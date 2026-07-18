বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে উদ্বেগ ! কানাডার দাবানলে বায়ুদূষণের কবলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে উদ্বেগ ! কানাডার দাবানলে বায়ুদূষণের কবলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
ওয়াশিংটন ডিসি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, 200-র বেশি আগুন লেগেছে কানাডা ও উত্তর মিনেসোটার জঙ্গলে ৷ নাসার তথ্য অনুযায়ী সংখ্যাটা প্রায় 850 ৷
Published : July 18, 2026 at 4:40 PM IST
নিউইয়র্ক, 18 জুলাই: ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ছড়িয়ে পড়া দাবানলের ধোঁয়া ৷ কানাডা ও উত্তর মিনেসোটার জঙ্গলের দাবানল থেকে তৈরি হওয়া ঘন ধোঁয়া নিউইয়র্ক-সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়ছে ৷ ফলে ক্রমশ বাতাসে দূষণের মাত্রা বেড়ে চলেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে কানাডার উপর শুল্ক বৃদ্ধির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ওটোয়ার বিরুদ্ধে তাদের বনাঞ্চলের সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে না-পারার অভিযোগ তুলেছেন তিনি ৷
দাবানল ও তার ধোঁয়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হওয়া দূষণের জেরে কানাডার সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ওয়াশিংটন ডিসির তরফে বলা হয়েছে, "মার্কিন সময় শুক্রবার পর্যন্ত 200-র বেশি জায়গায় আগুন লেগেছে কানাডা ও উত্তর মিনেসোটার জঙ্গলে ৷ যা কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না ওটোয়া ৷ এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ৷"
'ট্রুথ সোশাল'-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেছেন, "নোংরা, দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর বাতাসের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ কানাডার দাবানল থেকে তৈরি হওয়া দূষিত বাতাসের কারণে এই পরিস্থিতি ৷ আমরা এই পরিস্থিতির জন্য কানাডাকেই দায়ী করছি ৷ কারণ, তারা তাদের বনাঞ্চল ও ঝোপঝাড় রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছে না ৷ বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷"
ট্র্যাকার 'আইকিউএয়ার' (IQAir)-এর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ডেট্রয়েট বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ ওয়াশিংটন ও শিকাগো শহরও দূষণ থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই ৷ তাই নাগরিকদের প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছেন মার্কিন আধিকারিকরা ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন ৷ সেখানে দুই রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, কানাডার সরকার কী কী পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত নিয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য চেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তিনি বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে ফোন করেছিলাম ৷ জানতে চেয়েছি তারা এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কী পদক্ষেপ নিয়েছে ৷ এর অপরিসীম মূল্য চোকাতে হবে !"
এরপরেই শুল্কবৃদ্ধির হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প ৷ তিনি বলেন, "এই দূষণের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য কানাডাকে বাড়তি শুল্ক দিতে হবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৷" যে খবর পাওয়া যাচ্ছে সেখানে বলা হয়েছে, কানাডার জঙ্গলে এই মুহূর্তে শতাধিক জায়গায় আগুন জ্বলছে ৷ যার ফলে বাতাসে ক্রমশ দূষণ ছড়াচ্ছে ৷ নাসার তথ্য বলছে কানাডা ও উত্তর মিনেসোটার জঙ্গলে 850টি’র কাছাকাছি সক্রিয় দাবানল রয়েছে ৷ যার মধ্যে 180টি’র বেশি দাবানল অন্টারিও এলাকায় সক্রিয় রয়েছে ৷ আর এই দাবানলগুলি ক্রমশ দক্ষিণের দিকে সরছে ৷ ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 20টি শহরের বাতাসে দূষণের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে ৷