হাসিনার ফাঁসি নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের

হাসিনার ফাঁসি নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের
মানবতাব বিরোধী অপরাধের বিচার হওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ৷ তবে নীতিগত কারণেই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করা হয়েছে ৷
By PTI
Published : November 18, 2025 at 7:20 PM IST
নিউইর্য়ক, 18 নভেম্বর: শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করল রাষ্ট্রসঙ্ঘ ৷ তবে মানবতাব বিরোধী অপরাধের 'বিচার' হওয়া তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘ মনে করে কোনও পরিস্থিতিতেই মৃত্যুদণ্ডকে শাস্তি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় ৷ নীতিগত প্রশ্নেই তারা দীর্ঘদিন ধরে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে আসছে ৷
রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টেফান দুজারিক জানিয়েছেন, পরিস্থিতি যতই গুরুতর হোক না কেন মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া কখনই কাম্য নয় ৷ এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত মানবাধিকার বিভাগের কমিশনার ভোল্কার টার্ক ৷ দুজারিকের কাছে সাংবাদিকরা জানতে চান, হাসিনার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে গুতারেস কী ভাবছেন? জবাবে নিজের প্রতিক্রিয়া জানানোর পাশাপাশি টার্কের অফিস থেকে প্রকাশিত একটি বিবৃতির প্রসঙ্গে তুলে ধরেন মুখপাত্র ৷ তার একটি অংশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নাগরিকদের এখন শান্ত থেকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া উচিত ৷ উত্তেজিত হয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া বা কোনও কাজ করা একেবারেই উচিত নয় ৷
বিবৃতির অন্য একটি প্রসঙ্গে কোনও ব্যক্তির নাম ঘটনার কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করেও কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছে ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতে, কোনও ঘটনায় বিশেষ করে অপরাধ সংগঠিত হলে কার জন্য সেই ঘটনাটি ঘটেছে তা যেন তেন প্রকারেণ জানা দরকার ৷ প্রথমে অভিযুক্ত পরে অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ব্যক্তিকে অপরাধের দায় নিতেই হবে ৷ এই তালিকায় অন্যদের পাশাপাশি কোনও একটি রাষ্ট্রের প্রধানও পড়েন ৷
জেনেভায় কর্মরত মানবাধিকার কর্মী রবিনা শামদাসানি জানান, গণ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল ৷ সে সময় মানবাধিকার একাধিকবার লঙ্ঘিত হয়েছে ৷ সেদিক থেকে নির্যাতিতদের জন্য এ এক বিশেষ মুহূর্ত ৷ তবে মৃত্যুদণ্ডের সাজা হওয়ায় তাঁদের অনুতাপ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই ৷ নীতিগত অবস্থানের প্রশ্নেই তাঁরা চান না মৃত্যুদণ্ডকে শাস্তি হিসবে ব্যবহার করা হোক ৷
2024 সালের জুলাই-অগস্ট মাসে বাংলাদেশের অশান্তি নিয়ে এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ৷ তাতে দাবি করা হয়, 15 জুলাই থেকে 15 অগস্টের মধ্যে বাংলাদেশে হওয়া হিংসায় প্রায় 1400 মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখ্য, হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ছেন 5 অগস্ট ৷ মানে তিনি চলে যাওয়ার পর প্রথম দশদিনে বাংলাদেশে 'অশান্তি'র কারণে যে সমস্ত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে সেগুলিকেও এখানে যুক্ত করা হয়েছে ৷
পাশাপাশি মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার কীভাবে হওয়া উচিত তা নিয়েও মন্তব্য করেছেন রবিনা ৷ তিনি মনে করেন, এই ধরনের অপরাধের বিচার সর্বদা আন্তর্জাতিক স্তরে কী কী ঘটছে সেটা মাথায় রেখে করা উচিত ৷ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হওয়া বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা মিল থাকা দরকার ৷ তাহলে দৃষ্টান্ত তৈরি হবে ৷ আগামিদিনে একই পরিস্থিতি তৈরি হলে তার জন্য দিক নির্দেশ মিলবে ৷ বিশেষ করে মূল অভিযুক্ত যখন দেশ নেই তখন বিচার প্রক্রিয়া আরও নিবিড় হওয়া উচিত বলে জানান রবিনা ৷
উল্লেখ্য,হাসিনার পাশাপাশি তাঁর সরকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকেও মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত ৷ মানবতা বিরোধী অপরাধের দুটি পৃথক ঘটনায় তাঁদের দোষ প্রমাণিত হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল ৷ একই অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলেও হাসিনার আমলের পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লা আল-মামুনের 5 বছরেরে কারাবাস হয়েছে ৷ কারণ তিনি এই ঘটনার রাজসাক্ষী ৷ 453 পাতার রায়ে বিচারকরা জানিয়েছেন, হাসিনা কীভাবে মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত করেছেন সেই বিস্তারিত বিবরণ আদালতকে জানিয়েছেন প্রাক্তন পুলিশ প্রধান ৷ তাই তাঁর লঘু শাস্তি হয়েছে ৷ হাসিনার পাশাপাশি তাঁর আমলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এখন দেশে নেই ৷ একমাত্র আল-মামুনই দেশে আছেন ৷
