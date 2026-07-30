জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিশোধ, ইরানে ব্যাপক 'এয়ার স্ট্রাইক' আমেরিকার

জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিশোধ, ইরানে ব্যাপক 'এয়ার স্ট্রাইক' আমেরিকার
মার্কিন সামরিক বাহিনী 30 জুলাই, বৃহস্পতিবার সকালে ইরানের বেশ কয়েকটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায়। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (CENTCOM) এই হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ৷
Published : July 30, 2026 at 10:27 AM IST
ওয়াশিংটন, 30 জুলাই: জর্ডানে অবস্থিত একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার একদিন পর ইরানের বিরুদ্ধে বড়সড় বিমান হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন সামরিক বাহিনী 30 জুলাই, বৃহস্পতিবার সকালে ইরানের বেশ কয়েকটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায়। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (CENTCOM) এই হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে যে, জর্ডানে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে ইরানের হামলার জবাবেই এই হামলা চালানো হয়েছে।
এই হামলার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে কড়া জবাবের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, "এখন আমাদের পালা। আমরা ওদের ওপর খুব কঠিন আঘাত হানব। ওরা জানে যে এটা হতে চলেছে।" ট্রাম্প আরও দাবি করেন যে, ইরান ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণকে একটি ভুল বলে স্বীকার করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পাল্টা হামলা না চালানোর অনুরোধ করেছে।
U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026
পাঁচ দিনের যুদ্ধ-বিরতির পর ইরানে এই সর্বশেষ মার্কিন হামলাটি চালানো হল। এর আগে মার্কিন বাহিনী টানা 13 দিন ধরে ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছিল। এরপর কয়েক দিনের জন্য সামরিক অভিযান বন্ধ রাখা হলেও, জর্ডানে একটি মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ করেছে।
মার্কিন হামলার পর ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম দেশের বিভিন্ন অংশে বিস্ফোরণের খবর নিশ্চিত করেছে। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম আইআরআইবি-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইরানের একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বুশেহর প্রদেশে অবস্থিত ৷ এখানেই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলেও বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে।
A U.S. Air Force F-16 fighter jet patrols the skies over the Middle East. The F-16 can perform a variety of missions, including air-to-air combat, air-to-ground attacks, tactical reconnaissance, and close air support. pic.twitter.com/Z1bnzMjEa3— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 29, 2026
তাসনিম সংবাদ সংস্থা কেশম দ্বীপে তিনটি বিস্ফোরণের খবর জানিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, একটি ক্ষেপণাস্ত্র আবাসিক এলাকায় পড়েছে ৷ তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও হতাহতের খবর নিশ্চিত করা হয়নি। মার্কিন হামলার পর প্রেস টিভিও বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরণের খবর জানিয়েছে।
এর আগে, মঙ্গলবার গভীর রাতে মার্কিন ও সৌদি আরবের বাহিনী ইরাকে ইরান-সমর্থিত যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে একটি যৌথ বিমান হামলা চালায়। পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস (পিএমএফ) জানিয়েছে, এতে অন্তত 20 জন নিহত হয়েছেন।
CENTCOM forces continue to strictly enforce the U.S. blockade against Iran. As of July 29 CENTCOM has redirected 20 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/OKe8XSZGka— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 29, 2026
মার্কিন হামলার এই নতুন পর্যায়ে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত উত্তেজনা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ যদিও আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে পরোক্ষ কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এই সামরিক পদক্ষেপগুলি গত সপ্তাহে ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন বিমান হামলা স্থগিত করার পর নেওয়া হয়েছে ৷ সেই সময় মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে কৌশলগত পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং কূটনৈতিক সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য হামলাগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।
চলতি সপ্তাহের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে ‘ভালো আলোচনা’ চলছে এবং তিনি একটি সম্ভাব্য সমাধানের আশা প্রকাশ করেন। তবে তিনি এও জানান যে, আলোচনা ভেস্তে গেলে সামরিক পদক্ষেপ ফের শুরু করা হবে।