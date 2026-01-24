পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে মাদক পাচার ! জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা মার্কিন সেনার
মার্কিন সেনা সোশাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছে, জাহাজটি মাদক পাচার সংক্রান্ত কাজে জড়িত ছিল ৷ এই হামলায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে।
Published : January 24, 2026 at 10:03 AM IST
ওয়াশিংটন, 24 জানুয়ারি: মার্কিন সেনা শুক্রবার জানিয়েছে, তারা পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে মাদক পাচারের অভিযোগে একটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার অভিযানের পর এটি প্রথম মাদক বিরোধী হামলা চালাল মার্কিন সেনা।
মার্কিন সাউদার্ন কমান্ড সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছে, জাহাজটি মাদক পাচার সংক্রান্ত কাজে জড়িত ছিল ৷ এই হামলায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে ওই জাহাজে থাকা একজন এখনও বেঁচে আছে বলে মার্কিন সেনার দাবি ৷ তারা জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করার জন্য কোস্টগার্ডকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে।
হামলার কথা জানিয়ে পোস্টের সঙ্গে একটি ভিডিয়োও দিয়েছে মার্কিন সেনা ৷ সেই ভিডিয়োতেই দেখা গিয়েছে, সমুদ্রে একটি জাহাজে বিস্ফোরণ হচ্ছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজটিতে আগুন লেগে যায় ৷ এর আগে ট্রাম্প প্রশাসন মাদুরোকে মাদক পাচারের অভিযোগে বিচারের জন্য আটক করে নিউইয়র্কে নিয়ে আসে ৷ এরপর থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনী সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সম্পর্কিত তেল ট্যাঙ্কার বাজেয়াপ্ত করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে।
মার্কিন সামরিক বাহিনী এবং ট্রাম্পের ঘোষণা অনুযায়ী, এই সামরিক পদক্ষেপ-সহ সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে দক্ষিণ আমেরিকার জলসীমায় মাদক পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত জাহাজগুলির বিরুদ্ধে 36 বার হামলা চালানো হয়েছে, যাতে অন্তত 117 জনের মৃত্যু হয়েছে। এই হামলাগুলির বেশিরভাগই ক্যারিবিয়ান সাগরে ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। শেষ হামলার ঘটনা ঘটেছিল ডিসেম্বরের শেষের দিকে ৷ সেনা জানিয়েছিল, তারা দুই দিনে মাদক পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত পাঁচটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে ৷ এতে মোট আটজনের মৃত্যু হয় এবং বাকিরা সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়। এরপর তাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হলেও বেশ কয়েকদিন পর কোস্টগার্ড সেই তল্লাশি অভিযান বন্ধ করে দেয়।
3 জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে বড় অভিযান চালায় ৷ সেখানেই প্রেসিডেন্ট মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে আটক করা হয়। এরপর তাদের মাদক পাচারের অভিযোগের জন্য নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়। মাদুরোকে আটকের আগে তিনি বলেছিলেন যে, মার্কিন সামরিক অভিযানগুলি তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা মাত্র ৷
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার বলেছেন যে, মাদক পাচারকারীদের লক্ষ্য করে মার্কিন হামলাগুলি ক্যারিবিয়ান এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে মাদক পাচারের পথ বন্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। বৃহস্পতিবার দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, "আমরা জলপথে আসা প্রায় 100 শতাংশ মাদক পাচার বন্ধ করে দিয়েছি।"