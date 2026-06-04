প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ক্ষমতা খর্ব করতে প্রস্তাব পাস মার্কিন কংগ্রেসে, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ
ইরানের বিরুদ্ধে সংঘাতের ফল ভোগ করছেন আমেরিকাবাসী ৷ এবার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যোগ দিলেন রিপাবলিকানরাও ৷
By AFP
Published : June 4, 2026 at 2:41 PM IST
ওয়াশিংটন, 4 জুন: মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত বন্ধে এবার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করল আমেরিকার আইনসভা ৷ কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর ডেমোক্রেটিক সদস্যরা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতা খর্ব করার প্রস্তাবনা পাশ করেছে ৷ তবে এখনই আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ শেষ হচ্ছে না ৷ এই প্রস্তাবনা উচ্চকক্ষ সেনেটে যাবে এবং সেখানে পাস হওয়ার পরই প্রস্তাবে চূড়ান্ত সিলমোহর পড়বে ৷
গত 28 ফেব্রুয়ারি আমেরিকার মদতে ইরানের তেহরানে সামরিক হামলা চালায় ইজরায়েল সেনা ৷ সেই থেকে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের সূচনা, যা এখনও চলছে ৷ এই যুদ্ধ পুরো উপসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এর প্রভাবে বিশ্বের কৌশলী জলপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করেছে ইরান ৷
এই পথ দিয়ে বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ বা 20 শতাংশ জ্বালানি পরিবাহিত হয় ৷ এর ফলে বিশ্বজুড়ে অপরিশোধিত তেল, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ বিশ্বজুড়ে আর্থিক সঙ্কটের আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ এদিকে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করতে আলোচনা করতে চাইছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, যা এখনও ফলপ্রসূ হয়নি ৷ হরমুজ প্রণালীও বন্ধ রয়েছে ৷
এই আবহে যুদ্ধ বন্ধে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা খর্ব করতে প্রস্তাব পাস হল মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে ৷ এমনকী এই প্রস্তাব পাসে ডেমোক্র্য়াটদের সঙ্গে যোগ দিলেন রিপাবলিকানরাও ৷ দলের বিরুদ্ধে গিয়ে ট্রাম্পের ক্ষমতা খর্ব করার পক্ষে ভোট দিয়েছেন রিপাবলিকানের থমাস মাসি, ব্রায়ান ফিটসপ্যাট্রিক, টমাস ব্যারেট এবং ওয়ারেন ডেভিডসন ৷
দু'সপ্তাহ আগেও ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধে প্রস্তাব পাসের চেষ্টা হয়েছিল নিম্নকক্ষে ৷ কিন্তু প্রস্তাবটি ছাড়পত্র পাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে হঠাৎ অধিবেশন বন্ধ করে দেন স্পিকার মাইক জনসন ৷ এদিন নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি গ্রেগরি মিক্স বলেন, "যথেষ্ট হয়েছে ৷ এবার সময় হয়েছে, প্রেসিডেন্টকে সঠিক কাজটা করতে হবে ৷ তাঁর পছন্দের যুদ্ধের ফল ভোগ করতে করতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে ৷ গ্যাস পাম্প থেকে সুপার মার্কেট- সর্বত্র যন্ত্রণা ৷" তাঁর নেতৃত্বেই প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় ৷ গ্রেগরি হাউজের বৈদেশিক সংক্রান্ত কমিটির অন্যতম ডেমোক্র্যাট সদস্য ৷ 215-208 ভোটে এদিন প্রস্তাব পাস হয় ৷ প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছেন 215 জন ৷
এর আগেও বারবার ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা খর্ব করতে প্রস্তাব পাসের চেষ্টা হয়েছে নিম্নকক্ষে ৷ প্রতিবারই এই প্রস্তাবের সমর্থন বেড়েছে ৷ প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে নির্বাচনী প্রচারে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন ৷ তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর আমলে কোনও যুদ্ধে জড়াবে না আমেরিকা এবং দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানই প্রধান লক্ষ হবে তাঁর সরকারের ৷ কিন্তু ইরানের সঙ্গে বারবার সংঘাতে জড়িয়েছেন তিনি ৷