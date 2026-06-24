ইরান থেকে সেনা প্রত্যাহার, মার্কিন সংসদে ভোটাভুটিতে বড় হার ট্রাম্পের
60 দিনের জন্য আমেরিকার সঙ্গে ইরানের যুদ্ধবিরতি হয়েছে ৷ এই ব্য়বস্থাকে পাকাপাকি করতে চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে দু'পক্ষ ৷ এরই মধ্যে সংসদে ভোটে হারলেন ট্রাম্প ৷
Published : June 24, 2026 at 11:51 AM IST
ওয়াশিংটন, 24 জুন : ইরানে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া নিয়ে আবারও ধাক্কা খেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ মার্কিন কংগ্রেসে হওয়া ভোটাভুটিতে ইরান থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহার করার পক্ষে ভোট দিলেন 50 জন ৷ বিপক্ষে পড়ল 48টি ভোট ৷ মূলত আলঙ্কারিক এই ভোটাভুটির ফল সরাসরি পড়বে না ট্রাম্প প্রশাসনের উপর ৷ আমেরিকার সংসদীয় ইতিহাসে রেকর্ড হিসেবে থেকে যাবে অবশ্য ৷ আর সেটা যে মার্কিন মুলুকের 45 এবং 47তম প্রেসিডেন্টকে স্বস্তিকে রাখবে না তা বলাই যায় ৷
আপাতত 60 দিনের জন্য আমেরিকার সঙ্গে ইরানের যুদ্ধবিরতি হয়েছে ৷ এই ব্য়বস্থাকে পাকাপাকি করতে চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে দু'পক্ষ ৷ তারই মধ্যে মার্কিন সেনেটে ভোটাভুটির দাবি জানান ডেমোক্র্যাট সাংসদ চাক স্কিমার ৷ সেই মতো ভোটাভুটি হয় ৷ পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি দাবি করেন, ট্রাম্পের দল রিপাবলিকানের সাংসদরাও মার্কিন প্রেসিডেন্টের যুদ্ধনীতির বিরোধিতা করে আসছেন ৷ ইরানের সঙ্গে হওয়া চুক্তিকে খারিজও করছেন তাঁরা ৷ কিন্তু এসবই হচ্ছে বন্ধ ঘরে ৷ প্রকাশ্যে কেউ কিছু করছেন না ৷ কিন্তু রিপাবলিকানদের প্রকাশ্য বিরোধিতা ছাড়া যুদ্ধ বন্ধ হবে না ৷ এই বিষয়টিকে নিশ্চিত করতেই তিনি ভোটাভুটির প্রস্তাব করেন বলে জানিয়েছেন ৷
সংসদের পুরো প্রক্রিয়াটাই যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে গিয়েছে সেটা অবশ্য বলা যায় না ৷ 1973 সালের একটি আইনের প্রসঙ্গ উঠে আসে আলোচনায় ৷ যুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্টের কী কী ক্ষমতা আছে তার বর্ণনা আছে ওই আইনে ৷ তার একটি অংশে বলা আছে মার্কিন বাহিনী কোথাও যুদ্ধে অংশ নিলে 60 দিনের মধ্যে সংসদে সেই প্রস্তাব পাশ করাতে হবে ৷ এখানে সেটা হয়নি ৷
এ ব্যাপারে হোয়াইট হাউজের পাল্টা যুক্তি ফেব্রুয়ারির শেষদিনে শুরু হওয়া সামরিক সংঘাত থেমে গিয়েছে এপ্রিলে ৷ এরপর থেকেই চলছে সমঝোতার প্রক্রিয়া ৷ তাহলে ওই আইন এখানে কার্যকর হতে পারে না ৷ এই প্রসঙ্গে 73 সালের আইনের এই বিশেষ অংশে পরিবর্তন আনার কথাও ওঠে ৷ এখানেই ট্রাম্পের ঢাল হয়ে দাঁড়ান মার্কিন সংসদের স্পিকার মাইক জনসন ৷
এমনিতেই মার্কিন রাজনীতিতে তিনি ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ৷ তিনি জানান, ইরানের সঙ্গে সমঝোতা করার পথে আমেরিকা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে ৷ এখন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কমানোর চেষ্টা হলে তা ওই চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে ৷ তাতে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে ৷ তবে হোয়াইট হাউজের যুক্তির সবটা যে সাংসদরা মেনে নিয়েছেন তেমন ভাবার কোনও কারণ নেই ৷ তাঁদের অনেকেই মনে করছেন ট্রাম্প প্রশাসন যতই বলুক না কেন 60 দিনের আগে সামরিক সংঘাত থেমেছে সেটা বলা ঠিক নয় ৷ নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও যুদ্ধ হয়েছে ৷ মানে 1973 সালের আইন ভঙ্গ হয়েছে ৷