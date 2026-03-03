ইজরায়েলে আটকে মার্কিন নাগরিকরা ! নিরাপত্তার দায় নিল না ট্রাম্প প্রশাসন

ইজরায়েলে আটকে মার্কিন নাগরিকরা ! নিরাপত্তার দায় নিল না ট্রাম্প প্রশাসন
ইরানে ইজরায়েল-আমেরিকার যৌথ হামলার আঁচে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য ৷ এদিকে ইজরায়েলে থাকা আমেরিকার নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে পারবে না প্রশাসন ৷
Published : March 3, 2026 at 5:37 PM IST
জেরুসালেম, 3 মার্চ: সংঘাতের আবহে ইজরায়েলে থাকা মার্কিন নাগরিকদের নিরাপদে বের করে আনতে অপারগ ট্রাম্প প্রশাসন ! তাঁরা যদি ইজরায়েল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চান, সেক্ষেত্রেও প্রশাসন নাগরিকদের কোনও সাহায্য করতে পারবে না ৷ মঙ্গলবার ইজরায়েলে মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে, প্রশাসন এই মুহূর্তে সেই অবস্থায় নেই যে দেশের নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে পারবে ৷
আরও বলা হয়েছে, যেসব মার্কিন নাগরিক ইজরায়েল ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন তাঁরা যেন নিজেরা নিজেদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বুঝে নেন ৷ মার্কিন প্রশাসন এখন কিছু করতে পারবে না ৷ নির্দেশিকা জারি করে ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছে দূতাবাস ৷ ইরানের উপর যৌথ আক্রমণ শুরু করেছে আমেরিকা ও ইজরায়েল ৷ সেই আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কয়েকটি দেশেও ৷ পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে ৷ এদিনই সকালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিদেশ মন্ত্রক 12টিরও বেশি দেশ ছেড়ে মার্কিন নাগরিকদের বেরিয়ে যেতে সতর্কতামূলক নির্দেশিকা জারি করেছে ৷
The U.S. Embassy is not in a position at this time to evacuate or directly assist Americans in departing Israel.— U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) March 3, 2026
The following is provided for your information as you make your own security plans.
The Israeli Ministry of Tourism has begun operating shuttles to the Taba… pic.twitter.com/E6a5z0mE58
এদিন ইজরায়েলে থাকা মার্কিন নাগরিকদের উদ্দেশে প্রশাসনের বার্তা, "আপনারা নিজেরা নিজেদের নিরাপত্তার পরিকল্পনা করে নিন ৷ এর জন্য কয়েকটি তথ্য আপনাদের জানানো হচ্ছে ৷ 2 মার্চ থেকে ইজরায়েলের পর্যটন মন্ত্রক টাবা বর্ডার ক্রসিং পর্যন্ত আপনাদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য শাটল পরিবেষবা চালু করেছে ৷" উল্লেখ্য, টাবা বর্ডার ইজরায়েল-ইজিপ্ট সীমান্তে অবস্থিত ৷
কতজন মার্কিন নাগরিক এই শাটলের মাধ্যমে যাতায়াত করবেন তা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে আগেভাগে জানাতে হবে ৷ বিবৃতিতে ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, "পর্যটন মন্ত্রকের ইভ্যাকুয়েশন ফর্মের মাধ্যমে শাটল যাত্রীদের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে ৷"