ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা-অসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতা বাড়াচ্ছে আমেরিকা, দাবি ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষকর্তার
মার্কিন উপ-বিদেশমন্ত্রী এস পল কাপুর বলেছেন, আমেরিকা ও ভারত প্রতিরক্ষা, পারমাণবিক শক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তিতে সহযোগিতা প্রসারিত করছে।
Published : July 28, 2026 at 10:13 AM IST
ওয়াশিংটন, 28 জুলাই: মার্কিন উপ-বিদেশমন্ত্রী এস পল কাপুর বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত প্রতিরক্ষা এবং পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠভাবে একসঙ্গে কাজ করবে। দুই দেশ নিরাপদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং বাণিজ্য ও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারে এমন অন্যান্য নতুন প্রযুক্তি নিয়েও একসঙ্গে কাজ করছে। হুভার ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত ভারত বিষয়ক এক গোলটেবিল বৈঠকে মার্কিন উপ-বিদেশমন্ত্রী কাপুর এই মন্তব্য করেন।
বৈঠকে প্রাক্তন মার্কিন বিদেশমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস এবং ভারতে নিযুক্ত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড সি মালফোর্ডও উপস্থিত ছিলেন। পল কাপুর টুইট করেছেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মেয়াদে মার্কিন-ভারত সম্পর্ক জোরদার হওয়ার ফলে ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খল উন্নত হচ্ছে, যা ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমগ্র অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত উপকারী।"
Great roundtable on India with @HooverInst and Director@CondoleezzaRice. Under this Administration, U.S. engagement with India is— Bureau of South and Central Asian Affairs (SCA) (@State_SCA) July 27, 2026
creating jobs at home and strengthening supply chains that are critical to both the
United States and the region. We are expanding defense and civil… pic.twitter.com/LkTWSwoPsw
একজন ঊর্ধ্বতন মার্কিন কর্তা বলেছেন যে, প্রতিরক্ষা, পারমাণবিক শক্তি এবং নির্ভরযোগ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো নতুন প্রযুক্তি প্রসারের জন্য দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করছে। এর লক্ষ্য হল উভয় দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা। উল্লেখ্য যে, গত বছর দুই দেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির অধীনে, দুই দেশ স্থল, সমুদ্র, আকাশ, মহাকাশ এবং সাইবার স্পেসজুড়ে একসঙ্গে কাজ করবে।
2002 সাল থেকে ভারত তার সামরিক বাহিনীর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেশ কিছু প্রধান ও আধুনিক অস্ত্র ক্রয় করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যাপাচি ও চিনুক হেলিকপ্টার, সি-17 ও সি-130জে পরিবহণ বিমান, পি-4আই সামুদ্রিক টহল বিমান এবং এম777 হাউইটজার। ভারত সরকার সম্প্রতি কিছু নিয়মকানুন শিথিল করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় বেসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে কাজ শুরু করার জন্য মার্কিন কর্মকর্তাদের একটি দল ভারত সফর করে।
Met with @nvidia, a founding member of the India Deep Tech— Bureau of South and Central Asian Affairs (SCA) (@State_SCA) July 28, 2026
Alliance and world-leading chip designer, to discuss cooperation in AI. Nvidia's
work spans supporting research in India to fulfilling Kazakhstan's growing
chip demand, including its new data center hub in the north. --… pic.twitter.com/VaUerlUN3E
মার্কিন পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি ভারতের বেসামরিক পারমাণবিক খাতে তাদের উপস্থিতি প্রসারিত করতে আগ্রহী। এই বছরের শুরুতে, মার্কিন পারমাণবিক শিল্পের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল বেসরকারি খাতের সঙ্গে সহযোগিতার সুযোগ অন্বেষণ করতে ভারত সফর করে। 'শান্তি' আইনের মাধ্যমে বেসামরিক পারমাণবিক দায়বদ্ধতার নিয়ম শিথিল করার নয়াদিল্লির সিদ্ধান্তের পরই এই সফরটি অনুষ্ঠিত হয়।
এর আগে 24 জুলাই, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত-সহ আরও 16টি দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর 10 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্যের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অভিযানের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যে দেশগুলিতে 12.5 শতাংশের বেশি শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, ভারত সেই দেশগুলির তালিকায় ছিল। তবে, নয়াদিল্লির বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির সাম্প্রতিক একটি সংশোধনী লক্ষ্য করে ওয়াশিংটন এই হার কমিয়ে 10 শতাংশ করে। ওই সংশোধনীতে জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমে তৈরি পণ্যের আমদানি স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।