্ড ৷ স্থানীয় সময় 6 ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার আদালত তাকে 40 বছরের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছে ৷ কলোরাডোর নিম্ন আদালতের বিচারক এরিক বেন্টল-এর এজলাসে এই মামলার শুনানি চলছিল ৷ সেখানে মৃতদের পরিবারের সদস্যদরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন ৷ তাঁদের প্রিয়জনদের শরীরে পোকা বাসা বেঁধেছে, পচন ধরেছে- এসব জানার পর তাঁরা অগণিত দিন-রাত দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছেন ৷
আদালত কক্ষে দোষী জন হলফোর্ডকে দেখে 'দানব' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন পরিজনেরা ৷ বিচারকের কাছে সর্বোচ্চ 50 বছরের সাজার আবেদন জানান ৷ বিচারকের পর্যবেক্ষণ, হলফোর্ড যে অপরাধ করেছেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না ৷ অবর্ণনীয় ! তিনি বলেন, "এটা আমার নিজের বিশ্বাস, আমদের প্রত্যেকের, প্রতিটা মানুষের ভিতরে একজন ভালো মানুষ বাস করে ৷ কিন্তু, আমরা এমন একটা পৃথিবীতে বাস করি, যেখানে প্রতিদিন আমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা দিতে হয় ৷ হলফোর্ড, আপনার এই অপরাধ দিনের পর দিন সেই বিশ্বাসের পরীক্ষা নিয়ে গিয়েছে ৷"
দোষী হলফোর্ডও এদিন তার অপরাধের জন্য আদালত কক্ষে ক্ষমা চায় ৷ শুনানি চলাকালীন সে বলে, "আমি অনেকবার সুযোগ পেয়েছি ৷ এই সবকিছু বন্ধ করে বেরিয়ে যেতে পারতাম ৷ কিন্তু, তা করিনি ৷ আমার এই ভুলের মাশুল আগামী একটি প্রজন্মের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হবে ৷ আমি যা কিছু করেছি, সব ভুল ৷"
এদিন শুনানিতে তার আইনজীবী মক্কেলকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করেছিলেন ৷ আইনজীবী আদালতে সওয়াল করেন, "হলফোর্ড তো কোনও হিংসার অপরাধ করেনি ৷ তার কোনও অপরাধমূলক কাজের রেকর্ডও নেই ৷ তাই 30 বছরের কারাবাসের সাজা দেওয়া হোক ৷" কিন্তু বিচারক এই আবেদনে কর্ণপাত করেননি ৷
শুধু হলফোর্ড নয়, তার সঙ্গে তার প্রাক্তন স্ত্রী ক্যারি হলফোর্ডও শবদেহ কেলেঙ্কারিতে সামিল ছিল ৷ গত ডিসেম্বরে কলোরাডো কোর্টে দু'জনেই দোষী সাব্যস্ত হয় ৷ 'রিটার্ন টু ফিউনেরাল হোম' নামের শ্মশানটির আংশিক মালিক ক্যারি ৷ আগামী 24 এপ্রিল তার অপরাধের সাজা ঘোষণা করবে আদালত ৷ আইনজীবীদের মতে, ক্যারির 25 থেকে 35 বছরের কারাবাস হতে পারে ৷
এদিন শুনানি শুনতে আদালতে এসেছিলেন বহু মৃতের আত্মীয়-পরিজনরা ৷ তাঁদের মধ্যে একজন কেলি ম্যাককিন ৷ তাঁর মায়ের দেহ 'রিটার্ন টু নেচার'-এ সৎকারের জন্য দিয়েছিলেন তিনি ৷ শোকার্ত কেলি বলেন, "আমার মাকে আর শ'খানেক মৃতদেহের সঙ্গে আবর্জনার মতো ফেলে রেখেছিল ৷ আমি রোজ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি ৷"
এজলাসে কমলা রঙের কারাবাসের পোশাকে বসেছিল জন হলফোর্ড ৷ আদালত কক্ষে সাংবাদিক ও মৃতের আত্মীয়দের ভিড়ে ঠাসা ছিল ৷ কলোরাডো স্প্রিংসের দক্ষিণের ছোট্ট শহরতলি পেনরোজ়ে একটি বাড়িতে মৃতদেহ সৎকারের জন্য 'রিটার্ন টু নেচার' নামের শ্মশানটি খুলেছিল সে ও তার প্রাক্তন স্ত্রী ৷ সেখানে অর্থের বিনিময়ে মৃতদেহ সৎকারের কাজ করত দম্পতি ৷ কিন্তু, 2019 থেকে 2023 সাল- টানা চার বছর ধরে সেখানে সৎকারের জন্য আসা মৃতদেহগুলি জমিয়ে পাহাড় করে তুলেছিল ৷ পরে ওই বাড়িটি থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরনোয় বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে ৷
