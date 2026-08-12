পান্নুন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় সাজা ঘোষণার দিন পিছল মার্কিন আদালত
গত 13 ফেব্রুয়ারি তিনটি অভিযোগেই নিজের দোষ স্বীকার করেন নিখিল গুপ্তা ৷ তবে মামলা পিছনোর কারণ স্পষ্ট করেছে মার্কিন ফেডারেল আদালত ৷
Published : August 12, 2026 at 10:44 AM IST
ওয়াশিংটন, 12 অগস্ট: শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা তথা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী নিখিল গুপ্তার সাজা ঘোষণার দিন পিছল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক ফেডারেল আদালত ৷ সাজা ঘোষণার জন্য নয়া দিন ঠিক করা হয়েছে 20 নভেম্বর ৷
নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট ফেডারেল আদালত শুরুতে নিখিল গুপ্তার 25 সেপ্টেম্বর সাজা ঘোষণার হবে বলে জানিয়েছিল ৷ তবে 'খুনের টার্গেট' হওয়া ব্যক্তির অনুরোধে আদালত শুনানির তারিখ পিছিয়ে দেয় । আদালতের নথিপত্রে ওই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা না হলেও, পান্নুনের আইনজীবী প্রকাশ্যে জানিয়েছেন যে তিনিই ছিলেন এই খুনের ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ।
নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে জমা দেওয়া এক চিঠিতে সরকারি কৌঁসুলিরা জানান, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ব্যক্তি সাজা ঘোষণার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চান । তিনি অনুরোধ জানান যেন 25 সেপ্টেম্বরের শুনানি স্থগিত করা হয় ৷ কারণ ওই সময়ে তিনি দেশের বাইরে থাকবেন ৷ বিচারক ভিক্টর মারেরো এই অনুরোধ মঞ্জুর করেন এবং নিখিলের সাজা ঘোষণার নতুন সময়সূচি 20 নভেম্বর সকাল 10টায় নির্ধারণ করেন ।
গত 13 ফেব্রুয়ারি তিনটি অভিযোগেই নিজের দোষ স্বীকার করেন নিখিল গুপ্তা ৷ যার মধ্যে রয়েছে খুনের ঘটনা, খুনের ষড়যন্ত্র এবং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র ।
ভাড়াটে খুনের অভিযোগে সর্বোচ্চ 10 বছর, ষড়যন্ত্রের জন্য সর্বোচ্চ 10 বছর এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের জন্য সর্বোচ্চ 20 বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে । 2023 সালের 30 জুন চেক প্রজাতন্ত্রে গ্রেফতার হওয়ার এক বছর পর নিখিলকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হয় ।
নিখিলের লক্ষ্য ছিল নিউইয়র্কে বসবাসকারী এবং ভারতে নিষিদ্ধ সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস'-এর প্রধান পান্নুনকে হত্যা । কিন্তু তা ব্যর্থ হয় ৷ এরপর মার্কিন নাগরিক খালিস্তানি নেতা পান্নুনকে হত্যার ছক কষার অভিযোগে নিখিলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল চেক প্রজাতন্ত্রে । পান্নুন-কাণ্ডে নিখিল গুপ্তাকে চেক প্রজাতন্ত্র থেকে প্রত্যর্পণ করে আগেই মার্কিন মুলুকে নিয়ে যায় নিউইয়র্ক পুলিশ । সেখানে নিখিলকে আদালতে পেশ করা হয়েছিল পান্নুন হত্যা-পরিকল্পনার মামলায় । যদিও প্রথমে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন ।
জানা যায়, ভারত সরকারের এক এজেন্সির কোনও এক কর্তার নির্দেশেই নাকি নিখিল এই কাজ করেন । তবে 17 অক্টোবর, 2024 বিদেশ মন্ত্রক নিশ্চিত করে, খালিস্তানি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে খুনের পরিকল্পনায় অভিযুক্ত ভারত সরকারের কর্মচারী নন । মার্কিন বিচার বিভাগের অভিযোগ যথার্থ নয় ৷
তবে নিউইয়র্কের সাউথ স্টেটের অ্যাটর্নি অফিসের তরফে জানানো হয়, এই মামলায় নিজের দায় স্বীকার করেছেন নিখিল । এফবিআই (Federal Bureau of Investigation) নিউইয়র্কের এক্স হ্যান্ডেলের তরফেও একটি পোস্ট করা হয় ৷ তাতে লেখা ছিল, "এফবিআই নিউ ইয়র্ক এবং মার্কিন অ্যাটর্নি এসডিএনওয়াইয়ের তদন্তে জানা গিয়েছে, মার্কিন নাগরিককে মত প্রকাশের অধিকার প্রয়োগের জন্য হত্যা করতে চেয়েছিলেন নিখিল গুপ্তা । তাঁর বিরুদ্ধে মার্ডার-ফর-হায়ার, খুনের ষড়যন্ত্র এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র - এই তিনটি ধারায় অভিযোগ রয়েছে । সর্বোচ্চ 40 বছরের কারাদণ্ড হতে পারে ৷"