সামরিক শক্তিতে জুটি বাঁধছে আমেরিকা-চিন, দাবি মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের

আমেরিকার সঙ্গে চিনের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা জানালেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ৷ সম্প্রতি কোরিয়ায় প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷

US President Donald Trump, left, and Chinese President Xi Jinping shake hands before their meeting at Gimhae International Airport in Busan, South Korea, Thursday, Oct. 30, 2025
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং (ছবি: এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 2, 2025 at 7:56 PM IST

কুয়ালা লামপুর, 2 নভেম্বর: দুই দেশের মধ্যে এর আগে এত ভালো সম্পর্ক কখনও ছিল না ৷ রবিবার আমেরিকা ও চিনের মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ৷ তিনি আরও জানান, এবার ওয়াশিংটন, বেইজিংয়ের সঙ্গে সামরিক যোগাযোগ স্থাপন করবে ৷

হেগসেথ জানান, শনিবার রাতে আঞ্চলিক নিরাপত্তা বৈঠকের ফাঁকে তিনি চিনের অ্যাডমিরাল ডং জুনের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ তাঁরা একমত, "দুই মহান ও শক্তিশালী দেশের জন্য শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখাই সবচেয়ে ভালো পথ ৷"

এদিকে এর খানিক আগেই তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আর্জি জানান ৷ এর পরই চিনের সঙ্গে আমেরিকার শক্তিশালী সম্পর্কের কথা জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব ৷

গতকাল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান নেশনস অ্যাসোসিয়েশন-এর বৈঠকে প্রতিপক্ষদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি বলেন, "দক্ষিণ চিন সাগরের সমস্যাগুলি শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও, নিজেদের বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে ৷আমরা শান্তি চাই ৷ কিন্তু আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, চিন যেন আপনাদের বা অন্য কারও উপর আধিপত্য বিস্তার না করে ৷"

এশিয়ার সবচেয়ে বিতর্কিত স্থানগুলির মধ্যে একটি দক্ষিণ চিন সাগর ৷ বেইজিংয়ের দাবি, প্রায় পুরো অঞ্চলটিই তাদের ৷ অন্যদিকে, আসিয়ান সদস্য ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া এবং ব্রুনাইও উপকূলীয় অঞ্চল এবং বৈশিষ্ট্যগুলির মালিকানা দাবি করে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু দেশ ফিলিপিন্সের সঙ্গে চিনের সামুদ্রিক নৌবহরের ঘন ঘন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ৷ ম্যানিলা বারবার শক্তিশালী প্রত্যাঘাতের বার্তা দিয়েছে ৷

হেগসেথ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলছিলাম, এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের সম্পর্ক এর আগে এত ভালো কখনও ছিল না ৷" সপ্তাহের শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়ায় চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক 'যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তি ও সাফল্যের সুর গড়ে তুলেছে', লেখেন হেগসেথ ৷ যিনি রবিবার ভিয়েতনামের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া ত্যাগ করেছেন।

আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব হেগসেথ একদিকে চিনের ক্রমবর্ধমান বিস্তার নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন ৷ তারপর অনলাইনে সমঝোতামূলক ভাষা ব্যবহার করেছেন তিনি ৷ তবে হেগসেথের এই বিপরীত বার্তাগুলি দু'দেশের মধ্যে বাড়তে থাকা টানাপোড়েনে বেজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে মন্থর করে দিতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের ৷

