খালিস্তানি নেতা পান্নুন খুনের ষড়যন্ত্রে ভারতীয়ের 235 মাসের কারাদণ্ড, সমন ডোভাল-গোয়েলকে
Sikh Extremist Pannun Murder Plot: খালিস্তানি নেতা পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্র মামলায় ভারতীয় নিখিল গুপ্তাকে 235 মাসের কারাবাসের সাজা দিয়েছে আমেরিকার একটি আদালত ৷
By PTI
Published : November 21, 2026 at 7:20 PM IST
নিউইয়র্ক, 21 নভেম্বর: খালিস্তানি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে ভারতীয় নিখিল গুপ্তাকে 235 মাসের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছে আমেরিকার একটি আদালত ৷ এই একই মামলায় ভারতের জাতীয় উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ও রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইজিং উইং-এর প্রাক্তন প্রধান সামন্ত গোয়েলকে সমন পাঠিয়েছে ওই মার্কিন আদালত ৷
নিউইয়র্ক-এর সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট-এর ক্লার্ক জানিয়েছেন, শুক্রবার ক্যুরিয়ার সংস্থা ফেডএক্স-এর মাধ্যমে নয়াদিল্লির পাটিয়ালা হাউজ কোর্ট, তিস হাজারি কোর্ট এবং দ্বারকা জেলা আদালতে সমনের নথি পাঠানো হয়েছে ৷
গুরপতবন্ত সিং পান্নুন খালিস্তান-পন্থী নেতা এবং ভারতে তিনি নিষিদ্ধ ৷ পেশায় আইনজীবী এই বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা 'শিখস ফর জাস্টিস'-এর প্রধান ৷ আমেরিকা ও কানাডা দুই দেশেরই নাগরিকত্ব রয়েছে তাঁর ৷ আমেরিকার নিউইয়র্কে মাটিতে তাঁকে হত্যার ছক কষা এবং তার জন্য লোক ভাড়া করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন 55 বছর বয়সি নিখিল গুপ্তা ৷ এর সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপের অপরাধ সংগঠনের মামলাও দায়ের হয়েছে ৷
স্থানীয় সময় শুক্রবার নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট-এর নিউইয়র্ক ফেডারেল কোর্ট-এর বিচারপতি ভিক্টর মারেরো 80 মিনিট ধরে এই মামলার শুনানি করে নিখিল গুপ্তাকে 235 মাস অর্থাৎ 19 বছরেরও বেশি সময়ের জন্য কারাবাসের সাজা শোনান ৷ নিখিল গুপ্তাকে নজরদারিতে রেখে ভারতে পাঠানোর কথা তিনি জানাননি ৷ বরং পান্নুন হত্যার ষড়যন্ত্র মামলায় দোষী সাব্য়স্ত নিখিলের কারাবাসের মেয়াদ সম্পূর্ণ হলে তারপর তাঁকে ভারতে পাঠানো হবে বলে উল্লেখ করেন ৷
এই মামলার শুনানি শোনার জন্য ম্যানহাটানে নিউইয়র্ক ফেডারেল কোর্টের সামনে পান্নুনের সমর্থকদের ভিড় ছিল দেখার মতো ৷ স্থানীয় সময় সকাল 10:10 মিনিট নাগাদ আদালতে শুনানির প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷
এদিন আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চলার সময় বিচারপতি নিখিল গুপ্তার কাছে জানতে চান, তিনি কি তাঁর দোষ স্বীকার করার আবেদন প্রত্যাহার করতে চান ? কিন্তু গুপ্তা ভরা এজলাসে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেন, "না, আমি আমার দোষ স্বীকারের আবেদন প্রত্যাহার করব না ৷"
উল্লেখ্য, এর আগে গত 13 ফেব্রুয়ারি তিনটি অভিযোগেই নিজের দোষ স্বীকার করেন নিখিল গুপ্তা ৷ যার মধ্যে রয়েছে খুনের ঘটনা, খুনের ষড়যন্ত্র এবং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র ।
ভাড়াটে খুনের অভিযোগে সর্বোচ্চ 10 বছর, ষড়যন্ত্রের জন্য সর্বোচ্চ 10 বছর এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের জন্য সর্বোচ্চ 20 বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে । 2023 সালের 30 জুন চেক প্রজাতন্ত্রে গ্রেফতার হওয়ার এক বছর পর নিখিলকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হয় ।
