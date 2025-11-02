সামরিক শক্তিতে জুটি বাঁধছে আমেরিকা-চিন, দাবি মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের
আমেরিকার সঙ্গে চিনের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা জানালেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ৷ সম্প্রতি কোরিয়ায় প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷
কুয়ালা লামপুর, 2 নভেম্বর: দুই দেশের মধ্যে এর আগে এত ভালো সম্পর্ক কখনও ছিল না ৷ রবিবার আমেরিকা ও চিনের মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ৷ তিনি আরও জানান, এবার ওয়াশিংটন, বেইজিংয়ের সঙ্গে সামরিক যোগাযোগ স্থাপন করবে ৷
হেগসেথ জানান, শনিবার রাতে আঞ্চলিক নিরাপত্তা বৈঠকের ফাঁকে তিনি চিনের অ্যাডমিরাল ডং জুনের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ তাঁরা একমত, "দুই মহান ও শক্তিশালী দেশের জন্য শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখাই সবচেয়ে ভালো পথ ৷"
I just spoke to President Trump, and we agree — the relationship between the United States and China has never been better. Following President Trump’s historic meeting with Chairman Xi in South Korea, I had an equally positive meeting with my counterpart, China’s Minister of…— Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 1, 2025
এদিকে এর খানিক আগেই তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আর্জি জানান ৷ এর পরই চিনের সঙ্গে আমেরিকার শক্তিশালী সম্পর্কের কথা জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব ৷
গতকাল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান নেশনস অ্যাসোসিয়েশন-এর বৈঠকে প্রতিপক্ষদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি বলেন, "দক্ষিণ চিন সাগরের সমস্যাগুলি শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও, নিজেদের বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে ৷আমরা শান্তি চাই ৷ কিন্তু আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, চিন যেন আপনাদের বা অন্য কারও উপর আধিপত্য বিস্তার না করে ৷"
এশিয়ার সবচেয়ে বিতর্কিত স্থানগুলির মধ্যে একটি দক্ষিণ চিন সাগর ৷ বেইজিংয়ের দাবি, প্রায় পুরো অঞ্চলটিই তাদের ৷ অন্যদিকে, আসিয়ান সদস্য ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া এবং ব্রুনাইও উপকূলীয় অঞ্চল এবং বৈশিষ্ট্যগুলির মালিকানা দাবি করে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু দেশ ফিলিপিন্সের সঙ্গে চিনের সামুদ্রিক নৌবহরের ঘন ঘন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ৷ ম্যানিলা বারবার শক্তিশালী প্রত্যাঘাতের বার্তা দিয়েছে ৷
হেগসেথ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলছিলাম, এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের সম্পর্ক এর আগে এত ভালো কখনও ছিল না ৷" সপ্তাহের শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়ায় চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক 'যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তি ও সাফল্যের সুর গড়ে তুলেছে', লেখেন হেগসেথ ৷ যিনি রবিবার ভিয়েতনামের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া ত্যাগ করেছেন।
আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব হেগসেথ একদিকে চিনের ক্রমবর্ধমান বিস্তার নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন ৷ তারপর অনলাইনে সমঝোতামূলক ভাষা ব্যবহার করেছেন তিনি ৷ তবে হেগসেথের এই বিপরীত বার্তাগুলি দু'দেশের মধ্যে বাড়তে থাকা টানাপোড়েনে বেজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে মন্থর করে দিতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের ৷