তদন্তকারীদের মতে, পুরো বাড়িটির কোনও একটি জায়গাও বাকি ছিল না ৷ একটির উপর আরেকটি দেহ পড়ে রয়েছে ৷ তাতে পোকা গিজগিজ করছে ৷ ঘরের মেঝেয় পচন ধরে যাওয়া দেহ থেকে তরল বেরিয়ে ভরে গিয়েছে ৷ প্রাপ্তবয়স্ক, শিশু এমনকী ভ্রূণও পাওয়া গিয়েছে ৷ শবদেহগুলি সব ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় রাখা ছিল ৷
এই ঘটনা সামনে আসতে তদন্ত শুরু হয় ৷ ওই বিপুল দেহগুলি শনাক্ত করতে প্রচুর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে প্রশাসনকে ৷ দেহগুলির আঙুলের ছাপ থেকে ডিএনএ সংগ্রহ এবং অন্য কিছু উপায়ে তাদের পরিচয় জানা গিয়েছে ৷ এই দেহগুলির ভস্মের নামে শোকার্ত আত্মীয়দের হাতে কংক্রিটের মিহি গুঁড়ো ধরিতে দিত জন হলফোর্ড, এমনই মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷
এই সত্য জানতে পেরেই ভেঙে পড়েন আত্মীয়-স্বজনরা ৷ এতদিন তাঁরা আপনজনের ভস্ম বলে যা বাড়িতে রেখেছেন বা অন্যত্র ফেলে দিয়েছেন, প্রতিদিন মৃতের জন্য প্রার্থনা করেছেন, এসবই বৃথা গেল ! অনেকে দুঃস্বপ্নের রাত কাটিয়েছেন ৷ দিনের পর দিন নিজেকে দোষী ভেবে পাপবোধে ভুগেছেন ৷
আদালতের নথি অনুযায়ী বছরে পর বছর ধরে মৃতের দেহের সৎকারের নামে পরিজনদের কাছ দেহ পিছু 1 হাজার 200 মার্কিন ডলার নিয়েছিল জন হলফোর্ড ৷ এই টাকায় বিলাসবহুল জীবন কাটিয়েছে হলফোর্ড ৷ লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে দামি জিনিসপত্র কিনে বাড়ি সাজিয়েছে সে ৷
কেন এই কাজ করেছিল জন ? সরকারি কৌঁসুলি শেলবি ক্রো বলেন, "এই অপরাধের নেপথ্যে একটাই কারণ, সেটা লোভ ৷ 1 হাজার 200 ডলার নিয়েছে ওই দম্পতি ৷ যে সংখ্যক দেহ সৎকারের জন্য এই অর্থ দেওয়া হয়েছিল, তার থেকে বহু গুণ বেশি দেহের সৎকার হতে পারত ৷"
এই শবদেহ কেলেঙ্কারিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ শহরবাসীর অভিযোগ, শহরে দেহ সৎকার বিষয়ক কড়া আইন না-থাকার সুযোগ নিয়েছে জন হলফোর্ড ৷ এক এফবিআই এজেন্ট অ্যানড্রিউ কোহেন জানান, তারা এক প্রথম শ্রেণির প্রাক্তন সেনা সার্জেন্টের দেহ উদ্ধার করেছেন ৷ তাঁরা ভেবেছিলেন, দেহটি কবর দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু, তার বদলে দেহটি হলফোর্ডের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৷
শুধু এই কেলেঙ্কারিই নয়, করোনাকালে ছোটখাটো ব্য়বসার নামে সরকারের থেকে 9 লক্ষ মার্কিন ডলার ঋণ নিয়েছিল হলফোর্ড ৷ সেই বিপুল অর্থের জালিয়াতিতেও দোষী সাব্যস্ত হয়েছে সে ৷ এছাড়া, নিয়মিত কর দিত না সে ৷ এর আগে তাকে একটি বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয় ৷ বিল না-মেটানোর জন্য তার বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ জারি হয় ৷ শেষে প্রায় 200 শবদেহের যথোপযুক্ত সৎকার না করায় 40 বছরের কারাবাস হল হলফোর্ডের ৷