নিখিলের লক্ষ্য ছিল নিউইয়র্কে, আমেরিকার নাগরিক এবং ভারতে নিষিদ্ধ সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস'-এর প্রধান পান্নুনকে হত্যা । কিন্তু তা ব্যর্থ হয় ৷ এরপর মার্কিন নাগরিক খালিস্তানি নেতা পান্নুনকে হত্যার ছক কষার অভিযোগে নিখিলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল চেক প্রজাতন্ত্রে । তাকে চেক প্রজাতন্ত্র প্রত্যর্পণ করে এবং মার্কিন মুলুকে নিয়ে যায় নিউইয়র্ক পুলিশ । সেখানে নিখিলকে আদালতে পেশ করা হয়েছিল পান্নুন হত্যা-পরিকল্পনার মামলায় । যদিও প্রথমে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন ।
আদালতে 6 মিনিটে নিখিল গুপ্তা ইংরেজিতে বলেন, "আমি যা করেছি, তা আর ফেরত নিতে পারব না ৷ আমি পান্নুনের জন্য দুঃখিত, তাঁর সম্প্রদায়ের কাছেও ৷ আমি তাঁদের আঘাত করেছি ৷" ক্ষমা চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আদালত কক্ষে বসে থাকা পান্নুন ও শিখ সম্প্রদায়ের লোকজনের দিকে তাকান ৷ তিনি আক্ষেপ করেন, তাঁর স্ত্রী, মা ও সন্তানরা কষ্ট পাচ্ছেন ৷ কিন্তু তাঁরা কোনও অপরাধই করেননি ৷ কোর্টরুমে তিনি মহাত্মা গান্ধি থেকে শুরু করে মাদার টেরেসা, নেলসন ম্যান্ডেলা এবং মার্টিন লুথার কিংয়ের শিক্ষার কথা তুলে ধরেন ৷ নিখিল জানান, তিনি এই নেতাদের আদর্শ মেনে জীবন যাপন করবেন ৷ আদালতে নিজের বক্তব্য পেশ করার সময় নিখিল আবেগী হয়ে পড়েন এবং তাঁর গলা ধরে আসে ৷ তিনি আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে জানান, তাঁকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তিনি তাই গ্রহণ করবেন ৷ এই সাজা শেষ হলে একজন ভালো মানুষ হিসাবে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসবেন ৷
তিনি বলেন, "আমি এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলাম এবং এর জন্য যা করেছি, তাতে আমার আর কোথাও লোকানোর জায়গা নেই ৷" নিখিল বক্তব্য শেষ করতেই তাঁর পিঠ চাপড়ে সমর্থন জানান তাঁর আইনজীবী ৷
এদিকে পান্নুন তাঁর বক্তব্যে জানান, প্রাণনাশের হুমকির কারণে 1 হাজার 200 দিন ধরে তিনি আইনজীবী পেশার কাজ করতে পারেননি ৷ ভারতে একাধিক জঙ্গিবাদী কার্যকলাপ সংগঠনের অভিযোগে ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত খালিস্তানপন্থী নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন ৷ এদিন আদালতে তিনি 20 মিনিট ধরে বক্তৃতা দেন ৷ বিচারপতি তাঁর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার জন্য অনুরোধ করেন ৷'
এদিকে পান্নুন হত্যা মামলায় জাতীয় উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ও প্রাক্তন র প্রধান সামন্ত গোয়েলকে সমন পাঠিয়েছেন নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট-এর বিচারপতি ক্যাথেরিন পোক ফাইল্লা ৷ সমনের আদেশনামায় তিনি এই তলবের পক্ষে হেগ কনভেনশন এবং ইন্ডিয়ান কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর-এর সংশ্লিষ্ট ধারার উল্লেখ করেছেন ৷ গত 13 নভেম্বর জারি করা এই সমনে বিচারপতি জানিয়েছেন, ভারতীয় আদালতের মাধ্যমেও ডোভাল ও গোয়লকে সমন পাঠানো সম্ভব ৷
অজিত ডোভালের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিদেশে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে তিনি পান্নুন হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন ৷ গত মাসে আমেরিকার একটি আদালত ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে ডোভাল ও গোয়েলকে সমন পাঠানোর চেষ্টা করেছিল ৷ কিন্তু ভারত পান্নুনের দায়ের করা মামলাকে 'মনগড়া ও বিদ্বেষপূর্ণ' বলে খারিজ করে দেয় ৷