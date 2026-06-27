হরমুজের হামলার প্রতিশোধ; ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন ঘাঁটি লক্ষ্য করে আমেরিকার প্রত্যাঘাত
হরমুজে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে ইরানের ড্রোন হামলার পর আমেরিকা তেহরানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে। ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন ঘাঁটি লক্ষ্য করে বড়সড় হামলা চালিয়েছে আমেরিকা ৷
Published : June 27, 2026 at 11:54 AM IST
ওয়াশিংটন, 27 জুন: মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আবারও চরমে পৌঁছেছে। হরমুজ প্রণালীতে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে ড্রোন হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বেশ কয়েকটি ইরানি সামরিক ঘাঁটিতে প্রতিশোধমূলক বিমান হামলা চালানোর দাবি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, বাণিজ্যিক জাহাজটিতে হামলার জবাবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সেন্টকম জানিয়েছে যে, মার্কিন বাহিনী 26 জুন ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়েছে। বিবৃতি অনুসারে, 25 জুন ওমানের উপকূলের কাছে হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী একটি বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্য করে চালানো হামলার জবাবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
The Islamic Republic of Iran shot at least four One Way Attack Drones at Ships transversing the Strait of Hormuz. One of the Drones solidly hit the upper deck of a large and very expensive Cargo Carrying Ship. Damage was done, but the Ship was able to proceed on its way. We… pic.twitter.com/ljvgQZb4b7— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 26, 2026
ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ঘাঁটি ও রাডার সাইটগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়
মার্কিন সেনা জানিয়েছে যে, তারা ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন মজুত কেন্দ্র এবং উপকূলীয় রাডার স্থাপনাগুলিতে হামলা চালিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করার সময় সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী পণ্যবাহী জাহাজ এম/ভি এভার লাভলিকে একটি একতরফা ড্রোন দিয়ে আঘাত করা হয়। আমেরিকা জানিয়েছে যে, বাণিজ্যিক জাহাজের উপর ইরানি বাহিনীর এই হামলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের প্রমাণ।
বাণিজ্যিক জাহাজগুলির নিরাপত্তা অব্যাহত থাকবে
আমেরিকা জানিয়েছে, মার্কিন সেনা হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলির জন্য সমন্বয় ও নিরাপদ পথ নিশ্চিত করার কাজ চালিয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, ইরানের সঙ্গে হওয়া চুক্তির পূর্ণাঙ্গ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে তাদের বাহিনী এই অঞ্চলে সম্পূর্ণ সতর্ক ও মোতায়েন রয়েছে।
ব্রিটেনও জাহাজটিতে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে
ব্রিটিশ সেনা বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে, ওমানের উপকূলের কাছে একটি কার্গো জাহাজ ড্রোনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউনাইটেড কিংডম মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস সেন্টারের মতে, এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ডোনাল্ড ট্রাম্প এই হামলার নিন্দা করেছেন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হরমুজ প্রণালীতে পণ্যবাহী জাহাজের ওপর হামলাকে যুদ্ধবিরতি চুক্তির একটি 'নির্বোধ লঙ্ঘন' বলে বর্ণনা করেন। ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যাল-এ লিখেছেন যে, জাহাজটিকে লক্ষ্য করে ছোড়া চারটি ড্রোনের মধ্যে একটি এর কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত করলেও জাহাজটি তার যাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। তিনি আরও জানান যে, মার্কিন সামরিক বাহিনী বাকি তিনটি ড্রোন গুলি করে নামিয়েছে।
ইরানকে হুঁশিয়ারি
শুক্রবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সাম্প্রতিক ড্রোন হামলার জন্য ইরানকে কোনও পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে কি না। জবাবে তিনি বলেন, “আপনারা শীঘ্রই জানতে পারবেন।” ট্রাম্প বলেন, জাহাজটিতে ইরানের হামলা চালানোর প্রচেষ্টা তাঁর ভালো লাগেনি। তিনি বলেন, “তারা চারটি ড্রোন পাঠিয়েছিল এবং আমরা তার মধ্যে তিনটি ধ্বংস করেছি। তাদের এটা করা উচিত হয়নি। এরপর কী হয়, তা আপনারা শীঘ্রই জানতে পারবেন।”