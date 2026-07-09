বৃহস্পতিতেও আমেরিকার হামলায় ইরানে মৃত 14, ঘন ঘন সাইরেনের শব্দ উপসাগরীয় দেশগুলিতে

বৃহস্পতিতেও আমেরিকার হামলায় ইরানে মৃত 14, ঘন ঘন সাইরেনের শব্দ উপসাগরীয় দেশগুলিতে
মাঝে কিছুদিন শান্তিচুক্তি করার প্রচেষ্টায় বন্ধ ছিল আমেরিকা-ইরান সংঘাত ৷ কিন্তু গতকাল থেকে ফের আগের যুদ্ধ পরিস্থিতি ফিরেছে মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলে ৷
Published : July 9, 2026 at 5:31 PM IST
দুবাই, 9 জুলাই: হামলার জবাবে প্রতি-হামলায় ফের উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য ৷ বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও ইরানের 90টি সেনাঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড ৷ এর পাল্টা তেহরানও বাহরিন, কুয়েত, জর্ডন এবং কাতারে আমেরিকার সেনাঘাঁটিগুলিকে আক্রমণ করেছে ৷ অতএব, দুই দেশের মধ্যে শান্তিচুক্তি আদৌ হয়ে উঠবে কি না, তা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি উঠেছে ৷
ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, দু'দিনে আমেরিকার হামলায় ইরানে 14 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ 78 জন আহত হয়েছেন ৷ মৃত ও আহতদের অধিকাংশই সেনা ৷ ইরানের পারমাণবিক পাওয়ার প্ল্যান্ট কমপ্লেক্স রয়েছে বুশের শহরে ৷ সেখানে হামলা চালিয়েছে ইরান ৷ পাশাপাশি দক্ষিণের বন্দর শহরগুলিতেও ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন আছড়ে পড়েছে ৷
সরকারি মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, এদিন দক্ষিণ-পশ্চিম খুজেস্তান প্রদেশে আমেরিকার হামলায় অন্তত তিন জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ইরানশহরে একটি বিমানবন্দরে একজন দমকলকর্মীর মৃত্যু হয়েছে ৷ এপ্রিলের পর ফের ইরানের সেতুগুলিকে নিশানা করেছে আমেরিকা ৷ উত্তর-পূর্বে গোলস্তান প্রদেশে একটি রেলওয়ে ব্রিজের উপর হামলা হয়েছে ৷ রেভোলিউশনারি গার্ড জানিয়েছে, মাশহাদ যাওয়ার পথে দু'টি সেতুতে হামলা করেছে আমেরিকার সেনা ৷ এদিকে এই মাশহাদেই বৃহস্পতিবার প্রয়াত সুপ্রিম নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে সমাধি দেওয়ার কথা ৷
এদিকে ফের আমেরিকা-ইরান সংঘাতে বিশ্ববাজারে তেলের দাম ফের ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "আমেরিকার সেনাবাহিনী ইরানের প্রায় 90টি সামরিক ঘাঁটিকে নিশানা করে আক্রমণ করেছে ৷ এর মধ্যে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম থেকে শুরু করে উপকূল অঞ্চলে নজরদারির সার্ভেল্যান্সের জিনিসপত্র রয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন মজু রাখার জায়গাতেও হামলা করা হয়েছে ৷ বাদ যায়নি ইরানের উপকূলীয় অঞ্চলের নৌবাহিনী এবং সামরিক লজিস্টিক পরিকাঠামোও ৷"
এদিকে বাহরিনে মার্কিন নেভির পঞ্চম ফ্লিট সদর দফতরে তিনবার সাইরেনের শব্দ শোনা গিয়েছে ৷ কুয়েত ও কাতারেও আছড়ে পড়েছে মিসাইল ৷ গতকাল তুরস্কের আঙ্কারায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরানের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে গেল ৷ এর সঙ্গে তিনি ফের আলোচনার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু ইরানে আরও বড় মাপের হামলা চালানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন ৷ সেই হুমকি সত্যি করে বুধের পর বৃহস্পতিবার ফের হামলা চালায় আমেরিকার সেনা ৷ বুধবার ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বিবৃতিতে জানিয়েছে, সম্প্রতি হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়া তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজে ইরান হামলা চালিয়েছে ৷ তার জবাবে এই ব্যাপক হামলা ৷