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H-1B ভিসায় 1 লক্ষ ডলার ফি বেআইনি, মার্কিন আদালতে বাতিল ট্রাম্পের শর্ত

এই ভিসা হল যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বহুল আকাঙ্ক্ষিত কাজের ভিসা ৷ যা আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে বিশ্বজুড়ে দক্ষ প্রতিভা নিয়োগের সুযোগ দেয় । যার মধ্যে বেশিরভাগ ভারতীয় ৷

DONALD TRUMP
H-1B ভিসা নিয়ে মার্কিন আদালতে ট্রাম্পের ধাক্কা (ফাইল ছবি)
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By AP (Associated Press)

Published : June 9, 2026 at 9:45 AM IST

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ওয়াশিংটন, 9 জুন: ফের আদালতে ধাক্কা খেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষিত ট্যারিফকে আগেই 'বেআইনি' বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ এবার উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ বিদেশি কর্মীদের জন্য H-1B ভিসায় 1 লক্ষ ডলারের ফি বাতিল করে দিল বস্টনের জেলা আদালত ৷ রায় ঘোষণার সময়ে বিচারক লিও সোরোকিন জানিয়ে দেন, এই বাড়তি ফি আদতে একটি ট্যাক্স। মার্কিন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে এমন ট্যাক্স আরোপের অনুমতি দেয়নি। তাই বাড়তি ভিসা ফি বাতিল করা হল। সোমবার 42 পাতার রায়ে এমনটাই জানিয়েছে মার্কিন আদালত।

আমেরিকায় দক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত বিদেশি কর্মীদের রুখতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাদের H-1B ভিসার আবেদনের ওপর 1 লক্ষ ডলারের ফি আরোপ করেছিলেন ৷ H-1B হল আমেরিকার একটি অ-অভিবাসী ভিসা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের দক্ষ কর্মীরা সাময়িকভাবে আমেরিকায় থেকে সেখানকার সংস্থার হয়ে কাজ করতে পারেন। কিন্তু গত বছরের সেপ্টেম্বরে এই ভিসার নিয়মে কড়াকড়ি করেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছিলেন, ভিনদেশের কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে H-1B ভিসার আবেদনের সময়ে 1 লক্ষ ডলার জমা দিতে হবে মার্কিন সংস্থাগুলিকে। এর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল আমেরিকার বস্টনে এক ফেডারেল কোর্টে। সোমবার ফেডারেল বিচারক এই বিপুল অঙ্কের ফি বেআইনি ঘোষণা করে তা বাতিল করেন । বিচারকের মতে, মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া এই ফি আরোপ করা হয়েছিল ৷

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বস্টনের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক লিও সোরোকিন এই ভিসা নীতি বাতিল করেছেন । তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নির্বাহী বিভাগ তার এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করেছে এবং 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিউর অ্যাক্ট' (প্রশাসনিক কার্যপ্রণালী আইন) লঙ্ঘন করেছে ৷ যে আইনটি ফেডারেল সংস্থাগুলোর নিয়মকানুন প্রণয়ন ও জারির প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে । সোরোকিন তাঁর আদেশে লিখেছেন, "আদালত মনে করে যে, এই নীতিটি কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই H-1B আবেদনের ওপর একটি কর বা ফি আরোপ করেছে ।"

H-1B ভিসা কী ?

H-1B ভিসা মূলত উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন কাজের জন্য দেওয়া হয়, যেসব পদের জন্য উপযুক্ত আমেরিকান কর্মী খুঁজে পাওয়া কঠিন । বিপুল অর্থের অধিকারী প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোই এই ভিসার সবচেয়ে বড় ব্যবহারকারী ৷ অনুমোদিত ভিসার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ভারতীয় কর্মীদের দেওয়া হয় । বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, ফি বৃদ্ধির আগেই H-1B কর্মসূচির মাধ্যমে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসক ও শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ করা কঠিন ছিল ।

