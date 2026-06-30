ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হতে এক শতাংশ বাকি : মার্কিন রাষ্ট্রদূত গোর
ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছে ৷ খুব শীঘ্রই তা সম্পন্ন হবে বলে জানালেন ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সের্জিয়ো গোর ৷
By PTI
Published : June 30, 2026 at 10:05 PM IST
ওয়াশিংটন, 30 জুন: দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে ৷ শুধু এক শতাংশ সমঝোতা বাকি ৷ মঙ্গলবার ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে এমনটাই জানালেন ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সের্জিয়ো গোর ৷ তিনি আশাবাদী, খুব শীঘ্রই এই চুক্তি চূড়ান্ত হবে ৷
এদিন সের্জিয়ো গোর 'ইউএস-ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরাম লিডারশিপ সামিট'-এ বক্তৃতা করার সময় জানান, এই চুক্তি সম্পন্ন করতে তিনি বদ্ধপরিকর ৷ কারণ এর ফলে দুটি দেশেরই উপকার হবে ৷ আর 18 মাস ধরে এনিয়ে বিস্তার আলোচনা হয়েছে ৷ মার্কিন কূটনীতিকের কথায়, "আমরা এই চুক্তির একেবার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছি ৷ চুক্তির অধিকাংশই বিষয়ই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ দু'তরফেই কয়েকটি বিষয় বাকি রয়েছে মাত্র ৷ সেটা সমগ্র চুক্তির এক শতাংশের বেশি নয় ৷"
এই প্রসঙ্গে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত সম্পর্কের রসায়নও তুলে ধরেন ৷ এই সম্পর্কের কারণেই এই চুক্তি সম্পন্ন হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি ৷ ইউরোপের সঙ্গে চুক্তির প্রসঙ্গ টেনে গোর বলেন, "মানুষ জিজ্ঞাসা করছে, এই চুক্তি করতে এত সময় লাগছে কেন ? বাস্তবে এ নিয়ে মাত্র দেড় বছর ধরে কথা হচ্ছে ৷ ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে 20 বছর সময় লেগে গিয়েছে ৷ তাই কতটা সময় লাগছে, সেটা বড় বিষয় নয় ৷ "
ভারত সফরের কিছু সুখকর স্মৃতির কথা প্রায়শই বলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এই বিষয়ে রাষ্ট্রদূত গোর বলেন, "শেষবার তিনি যখন এসেছিলেন, সেটা একটা স্মরণীয় সফর ছিল ৷ তিনি এই বিষয়টি বারবার তোলেন ৷ তাঁর খুব ভালো লেগেছিল ৷ এ এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা ৷ আমি মুখিয়ে আছি, কবে প্রেসিডেন্ট আবার ভারত সফরে আসেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা ভারতের অনেক কিছু করতে প্রস্তুত ৷ ভারত আমেরিকায় যা রফতানি বাণিজ্য করে, তা আর কোথাও হয় না ৷" এদিন ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ডের নামকরণের বিতর্কটিও উড়িয়ে দেন সের্জিয়ো গোর ৷ ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড থেকে 'ইন্দো' শব্দটি হঠিয়ে নয়া নামকরণ করেছে আমেরিকা ৷ 1947 সালে প্রতিষ্ঠিত এই কমান্ড ইউএস প্যাসিফিক কমান্ডের অন্তর্ভুক্ত ৷ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল থেকে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত এই কমান্ডের নয়া নামকরণ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷
কিন্তু গোরের আশ্বাস, লেটারহেডে কী নাম রইল, সেটা কোনও ব্যাপার নয় ৷ বরং আমেরিকা আসলে কী করছে, সেটাই দেখতে হবে ৷ তিনি জানান, আমেরিকা এখনও অন্য দেশগুলির তুলনায় ভারতের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সামরিক মহড়া করে থাকে ৷ দুই দেশের প্রতিরক্ষা আধিকারিকরা নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে থাকেন ৷
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম দফায় ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্যাসিফিক কমান্ডের নামকরণ হয় 'ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড' ৷ জুন মাসে এই নাম বদলে পুরনো নাম ফিরিয়ে এসেছে আমেরিকা ৷ সের্জিয়ো গোর বলেন, "লেটারহেডে কী নাম রইল, সেটা কোনও বিষয় নয় ৷ কিন্তু দেখুন, আমেরিকা আসলে কী করছে ৷ হ্যাঁ নামটা বদলেছে ৷ ভারত এখনও আমেরিকার সঙ্গে অনেক বেশি সামরিক মহড়া করছে ৷ প্রতি মাসে কিছু না কিছু ঘটছে ৷ হয় ভারতীয় সেনাবাহিনী এখানে আসছে অথবা মার্কিন সেনা ভারতে যাচ্ছে ৷"