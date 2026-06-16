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দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় ভেঙে পড়ল মার্কিন বি-52 বোমারু বিমান, মৃত 8

পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম মার্কিন বায়ুসেনার একটি বি-52 বোমারু বিমান ভেঙে পড়েছে। জানা গিয়েছে, বিমানে থাকা আটজনই নিহত হয়েছেন।

US B 52 Bomber Crash
পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম মার্কিন বায়ুসেনার একটি বি-52 বোমারু বিমান ভেঙে পড়েছে (ছবি: এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 9:59 AM IST

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ক্যালিফোর্নিয়া, 16 জুন: দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার এডওয়ার্ডস বিমান ঘাঁটি থেকে উড়ানের কিছুক্ষণ পরেই মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি বি-52 বোমারু বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমান ঘাঁটি জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা আটজনই নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে সোমবার স্থানীয় সময় সকাল 11টা 20 মিনিট নাগাদ। দুর্ঘটনার পর আকাশে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা যায়, যা কয়েক মাইল দূর থেকেও দৃশ্যমান ছিল।

এই দুর্ঘটনার বিষয়ে কর্নেল জেমস হেইস সাংবাদিকদের বলেন, "আজ এডওয়ার্ডস বিমান ঘাঁটিতে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা আটজন আমেরিকানকে হারিয়েছি। এটি ছিল মর্মান্তিক এবং এই দুর্ঘটনায় বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।" তিনি আরও জানান যে, ক্রুদের মধ্যে সেনাকর্মী, সরকারি কর্মচারীরা ছিলেন। দুর্ঘটনার কারণ এখনও অজানা এবং একাধিক তদন্তের পরেই তা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। হেইস জানান, পরবর্তী তদন্তে ছয় মাসেরও বেশি সময় লাগতে পারে।

US B 52 Bomber Crash
দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার এডওয়ার্ডস বিমান ঘাঁটি থেকে উড়ানের কিছুক্ষণ পরেই দুর্ঘটনা (ছবি: এপি)

রানওয়েতে ভেঙে পড়ল বিমান

বিমানটি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বিমানঘাঁটির রানওয়েতে ভেঙে পড়ে এবং এর ফলে বেশ কিছুক্ষণ এই বিমানঘাঁটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। কর্নেল জেমস হেইস জানিয়েছেন, বি-52 বোমারু বিমানটি ঘাঁটির রাডার আধুনিকীকরণ কর্মসূচিতে সহায়তা করছিল। উড়ানের কিছুক্ষণ পরেই এটি ভেঙে পড়ে এবং সেটিতে আগুন ধরে যায়। এই বিমানঘাঁটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জরুরি উদ্ধারকারী দল তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থল থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা গিয়েছে।

বি-52 বোমারু বিমানটি পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম

বি-52 বোমারু বিমান মার্কিন বিমান বাহিনীর অন্যতম একটি বিমান যেটি সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে আমেরিকার বোমারু বিমান বহরে রয়েছে। এটি 1955 সালে প্রথম পরিষেবাতে আসে। এটি একটি দূরপাল্লার ভারী বোমারু বিমান, যাতে সাধারণত পাঁচজন ক্রু থাকে। এটি 70,000 পাউন্ড (প্রায় 31,751 কেজি) পর্যন্ত বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্র বহন করতে সক্ষম। মার্কিন বায়ুসেনা বর্তমানে বি-52এইচ মডেলটি ব্যবহার করে, যা পারমাণবিক অস্ত্র এবং পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রও বহন করতে পারে। মার্কিন বায়ুসেনার কাছে বর্তমানে এই ধরনের 76টি বিমান রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘাতের সময় সামরিক অভিযানে বি-52 ব্যবহৃত হয়েছিল।

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US AIR FORCE BOMBER CRASH
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US B 52 BOMBER CRASH
US BOMBER CRASH

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