ফি-বৃদ্ধির ঘোষণার আগে অধিকাংশ H-1B ভিসা আবেদনের খরচ ছিল কয়েক হাজার ডলার । এই ঘোষণার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও বিদেশের নিয়োগকর্তা, শিক্ষার্থী ও কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং বস্টন-সহ বিভিন্ন স্থানে একাধিক মামলার সূত্রপাত হয় । ফেডারেল বিচারকের এই আদেশটি এমন সময় সামনে এসেছে, যখন ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (DHS) সেক্রেটারি মার্কওয়েইন মুলিন সিনেটের একটি কমিটিকে জানিয়েছিলেন যে, 2026 অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার জন্য H-1B ভিসার আবেদনকারী 2 লাখেরও বেশি ব্যক্তি তাদের আবেদনের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে 1,00,000 ডলার ফি দিয়েছিলেন ।

ইউএস চেম্বার অফ কমার্সও ওয়াশিংটন ডিসি-র ফেডারেল আদালতে মামলা করেছিল এবং ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সামারি জাজমেন্ট বা সংক্ষিপ্ত রায়ের আবেদন প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল । এর ফলে উচ্চতর ফি-র বিষয়টি কার্যকর থেকে যায় অন্তত 2026 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৷ যখন এই ফি-র মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ।

সোমবারের রায়টিও একটি সামারি জাজমেন্ট, তবে এর ফলাফল আগেরটির ঠিক বিপরীত ৷ এছাড়া সান ফ্রান্সিসকোর ফেডারেল আদালতে ধর্মীয় গোষ্ঠী ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার ফলে তিনটি ভিন্ন আপিল আদালত সার্কিটে পরস্পরবিরোধী রায়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ।

বস্টনের এই মামলায় অঙ্গরাজ্যগুলোর যুক্তি ছিল যে, এই নীতি প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরের শিক্ষক এবং সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে ৷ পাশাপাশি এটি অ্যাকাডেমিক গবেষণাকে ব্যাহত করবে এবং চিকিৎসাখাতে কর্মীর সংখ্যা কমিয়ে দেবে ।

ম্যাসাচুসেটসের অ্যাটর্নি জেনারেল আন্দ্রেয়া জয় ক্যাম্পবেল এক বিবৃতিতে বলেন, "আজকের এই জয় এইচ-1বি (H-1B) ভিসা কর্মসূচির অখণ্ডতা রক্ষা করে । শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসা গবেষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে তীব্র কর্মী সংকট মোকাবিলায় এই কর্মসূচি একটি কার্যকর হাতিয়ার । ম্যাসাচুসেটসে এই জয়ের ফলে আমরা গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদগুলো পূরণ করতে পারব এবং রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশ্বমানের শিক্ষক ও গবেষকদের নিয়োগ দিতে পারব ।" আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ববি মুক্কামালা এই রায়কে 'রোগীদের জন্য একটি জয়' বলে অভিহিত করেছেন ৷

মুক্কামালা বলেন, "এমন এক সময়ে যখন সারা দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী চিকিৎসক সংকট ও স্বাস্থ্যসেবা পেতে ক্রমবর্ধমান বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, তখন আমাদের উচিত বাধা দূর করা—নতুন বাধা সৃষ্টি করা নয় ৷ যাতে মেধাবী চিকিৎসক ও অন্যান্য অত্যন্ত দক্ষ পেশায় আকৃষ্ট করা যায় ।"

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "রোগীদের সেবাদানে, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত ও গ্রামীণ এলাকায়, আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটরা (বিদেশি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করা চিকিৎসকরা) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ।" অভিবাসন সংস্কারের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেওয়া ঐতিহাসিক পদক্ষেপগুলোকে নস্যাৎকারী 'এই চরম বিচারিক সক্রিয়তা'র সঙ্গে সংস্থাটি একমত নয় ।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি মার্কওয়েইন মুলিনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং সেক্রেটারি মুলিনের অধীনে আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থাকে এমনভাবে সংস্কার করা হচ্ছে যা আমেরিকান নাগরিক, কর্মী ও পরিবারের উপকারে আসে এবং আমাদের জাতীয় পরিচিতি রক্ষা করে—এর উদ্দেশ্য দ্রুত বিদেশিদের নিয়ে আসা নয়, যারা আমেরিকানদের কর্মসংস্থান কেড়ে নেয়, অপরাধে জড়ায়, আমাদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থার ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেয় ।" পৃথক এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র টেলর রজার্স বলেন, "প্রশাসন আত্মবিশ্বাসী যে আপিলের মাধ্যমে এই আদেশটি বাতিল করা হবে ।"

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এইচ ওয়ান বি ভিসা
ডোনাল্ড ট্রাম্প
US DISTRICT COURT
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